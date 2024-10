Preußen Münster - Düsseldorf Tipp, Prognose, Quoten 1.11.

SPORT1 Betting 31.10.2024 • 09:00 Uhr Preußen Münster - Düsseldorf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Hält Fortuna die Tabellenspitze?

Unser Preußen Münster - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.11.2024 lautet: Der Ligaprimus aus Düsseldorf hat in dieser Saison die Rückkehr ins deutsche Oberhaus fest im Blick und wird in unserem Wett Tipp heute voraussichtlich auf Sieg spielen.

Am vergangenen Spieltag sorgten die Flingeraner aus Düsseldorf für eine Überraschung und gingen auf heimischem Boden gegen Kaiserslautern nach einem 3:4 leer aus. Somit war die zweite Saisonniederlage perfekt. Dennoch thronen die Fortunen nach wie vor an der Tabellenspitze und wollen in unserer Preußen Münster Düsseldorf Prognose den Vorsprung auf die Verfolger weiter ausbauen. Der kommende Matchday bringt mit dem Aufsteiger eine vermeintlich leichte Aufgabe mit sich.

Spielerisch ist der Spitzenreiter im Nordrhein-Westfalen-Derby überlegen. Unser Preußen Münster Düsseldorf Wett Tipp heute lautet: „Sieg Düsseldorf“ zu einer Wettquote von 2,04 bei Sunmaker.

Darum tippen wir bei Preußen Münster vs Düsseldorf auf „Sieg Düsseldorf“:

Düsseldorf fungiert als stärkstes Auswärtsteam der Liga und gewann alle 5 Fernduelle.

Die Kicker aus Münster warten weiterhin auf den ersten Heimsieg (3U, 2N).

Die Fortuna holte in der laufenden Spielzeit 13 Punkte mehr und liegt 16 Plätze vor dem Aufsteiger.

Preußen Münster vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Der letzte Sieg der Düsseldorfer in Münster geht bereits auf November 1999 zurück. Damals waren beide Teams noch in der Regionalliga West unterwegs. Im Anschluss konnte Münster viermal zu Hause gewinnen, wobei das letzte direkte Duell aber mehr als 18 Jahre zurückliegt. Wer erneut zum Heimsieg tendiert, darf sich über durchschnittliche Preußen Münster Düsseldorf Wettquoten von 3,30 freuen. Im Falle eines Auswärtssieges wird hingegen der Wetteinsatz lediglich verdoppelt.

Fast wie bei jedem Kräftemessen in der 2. Bundesliga gehen die Bookies von drei oder mehr Toren aus und servieren in den Sportwetten Apps für diesen Spielausgang durchschnittliche Preußen Münster Düsseldorf Quoten von 1,55.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Preußen Münster vs Düsseldorf Prognose: Steht der Aufsteiger vor dem ersten Heimsieg?

Die Adler, wie die Recken aus Münster aufgrund des Wappentiers genannt werden, belegten in der vergangenen Saison den zweiten Platz in der 3. Liga und stiegen somit direkt in die 2. Bundesliga auf. Von Anfang an war klar, dass es in erster Linie um den Klassenerhalt gehen würde. Die Mittel, um diesen zu bewerkstelligen, sind stark begrenzt. Der Kader-Marktwert beträgt nur 10,75 Millionen Euro. Lediglich Regensburg verfügt über noch weniger Qualität in den eigenen Reihen. Das einzige Erfolgserlebnis in der laufenden Saison resultierte gegen die Regensburger und wurde nach einem 3:0 in der Ferne errungen.

Auf heimischem Boden wartet die Elf von Trainer Sascha Hildmann weiterhin auf den ersten Sieg. Mit drei Remis und zwei Niederlagen übernehmen die Kicker aus dem Münsterland die Rolle des heimschwächsten Teams im deutschen Unterhaus. Die Offensive ist zu Hause als harmlos zu bewerten und erzielte lediglich fünf Tore in fünf Spielen. In den jüngsten drei Heimspielen kam jeweils ein eigener Treffer zustande.

Preußen Münster - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 1:1 Eintracht Braunschweig (A), 1:1 SV Elversberg (H), 2:3 FC Nürnberg (A), 1:2 FC Schalke 04 (H), 3:0 Regensburg (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 3:4 1. FC Kaiserslautern (H), 3:0 Regensburg (A), 0:3 Hamburger SV (H), 2:1 Greuther Fürth (A), 2:2 1. FC Köln (H)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster vs. Düsseldorf: 2:0 (H), 0:1 (A), 0:2 (A), 1:0 (H), 2:0 (H)

In der vergangenen Spielzeit zogen die Düsseldorfer als Tabellendritter in die Aufstiegs-Relegation ein und sahen sich nach einem 3:0 im Hinspiel gegen Bochum bereits im deutschen Oberhaus. Der VfL drehte jedoch im Rückspiel das Geschehen und setzte sich nach einem 3:0 im Elfmeterschießen durch. In dieser Spielzeit wollen die Fortunen den direkten Aufstieg bewerkstelligen. Zuletzt zeichnete sich jedoch ein leichter Abwärtstrend ab. Zwei der jüngsten drei Begegnungen im deutschen Unterhaus gegen Hamburg (0:3) und Kaiserslautern (3:4) gingen verloren. Einziger Lichtblick war ein souveräner 3:0-Sieg beim Tabellenschlusslicht Regensburg.

Auswärts scheinen die Recken vom Rheinland ohnehin kaum zu stoppen. Fünf der sechs Erfolge in dieser Spielzeit kamen nämlich auf gegnerischem Boden zum Vorschein. Die Elf von Trainer Daniel Thioune ist somit extrem stark in der Ferne und hat keinen einzigen Punkt liegen gelassen. Elf Tore wurden in den Stadien der Konkurrenz erzielt. Die Abwehr stand sehr sicher und musste sich nur zwei Gegentore ankreiden lassen. Drei der fünf Auswärtsspiele endeten als „Clean Sheet“. Fortuna gewann drei der fünf Fernduelle mit mindestens zwei Toren Vorsprung.

So seht ihr Preußen Münster - Düsseldorf im TV oder Stream:

01. November 2024, 18:30 Uhr, Preußenstadion, Münster

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Alle Spiele der 2. Bundesliga überträgt der Pay-TV-Anbieter Sky. Da Sport1 lediglich das Top-Spiel am Samstag (20:30 Uhr) im Free-TV überträgt, benötigt der Sportwetten-Fan ein Abo bei Sky, um seinen Preußen Münster Düsseldorf Tipp am Freitag live zu verfolgen.

Preußen Münster vs Düsseldorf: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Preußen Münster: Schenk - ter Horst, Koulis, Frenkert, Kirkeskov - Preißinger, Hendrix, Bouchama, Mees, Makridis - H. Fridjonsson

Ersatzbank Preußen Münster: M. Behrens, Bolay, Paetow, Scherder, Korte, Lorenz, Deters, Grodowski, Nemeth

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Iyoha, Hoffmann, Oberdorf, Rossmann - M. Zimmermann, Haag, Niemiec, Johannesson, van Brederode - Schmidt

Ersatzbank Düsseldorf: Kwasigroch, de Wijs, Quarshie, Sobottka, Appelkamp, Klaus, Pejcinovic, Schmidt, Vermeij

Der SCP kommt oftmals über Joshua Mees zu Torraumszenen. Zuletzt blieb der 28-Jährige beim 1:1 gegen Eintracht Braunschweig jedoch blass und dürfte auch in unserer Preußen Münster Düsseldorf Prognose weiterhin auf seinen vierten Treffer in dieser Saison warten.

Düsseldorf muss gegen den Aufsteiger auf Dawid Kownacki verzichten. Der Neuner zog sich am letzten Spieltag eine Innenbandverletzung zu und wird voraussichtlich durch Neuzugang Danny Schmidt ersetzt. Als weitere Option stünde Vincent Vermeij bereit. Zusätzlich klagen Valgeir Lunddal (RV) und Nicolas Gavory (LV) über muskuläre Probleme.

Unser Preußen Münster - Düsseldorf Tipp: „Sieg Düsseldorf“

Zumindest auf dem Papier ist F95 das deutlich bessere Team und verfügt über spürbar mehr Qualität in den eigenen Reihen. Darüber hinaus sind die Fortunen in dieser Saison extrem auswärtsstark und holten 15 Punkte in fünf Fernduellen - mehr geht nicht.

Nach der überraschenden 3:4-Heimpleite am vergangenen Spieltag ist in unserer Preußen Münster Düsseldorf Prognose mit einer Reaktion zu rechnen. Am Ende wird sich die Qualität der Gäste gegen das schwächste Heimteam im deutschen Unterhaus durchsetzen.