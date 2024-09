Preußen Münster - Schalke Tipp, Prognose, Quoten 28.09.

SPORT1 Betting 27.09.2024 • 11:00 Uhr Preußen Münster - Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Zeigt Schalke eine Reaktion?

Unser Preußen Münster - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.09.2024 lautet: Interimscoach Jakob Fimpel soll S04 wieder etwas aufbauen, bevor dann ein neuer Cheftrainer übernimmt. Im Wett Tipp heute sammelt der eigentliche U23-Trainer gleich mal drei Punkte ein.

Am vergangenen Spieltag führte Schalke nach 39 Minuten schon mit 3:0 daheim gegen Darmstadt. Am Ende gingen die Knappen aber nach einem wilden 3:5 doch noch als Verlierer vom Feld. Nach diesem historischen Desaster wurden Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots entlassen.

Bis zur Länderspielpause wird die Mannschaft zwei Spiele lang von U23-Coach Jakob Fimpel betreut. Danach soll ein neuer Cheftrainer präsentiert werden. Der Interimscoach tritt am Samstagabend mit S04 bei Aufsteiger Münster an. Die Bookies trauen Fimpel bei der Preußen Münster Schalke Prognose einen erfolgreichen Auftakt zu.

Wir sehen das ähnlich und spielen den Preußen Münster Schalke Wett Tipp heute „Sieg Schalke (DNB)".

Darum tippen wir bei Preußen Münster vs Schalke auf „Sieg Schalke (DNB)“:

Schalke verlor lediglich 2 der letzten 21 Zweitliga-Duelle gegen einen Aufsteiger

Münster wartet seit acht BL2-Spielen auf einen Heimsieg

Die Verletztenliste bei den Preußen wird immer länger

Preußen Münster vs Schalke Quoten Analyse:

In der BL2-Tabelle hat der Aufsteiger die Königsblauen inzwischen knapp überholt. So empfängt das Team auf Platz 13 die Mannschaft auf Rang 16. Trotzdem sprechen sich die Preußen Münster Schalke Quoten für die Gäste aus.

Ein Auswärtssieg wird bei den besten Buchmachern mit Quoten zwischen 2,25 und 2,32 belohnt. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren Preußen Münster Schalke Wettquoten im Schnitt von 2,82.

Preußen Münster vs Schalke Prognose: Was bewirkt der Trainerwechsel bei S04?

Nach dem Durchmarsch im Vorjahr in der 3. Liga galt der SC Preußen in dieser Saison als einer der Top-Favoriten auf den direkten Wiederaufstieg. Wie die ersten Wochen gezeigt haben, muss Münster wohl lange um den Klassenerhalt bangen. Die ersten Punkte gab es daheim mit einem 0:0 gegen Hannover und einem 3:3 gegen Paderborn. Am vergangenen Spieltag kam es dann zum Duell gegen Mitaufsteiger Regensburg. Obwohl der Ballbesitz (56 Prozent) und die Gesamtschüsse mit 21:9 klar für den Jahn sprachen, gingen die Männer von Coach Sascha Hildmann mit einem 3:0-Sieg vom Platz.

Der Trainer war bei der Partie mit seiner offensiven Aufstellung, die sich am Ende auch auszahlte, volles Risiko gegangen. Damit feierte der SCP seinen ersten Zweitliga-Sieg seit dem 5. Mai 1991. Daheim warten die Münsteraner seit acht BL2-Spielen (3U, 5N) und einem 0:3 gegen den kommenden Gegner Schalke 04 im April 1991 auf einen Sieg. Fünf Punkte sowie 8:11 Tore reichen aktuell für Rang 13. Beim Erfolg in der Oberpfalz blieb den Preußen das Verletzungspech hold. Nach Sebastian Mrowca, Malik Batmaz und zuletzt Luca Bazzoli hat es nun auch noch Etienne Amenyido vor dem Preußen Münster Schalke Tipp erwischt.

In dieser Zweitliga-Saison gaben die Schalker bereits acht Punkte nach einer Führung ab. Nur der SSV Ulm (9) steht hier schlechter da. Lediglich vier Punkte nach sechs Spielen bedeuten einen neuen Negativrekord für den Verein aus Gelsenkirchen. Kommt nach drei Pleiten in Serie nun auch noch eine vierte hinzu, würde S04 eine weitere Negativ-Marke im Unterhaus einstellen. Von den letzten elf BL2-Gastspielen konnten die Knappen auch gerade mal eines gewinnen (3U, 7N).

16 Gegentore werden in der 2. Bundesliga von keiner anderen Mannschaft überboten. Dabei hat man erst 70 Schüsse zugelassen. Lediglich der 1. FC Köln musste hier weniger hinnehmen (62). Schalkes Gegner sind aber besonders effektiv und übertreffen den Expected-Goals-Wert um insgesamt 5,6. Seit dem 14. Spieltag der Vorsaison kassierte S04 bereits zum dritten Mal fünf Gegentore. Doch es gibt auch Hoffnung: Königsblau verlor lediglich zwei der letzten 21 Zweitliga-Duelle gegen einen Aufsteiger (14S 5U).

Preußen Münster - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 3:0 Jahn Regensburg (A), 3:3 Paderborn (H), 3:2 Werder Bremen (H), 1:4 HSV (A), 0:5 VfB Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele Schalke: 3:5 Darmstadt (H), 0:2 KSC (A), 2:1 NAC Breda (H), 1:3 Köln (H), 2:2 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster vs Schalke: 0:3 (H), 1:3 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 2:1 (A)

Beide Vereine trafen schon 36 Mal vor der Preußen Münster Schalke Prognose aufeinander. 30 Duelle entfallen dabei auf die Oberliga zwischen den Jahren 1948 und 1963. Dabei hatte Schalke mit 14 Siegen zu neun Niederlagen (7U) die Nase vorne.

Zudem spielten Münster und Schalke in der Spielzeit 1963/64 gemeinsam in der Bundesliga. Hier hatten die Preußen mit einem Remis und einem Auswärtssieg die Nase vorne. Die letzten Aufeinandertreffen kamen zwischen 1989 und 1991 in der 2. Liga zustande.

Dabei war die Bilanz mit je zwei Siegen komplett ausgeglichen. Im letzten BL2-Liga-Spiel von S04 fielen unglaubliche acht Tore. Auch dieses Mal gehen die Bookies von ein paar Treffern aus.

Für den Preußen Münster Schalke Tipp „Über 2,5 Tore" bekommt ihr eine Wettquote von 1,57.

So seht ihr Preußen Münster - Schalke im TV oder Stream:

28. September 2024, 20:30 Uhr, Preußen Stadion, Münster

Übertragung TV: Sky, Sport 1

Übertragung Stream: Sky Go, Sport 1

Die Samstagabend-Spiele in der 2. Bundesliga sind nicht nur bei Sky sondern auch bei Sport1 zu sehen.

Anpfiff im Preußen Stadion von Münster ist um 20:30 Uhr.

Preußen Münster vs Schalke: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Preußen Münster: Schenk – ter Horst, Paetow, Frenkert, Kirkeskov – Hendrix – Kyerewaa, Mees – Grodowski, Nemeth, Makridis

Ersatzbank Preußen Münster: Bräuer (Tor), Koulis, Bouchama, M. Lorenz, Fridjonsson, Deters, Scherder, Preißinger

Startelf Schalke: Heekeren – Aydin, Kalas, Kaminski, Murkin – Schallenberg – Antwi-Adjei, Younes, Karaman, Mohr – Sylla

Ersatzbank Schalke: R. Hoffmann, Bulut, Cissé, Donkor, Sanchez, Wasinski, Grüger, Tempelmann, Hamache, E. Höjlund, Lasme

Die Hausherren müssen ohne Behrens, Kirsch, Bazzoli, Mrowca, Amenyido und Batmaz auskommen.

Bei den Gästen fehlen in der Preußen Münster Schalke Prognose die Verletzten Gantenbein, Bachmann und Seguin.

Unser Preußen Münster - Schalke Tipp: Sieg Schalke (DNB)

Natürlich sprechen viele Zahlen und Fakten gegen S04. Doch Schalke kann viel mehr, als man bisher an den ersten sechs Spieltagen gezeigt hat. Nun ist die Frage, was der U23-Coach in der kurzen Zeit bewirken kann. Wir glauben, dass er die Köpfe frei bekommen und die Abwehr stabilisieren kann. Das dürfte gegen einen bisher auch nicht sonderlich formstarken Aufsteiger auch schon reichen. Da aber ein gewisser Zweifel bleibt, sichern wir unseren Einsatz mit der Option „Draw no Bet“ ab.