PSG - Brest Ligue 1 Tipp, Prognose & Quoten | 14.09.2024

SPORT1 Betting 13.09.2024 • 11:59 Uhr PSG - Brest Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Ligue 1 Wette | Bauen die Hauptstädter die Tabellenführung weiter aus?

Unser PSG - Brest Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 14.09.2024 lautet: Die Recken aus der französischen Hauptstadt spielten bisher eine starke Saison und werden in unserem Wett Tipp heute nichts unversucht lassen, ihre Siegesserie gegen Stade Brest weiter auszubauen.

Nachdem die Saisonvorbereitung bei Paris St. Germain mit zwei Remis gegen RB Leipzig und Sturm Graz noch auf überschaubarem Niveau war, wurden die Leistungen zum Saisonauftakt deutlich gesteigert. Mit neun Punkten aus drei Spielen stellt PSG das Maß aller Dinge dar und grüßt von der Tabellenspitze. Alles andere als ein weiterer Triumph im Prinzenpark käme in unserer PSG Brest Prognose einer großen Überraschung gleich.

Dennoch zeigten sich die Gäste zuletzt auf der Höhe und feierten gegen St. Etienne einen Kantersieg. Nichtsdestotrotz zielt unser PSG Brest Wett Tipp heute auf „Sieg PSG (Halbzeit)“ zu einer Quote von 1,65 bei Bwin ab.

Darum tippen wir bei PSG vs Brest auf „Sieg PSG (Halbzeit)“:

PSG lag in allen 3 Saisonspielen bereits zur Pause in Front.

Brest hingegen lag an 2 der 3 Liga-Spieltage bereits zur Pause zurück.

7 der letzten 8 direkten Aufeinandertreffen im Prinzenpark brachten zum Pausenpfiff eine Führung der Pariser mit sich.

PSG vs Brest Quoten Analyse:

Auch den Wettanbietern sind die starken Leistungen des französischen Serienmeisters nicht entgangen. Kurzum gelten die Hausherren aus Paris am Drei-Weg-Markt als klarer Favorit auf drei Punkte und offenbaren durchschnittliche PSG Brest Quoten in Höhe von 1,25.

Die Gäste bringen im Falle eines Auswärtssieges beinahe den zehnfachen Wetteinsatz mit sich, konnten aber bisher noch nie im Prinzenpark gewinnen. Wer entgegen der Statistik wetten möchte, könnte eine Gratiswette ohne Einzahlung nutzen. Wo es diese gibt, schildert unser ausführlicher Sportwetten Bonus Vergleich.

Am Markt „Mehr/Weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich bei den PSG Brest Wettquoten eine deutliche Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Somit gehen die Bookies von einem offensiv geführten Match aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Brest Prognose: Patzt der Tabellenführer im Prinzenpark?

Seit dem Weggang von Superstar Kylian Mbappe, der ablösefrei zu Real Madrid wechselte, ist in der französischen Hauptstadt Ruhe eingekehrt. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Wechselgerüchte und Streitereien zwischen dem Franzosen und dem katarischen Geschäftsmann Nasser Al-Khelaifi, der als Präsident des Top-Klubs fungiert.

An den ersten drei Liga-Spieltagen stimmten zumindest die Leistungen. Gegen Le Havre (4:1), Montpellier (6:0) und Lille (3:1) standen drei klare Siege zu Buche. In allen drei Begegnungen führten die Hauptstädter bereits zur Pause. Defensiv wurde jedoch nur einmal die Null gehalten. Darüber hinaus brachten alle drei Paarungen mehr als 3,5 Tore zum Vorschein.

Auch in der vergangenen Spielzeit war PSG für frühe Tore zu haben und verbuchte 25 Mal in 34 Spielen den ersten Treffer. In neun der 17 Heimspiele lagen „Les Parisiens“ bereits zur Pause in Front.

In der vergangenen Spielzeit endeten satte 14 der 17 Heimspiele mit drei oder mehr Toren. Defensiv stand PSG nicht immer sicher und musste sich zu Hause 22 Gegentore ankreiden lassen. Nur viermal kam auf heimischem Boden ein „Clean Sheet“ zustande.

PSG - Brest Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 3:1 OSC Lille (A), 6:0 HSC Montpellier (H), 4:1 Le Havre (A), 2:1 Olympique Lyon (A), 2:0 FC Metz (A).

Letzte 5 Spiele Brest: 4:0 St. Etienne (H), 0:2 RC Lens (A), 1:5 Olympique Marseille (H), 3:0 FC Toulouse (A), 1:1 Stade Reims (H).

Letzte 5 Spiele PSG vs. Brest: 3:1 (H), 2:2 (H), 3:2 (A), 2:1 (A), 1:0 (H).

Stade Brest erreichte in der vergangenen Saison hinter AS Monaco und PSG den dritten Platz, entsprechend waren die Erwartungen für die neue Spielzeit recht hoch. Bereits am ersten Spieltag wurden sämtliche Hoffnungen auf eine gute Platzierung erstmals im Keim erstickt. Auf heimischem Boden resultierte gegen Marseille eine vernichtende 1:5-Niederlage. Den nächsten Dämpfer setzte es direkt im Anschluss mit einem 0:2 in Lens.

Zuletzt zeigten die Recken aus der Bretagne auf heimischem Boden gegen St. Etienne eine Reaktion und feierten einen deutlichen 4:0-Sieg. Dabei trugen jedoch zwei Elfmeter zum Erfolg bei.

In der vergangenen Spielzeit holte Brest in den sieben Auswärtsduellen mit den Top 8 der Liga nur zwei magere Punkte (2U, 5N). In sechs der sieben Duelle lag der Vorjahres-Dritte bereits zur Halbzeitpause zurück. Im bisher einzigen Auswärtsspiel der aktuellen Saison stand nach den ersten 45 Minuten in Lens ein 0:2 auf der Anzeigetafel.

Nur in 15 der 34 Liga-Duelle der Vorsaison erzielte die Elf von Trainer Eric Roy den ersten Treffer. In unserer PSG Brest Prognose verhärten sich somit die Anzeichen auf ein frühes Tor der Pariser.

So seht ihr PSG - Brest im TV oder Stream:

14. September 2024, 21:00 Uhr, Prinzenpark, Paris

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hat sich die Rechte für die französische Ligue 1 gesichert und wird somit auch die Paarung zwischen PSG und Brest übertragen.

Wer das Match im TV verfolgen möchte, kommt um ein Abo beim Streaming-Dienstleister nicht herum.

PSG vs Brest: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Beraldo - Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves - Dembelé, Asensio, B. Barcola

Ersatzbank PSG: Tenas, Skriniar, Zague, Ruiz, Lee, Mayulu, Doue, Mbaye, Kolo Muani

Startelf Brest: Bizot - Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Amavi - Camara, Magnetti, Faivre - del Castillo, Ajorque, Sima

Ersatzbank Brest: Coudert, Coulibaly, Zogbe, Martin, Camblan, Lage, Diop, Kanté

Die Pariser haben eine ungeheure Qualität auf der Bank. Eine Tatsache, die sich am vergangenen Spieltag gegen Lille offenbarte. So erzielte etwa der einstige Frankfurter Randal Kolo Muani als Edeljoker das 3:1. Zudem sorgt Bradley Barcola für offensive Momente bei PSG. Mit vier Toren in drei Spielen ist er der beste Torjäger in den eigenen Reihen.

Vom Kader her kann Brest nicht mit dem französischen Serienmeister konkurrieren und zeichnet sich durch einen Kader-Marktwert von 123,7 Millionen Euro aus. Mit Bradley Locko (LV) und Pierre Lees-Melou (DM) klagt Brest über zwei Langzeitverletzte.

Unser PSG - Brest Tipp: Sieg PSG (Halbzeit)

Die Marschroute der Gastgeber aus Paris ist bereits vor dem Anpfiff klar. Die Hausherren wollen den vierten Sieg im vierten Liga-Spiel. Zumindest laut Buchmacher-Einschätzung steht diesem nicht viel im Weg. In unserer PSG Brest Prognose schließen wir uns dieser Meinung an. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und rechnen mit einem zeitigen Tor von PSG und einer Führung zur Pause.