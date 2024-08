Preußen Münster - Hannover Tipp, Prognose, Quoten 11.8.24

SPORT1 Betting 10.08.2024 • 23:00 Uhr Preußen Münster - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Ist Münster auch im Unterhaus heimstark?

Unser Preußen Münster - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.08.2024 lautet: Nach dem tollen Auftakt in die neue Spielzeit wollen die 96er unmittelbar nachlegen. Im Wett Tipp heute wartet aber eine anspruchsvolle Aufgabe.

Hannover 96 ist mit dem 2:0 gegen Regensburg erstmals seit vier Jahren mit einem Sieg in eine Zweitliga-Saison gestartet. Am zweiten Spieltag wartet nun gleich das nächste Duell gegen einen Aufsteiger. Glaubt man der Preußen Münster Prognose, könnten die Niedersachsen den nächsten Dreier einfahren.

Wir schätzen die Ausgangslage beim Preußen Münster Hannover Wett Tipp heute aber etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Tipwin die Wette „Doppelte Chance 1X“.

Darum tippen wir bei Preußen Münster vs Hannover auf „Doppelte Chance 1X“:

Unter Coach Leitl gewann Hannover lediglich eines von 6 Zweitliga-Gastspielen bei Aufsteigern

Kein Team holte in der vergangenen Drittliga-Saison mehr Heimpunkte als Preußen Münster (41)

Der SCP hat nur eines der letzten 15 Liga-Heimspiele verloren - Hannover gewann dagegen 2023/24 gerade mal 5 von 17 Gastspielen

Preußen Münster vs Hannover Quoten Analyse:

Hannover gehört in dieser Saison zum erweiterten Kreis der Top-Teams. So ist der Aufsteiger, auch wenn er vor den eigenen Fans antritt, im Preußen Münster Hannover Tipp der leichte Außenseiter.

Ein Heimsieg wird mit Quoten im Schnitt von 3,16 belohnt. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste Preußen Münster vs. Hannover Quoten von 2,15. Wenn ihr diesen Tipp bei einem Wettanbieter mit Startguthaben spielen wollt, werdet ihr bei uns sicher fündig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Preußen Münster vs Hannover Prognose: Bleibt das Preußen-Stadion eine Festung?

Vor zwei Jahren spielte der SC Preußen noch in der Regionalliga West. Dann schaffte Münster in der vergangenen Saison in der 3. Liga den Durchmarsch und kehrte somit nach 33 Jahren ins Fußball-Unterhaus zurück. Wirtschaftlich und strukturell hat der Verein noch einen großen Rückstand auf die Konkurrenz in der 2. Bundesliga. Trotzdem rechnen sich die Männer von Coach Sascha Hildmann mit Tugenden wie Teamgeist und Zusammenhalt gute Chancen auf den Klassenerhalt aus.

Am vergangenen Spieltag startete der Aufsteiger mit einer 1:3-Schlappe in Fürth in die neue Saison. Der SCP konnte beim in der Vorsaison so heimstarken Kleeblatt aber überraschend gut mithalten. Zahlen wie der Ballbesitz (53 Prozent) und die Expected Goals (3,31:3,15) sprachen sogar etwas mehr für die Gäste. Nur im Defensiv-Zentrum offenbarte der Neuling Schwächen. Nun hofft Münster auf das Heimdebüt. 2023/24 waren die Preußen mit 41 Punkten das beste Heimteam in Liga 3 gewesen und haben nur eines der letzten 15 Liga-Heimspiele (11S 3U) verloren.

Als Trainer Stefan Leitl 2022 nach Hannover kam, hatte sich der Verein für 2025 eigentlich die Rückkehr in die Bundesliga auf die Fahnen geschrieben. Doch nach einem zehnten und einem sechsten Platz sowie angesichts der prominenten Konkurrenz in der 2. Liga ist man rund um den Maschsee etwas bescheidener geworden. Nun lautet die aktuelle Zielsetzung „besser als Platz 6″. Dabei ist der Kader überdurchschnittlich besetzt. Alle wichtigen Stammspieler konnten gehalten werden.

Vor allem die Defensive um Marcel Halstenberg ist ein Prunkstück. 2023/24 hatten nur die Teams in den Top 3 weniger Gegentreffer kassiert. Zum Auftakt der neuen Saison zeigte sich beim 2:0-Heimsieg gegen Regensburg, wie eingespielt die Mannschaft schon ist. Auch wenn sich die 96er in der abgelaufenen Saison in der Fremde schwer getan haben, ist man seit fünf Zweitliga-Gastspielen ungeschlagen (2S, 3U). Unter Coach Leitl konnten die Niedersachsen jedoch nur eines von sechs BL2-Gastspielen bei Aufsteigern gewinnen.

Preußen Münster - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 1:3 Greuther Fürth (A), 1:3 Mainz (A), 0:0 Heracles Almelo (H), 7:0 Oythe (A), 3:2 Kickers Emden (H)

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:0 Jahn Regensburg (H), 3:2 VfL Wolfsburg (H), 2:1 SC Verl (H), 3:0 Ramlingen / Ehlershausen (A), 8:1 Hemmingen-Westerfeld (A)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster vs Hannover: 0:5 (H), 0:1 (H), 1:3 (A), 1:2 (A), 0:1 (H)

Am Sonntag treten sich Münster und Hannover erstmals seit 30 Jahren wieder in einem Pflichtspiel gegenüber. Letztmals gab es diese Paarung im August 1994 in der ersten Pokalrunde.

Der damalige Zweitligist Hannover gewann beim Regionalligisten mit 5:0. Nach 17 Vergleichen führen die 96er die Bilanz mit sieben Siegen zu fünf Niederlagen an. Seit neun Aufeinandertreffen sind die Hannoveraner gegen die Preußen ungeschlagen.

Die letzten sechs Duelle konnten die Niedersachsen sogar alle gewinnen. Am ersten Spieltag der neuen Saison kamen beide Teams auf einen Expected-Goals-Wert von 2,8. Das konnte nur Greuther Fürth (2.9) überbieten.

Die Münsteraner hatten zudem die meisten Großchancen aller Teams (6), Hannover die zweitmeisten (5). Das verspricht in der Preußen Münster Hannover Prognose auch für das direkte Duell einige Treffer. So bekommt ihr bei Merkur Bets für den Tipp „Über 2,5 Tore“ eine Quote von 1,57. Am besten spielen Neukunden diese Wette in Kombi mit dem Merkur Bets Bonus.

Unser Preußen Münster - Hannover Tipp: Doppelte Chance 1X

Sicher spricht die Qualität klar für die 96er. Doch gegen Neulinge tun sich die Niedersachsen gerne etwas schwer. Zudem ist Münster traditionell sehr heimstark und hat am vergangenen Wochenende trotz der Pleite einen guten Einstand im Unterhaus gefeiert.

Außerdem hatten die Niedersachsen in der Vorsaison gerade mal fünf von 17 Gastspielen für sich entscheiden können. So gehen wir ein wenig ins Risiko und trauen den Hausherren am Sonntag mindestens einen Punkt zu.