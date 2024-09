Portugal - Schottland Tipp, Prognose, Quoten | 08.09.2024

SPORT1 Betting 07.09.2024 • 11:00 Uhr Portugal - Schottland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Feiert Portugal einen Kantersieg gegen die Bravehearts?

Unser Portugal - Schottland Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 08.09.2024 lautet: Zum Auftakt zeigten die Schotten gegen Polen zwar Moral, gingen am Ende aber dennoch leer aus. Auch gegen Portugal dürfte es in unserem Wett Tipp heute sehr schwierig werden.

Der Europameister von 2016 aus Portugal startete standesgemäß mit einem Sieg gegen Kroatien in die UEFA Nations League und möchte seine Vormachtstellung am Sonntag ab 20:45 Uhr im Estadio da Luz mit einem weiteren Erfolgserlebnis in der Portugal Schottland Prognose gegen die Bravehearts untermauern.

Schottland selbst ging gegen Polen leer aus und ist bereits am zweiten Matchday unter Zugzwang. Spielerisch ist die „Selecao“ aus Portugal das klar bessere Team und wird auch in unserem Portugal Schottland Wett Tipp heute nichts anbrennen lassen. Wir spielen „Sieg Portugal (Handicap -1)“ zu einer Quote von 1,70 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Portugal vs Schottland auf „Sieg Portugal (Handicap -1)“:

Mit 986 Millionen Euro zeichnet sich Portugal durch mehr als den 5-fachen Kader-Marktwert der Gäste (190,8 Mio.) aus.

Die Schotten warten seit 5 Spielen auf ein Erfolgserlebnis (2U, 3N).

Auf heimischem Boden hat Portugal keines der letzten sieben Duelle gegen die Bravehearts verloren (6S, 1U).

Portugal vs Schottland Quoten Analyse:

Die Recken von der iberischen Halbinsel feierten zuletzt auf heimischem Boden sechs Siege gegen das Team aus dem Vereinigten Königreich. Fünf der sechs Erfolge kamen dabei ohne Gegentor zustande. Auch diesmal gehen die Buchmacher von einem weiteren Heimsieg aus und preisen den Drei-Weg-Markt mit den entsprechenden Portugal Schottland Quoten ein. Diese bewegen sich für den Heimsieg zwischen 1,20 und 1,25.

Vier der letzten sechs Kräftemessen auf portugiesischem Boden führten zu weniger als drei Toren. Diesmal rechnen die Wettanbieter jedoch mit einem offensiv geführten Match und gewähren zum Beispiel in der Sunmaker App für drei oder mehr Tore Portugal vs. Schottland Wettquoten von 1,76.

Portugal vs Schottland Prognose: Nimmt Schottland etwas Zählbares mit?

Die Portugiesen gehörten bereits bei der EM 2024 in Deutschland zum engeren Favoritenkreis und beanspruchten in der Vorrunde den Platz an der Sonne. Dabei wurden die ersten beiden Gruppen-Spieltage gegen Tschechien (2:1) und die Türkei (3:0) souverän gestaltet. Einen katastrophalen Aussetzer offenbarte jedoch das letzte Vorrundenspiel, das mit 0:2 gegen Georgien verloren ging.

Auch im Achtelfinale waren die Leistungen durchwachsener Natur. Nach einem torlosen Remis nach 120 Minuten sprang gegen Slowenien lediglich im Elfmeterschießen ein Triumph heraus. Im Viertelfinale gab es zwischen den Portugiesen und Franzosen über 120 Minuten keine Tore. Im Elfmeterschießen setzte sich jedoch Frankreich durch und somit mussten Ronaldo und Co. die Koffer packen.

Cristiano Ronaldo absolvierte alle fünf EM-Duelle, erzielte aber in der regulären Spielzeit keinen einzigen Treffer. Trotzdem stand er auch zum Auftakt der Nations League gegen Kroatien von Beginn an auf dem Feld und dankte seinem Trainer Roberto Martínez mit seinem Treffer zum 2:0 - sein 900. Karriere-Tor, das 131. für Portugal in seinem 213. Länderspiel.

Portugal - Schottland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Portugal: 2:1 Kroatien (H), 3:5 n.E. Frankreich (A), 3:0 n.E. Slowenien (A), 0:2 Georgien (A), 3:0 Türkei (A).

Letzte 5 Spiele Schottland: 2:3 Polen (H), 0:1 Ungarn (A), 1:1 Schweiz (A), 1:5 Deutschland (A), 2:2 Finnland (H).

Letzte 5 Spiele Portugal vs. Schottland: 3:1 (A), 2:0 (H), 5:0 (H), 0:0 (A), 2:1 (H).

Die Schotten starteten als krasser Außenseiter bei der EM 2024 in der Gruppe A. Bereits zum Auftakt galt es gegen Gastgeber Deutschland zu bestehen. Eine Aufgabe, der die Bravehearts keineswegs gewachsen waren. Nach 90 Minuten stand eine 1:5-Pleite auf der Anzeigetafel. Der zweite Spieltag führte gegen die Schweiz zu einem 1:1-Remis. Zum Abschluss der Gruppenphase gegen Ungarn waren die Recken aus dem Vereinigten Königreich auch dieser Aufgabe nicht gewachsen und zogen mit 0:1 den Kürzeren.

Mit nur einem erbeuteten Punkt trat das Team von Trainer Steve Clarke als Tabellenschlusslicht die Heimreise an und will es in der UEFA Nations League besser machen. Dabei zeigten die Recken aus Schottland zum Auftakt gegen Polen Moral und egalisierten einen 0:2-Rückstand. Dennoch stand die Elf aufgrund eines weiteren Gegentors in der Nachspielzeit am Ende mit leeren Händen da.

Vor allem defensiv zeigten sich die Schotten zuletzt anfällig und kassierten in den jüngsten vier Spielen zehn Gegentore. Die Offensive ihrerseits erzielte lediglich vier Treffer.

Portugal vs Schottland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Portugal: Diogo Costa - Diogo Dalot, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes - Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes - Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao

Ersatzbank Portugal: José Sa, Rui Silva, Antonio Silva, Joao Palhinha, Renato Veiga, Semedo, Joao Neves, Ruben Neves, João Félix, Goncalves, Trincao, Jota

Startelf Schottland: Gunn - Ralston, Hanley, McKenna, Robertson - Gilmour, McLean, McGinn, McTominay, Christie - Dykes

Ersatzbank Schottland: Clark, McCracken, Doig, Johnston, Porteous, Souttar, Barron, Gauld, Morgan, Doak, Conway, Shankland

Trotz seiner mittlerweile 39 Jahre genießt Cristiano Ronaldo hohes Ansehen innerhalb des Teams und übernimmt nach wie vor die Rolle des Leaders auf dem Feld. Gegen Kroatien konnte er mit einem Tor und einer Vorlage überzeugen. Darüber hinaus sind die Portugiesen auf sämtlichen Positionen um mindestens eine Klasse besser besetzt als Schottland.

Bei den Bravehearts geht offensiv alles über Scott McTominay, der im Sommer von Manchester United zum SSC Neapel wechselte. In seinen 52 Spielen für Schottland erzielte er neun Tore und traf auch zum Auftakt der Nations League gegen Polen. Die Rolle des Kapitäns übernimmt Andrew Robertson, der in den Diensten des FC Liverpool steht.

Unser Portugal - Schottland Tipp: Sieg Portugal (Handicap -1)

Die Portugiesen sind mit einem Erfolgserlebnis ins Turnier gestartet und werden den Schwung aus dem Match mit Kroatien ins nächste Spiel mitnehmen. Schottland ist nach der Pleite gegen Polen unter Zugzwang, wird aber im Estadio da Luz keinen leichten Stand haben. Die Portugiesen verloren keines der letzten sieben Heimspiele gegen die Elf aus dem Vereinigten Königreich. Sechs Siege und ein Remis sprechen für sich. Aufgrund der größeren Qualität in den eigenen Reihen und des Heimvorteils sehen wir Ronaldo und Co. klar in der Favoritenrolle und tendieren zu einem deutlichen Heimsieg.