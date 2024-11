Petrocub - Rapid Wien Tipp, Prognose, Quoten | 07.11.2024

SPORT1 Betting 06.11.2024 • 10:28 Uhr Petrocub - Rapid Wien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Feiern die Hütteldorfer den 3. Sieg im 3. Spiel?

Unser Petrocub - Rapid Wien Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 07.11.2024 lautet: Die Grün-Weißen wollen im Europapokal überwintern. Die Chancen dafür stehen bisher auch ganz gut. Im Wett Tipp heute wartet ein weiterer Sieg auf die Wiener.

Neun Teams haben nach den ersten zwei Partien der UEFA-Conference-League-Saison 2024/25 sechs Punkte auf dem Konto. Dazu gehört auch der SK Rapid Wien. Die Hütteldorfer wollen am Donnerstag ihre gute Bilanz weiter ausbauen. Das ist durchaus möglich. Denn die Grün-Weißen sind beim FC Petrocub zu Gast, der in der Tabelle der Liga-Phase mit null Punkten und einem Torverhältnis von 1:6 auf dem drittletzten Platz steht. Auch die Buchmacher sehen in ihrer Petrocub gegen Rapid Wien Prognose die Gäste aus Wien als klaren Favoriten auf den Sieg an.

Wir kommen zum selben Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,69 bei Bet365 den Wett Tipp heute „Sieg Rapid Wien HC -1″.

Darum tippen wir bei Petrocub vs Rapid Wien auf „Sieg Rapid HC -1″:

Die Wiener haben bei der Qualität klare Vorteile

Petrocub hat die letzten 6 Spiele in der Conference League alle verloren

Rapid ist in der Liga seit 8 Spielen und im Europapokal seit 3 Partien ungeschlagen

Petrocub vs Rapid Wien Quoten Analyse:

Die Hütteldorfer gehören mit einem Marktwert von 41 Millionen Euro eigentlich auch nicht zur europäischen Elite. Doch im Vergleich zu den gerade mal fünf Mio. Euro beim amtierenden Doublesieger aus der Republik Moldau liegen die Österreicher trotzdem klar vorne. Das spiegelt sich auch in den Petrocub vs Rapid Wien Quoten wider.

Mehr als eine 1,27 wollen euch die besten Buchmacher, die auch in großer Anzahl Sportwetten mit PayPal ermöglichen, für einen Auswärtssieg nicht bieten. Dafür gibt es für einen Erfolg der Hausherren Petrocub gegen Rapid Wien Wettquoten zwischen 10,0 und 11,5.

Petrocub vs Rapid Wien Prognose: Können die Hausherren Rapid unter Druck setzen?

Mit drei Vizemeisterschaften zwischen 2021 und 2023 hatte der FC Petrocub sein Potenzial schon angedeutet. In der vergangenen Spielzeit war es dann soweit: Der Verein aus Hincesti sicherte sich mit einem Vorsprung von sechs Punkten auf Sheriff Tiraspol den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Gekrönt wurde die tolle Vorsaison auch noch mit dem Pokalsieg. In dieser Spielzeit kann der amtierende Doublesieger aber in der heimischen Liga nicht mehr mithalten.

Nach zwölf Spieltagen stehen die „Alb-negri“ nur auf Platz 3 und haben schon zwölf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Tiraspol. In dieser Saison haben die „Löwen“ immerhin ihre erste UEFA-Gruppen- bzw. Liga-Phase erreicht. In der Conference League ging die Truppe von Coach Andrei Martin daheim gegen Pafos (1-4) und zu Gast bei Jagiellonia Bialystok (0-2) bisher aber leer aus. Die Offensive kam dabei nur auf einen Wert von 0,31 xGoals pro Spiel. Der FCP muss zudem seine internationalen Heimspiele im 120 Kilometer entfernten Chisinau austragen.

In dieser Saison wirkt der SK Rapid unter Trainer Robert Klauß und Sportchef Markus Katzer stabil wie schon lange nicht mehr. Sicherlich kassierten die Hütteldorfer erst in der vergangenen Woche mit dem Pokal-Aus beim Drittligisten SV Stripfing aus Niederösterreich eine bittere Blamage. Dabei führten die Wiener bis zur 79. Minute mit 1:0 und ließen sich nach einem Chancen-Wucher binnen sechs Minuten den sicher geglaubten Sieg aus der Hand nehmen. Doch in der Bundesliga ist Grün-Weiß der erste Verfolger von Spitzenreiter Sturm Graz.

Am Wochenende waren die Rapidler bei den „Schwoazn“ zu Gast und mussten ab der 39. Minute in Unterzahl spielen. Trotzdem knüpfte man dem amtierenden Doublesieger ein 1:1 ab. So sind die Wiener in der Liga seit acht Spielen ungeschlagen und bleiben bis auf drei Punkte am Tabellenführer dran. Mit zwölf Gegentoren in zwölf Spielen stellen die Hütteldorfer aktuell auch die beste Abwehr der Bundesliga. In Top-Form ist FC-Augsburg-Leihgabe Dion Beljo. Der Kroate erzielte in dieser Saison schon zum siebten Mal Rapids 1:0. Vor dem Petrocub Rapid Wien Tipp blieben die Grün-Weißen zudem in beiden bisherigen Conference-League-Spielen siegreich und halten bei sechs Punkten.

Petrocub - Rapid Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Petrocub: 1:1 Spartanii Selemet (A), 2:0 Milsami Orhei (A), 0:0 Dacia-Buiucani (A), 0:2 Jagiellonia Bialystok (A), Sheriff Tiraspol (H)

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 1:1 Sturm Graz (A), 1:2 Stripfing (A), 1:1 Grazer AK (A), 1:0 FC Noah (H), 2:1 TSV Hartberg (H)

Letzte Spiele Petrocub vs Rapid Wien: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Für Rapid ist es das erste Duell mit einer Mannschaft aus der Republik Moldau. Auch Petrocub spielte bisher noch nie gegen ein Team aus Österreich.

So liefert uns der direkte Vergleich keine Hilfestellung für unsere Petrocub Rapid Wien Prognose.

Dion Beljo kommt in dieser Saison in 23 Pflichtspielen schon auf zwölf Treffer. In den letzten vier Liga-Spielen netzte der Angreifer jeweils ein. So muss man den Kroaten auch am Donnerstag auf dem Zettel haben.

Für den Petrocub Rapid Wien Tipp „Dion Beljo trifft“ bekommt ihr in der NEO.bet App eine Quote von 2,18.

Petrocub vs Rapid Wien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Petrocub: Smalenea - S. Platica, Mudrac, Douanla - Jardan, Jardan, Lungu, Demian, V. Ambros, Caruntu - Nihaev

Ersatzbank Petrocub: Covali, Dodon (Tor), Bors, Potirniche, Lupan, Diallo, Agyemang, Narh

Startelf Rapid Wien: N. Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux Yao, Auer - Sangaré, Grgic, Schaub, M. Seidl - Burgstaller, Beljo

Ersatzbank Rapid Wien: Gartler (Tor), Hofmann, Lang, Kaygin, Bischof, Wurmbrand, Schöller

Sangare, der in der Liga am vergangenen Wochenende einen Platzverweis kassiert hat, kann bei den Gästen dabei sein.

Unser Petrocub - Rapid Wien Tipp: Sieg Rapid Wien HC -1

Für den FC Petrocub ist das Erreichen der Conference-League-Gruppenphase schon ein großer Erfolg. Wie die ersten beiden Partien gezeigt haben, gibt es nun für die „Alb-negri“ nicht viel zu holen.

Qualität und internationale Erfahrung reichen einfach nicht aus. Zudem ist Hincesti in dieser Saison nicht mal in der heimischen Liga wirklich wettbewerbsfähig. Die Wiener kommen dagegen mit einer guten Form aus Liga und Europapokal nach Chisinau.