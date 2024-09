PSG - Girona Tipp, Prognose & Quoten | 18.09.2024

SPORT1 Betting 17.09.2024 • 11:00 Uhr PSG - Girona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wie verläuft das Europapokal-Debüt der Katalanen?

Unser PSG - Girona Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 18.09.2024 lautet: Endlich bestreiten die „Blanquivermells“ das erste internationale Spiel ihrer Vereinsgeschichte. Doch im Wett Tipp heute droht gleich eine klare Niederlage.

In der vergangenen Spielzeit von La Liga war der Girona FC die große Überraschung. Der Verein, der erst in der Saison 2022/23 als Aufsteiger in die höchste spanische Spielklasse zurückgekehrt war, spielte das beste Jahr seiner Vereinsgeschichte und landete am Ende auf dem dritten Platz. Damit dürfen die Katalanen erstmals im Europapokal ran und das gleich in der Champions League. Zum Auftakt sind die „Blanquivermells“ in der PSG Girona Prognose am Mittwoch zu Gast in Paris. Wenig überraschend trauen die Wettanbieter dem Auswärtsteam nicht allzu viel zu.

Wir entscheiden uns für den PSG Girona Wett Tipp heute „Sieg PSG HC -1″.

Darum tippen wir bei PSG vs Girona auf „Sieg PSG HC -1″:

Seit der Saison 2012/13 hat PSG nur eines von 36 Heimspielen in der CL-Gruppenphase verloren

Girona bestreitet das erste Europapokal-Spiel seiner Geschichte

Die „Blanquivermells“ haben in dieser Saison schon die Liga-Spiele gegen Atletico und Barcelona klar verloren

PSG vs Girona Quoten Analyse:

Mit 837 Millionen Euro ist der Kader des französischen Meisters fast viermal so viel wert wie das Aufgebot der Gäste. Dieser große Unterschied wirkt sich natürlich auch auf die PSG Girona Quoten aus.

Für einen Heimsieg müsst ihr euch bei den Buchmachern mit deutscher Lizenz mit einer Höchstquote von 1,43 begnügen. Sollten die Katalanen als Gewinner vom Platz gehen, bekommt ihr dafür PSG Girona Wettquoten zwischen 6,50 und 7,25.

PSG vs Girona Prognose: Kann Girona den Favoriten ärgern?

In der vergangenen Saison sicherte sich Paris in der ersten Saison unter Coach Luis Enrique die zehnte Meisterschaft in den vergangenen zwölf Spielzeiten. Das Polster auf den ersten Verfolger Monaco betrug am Ende neun Punkte. Die „Rouge-et-Bleu“ hatten in der Ligue 1 nur zwei Pleiten hinnehmen müssen. Zudem hatte sich Kylian Mbappe mal wieder den Titel des Torschützenkönigs gesichert (27 Treffer). Durch den 15. Pokalsieg durften die Fans auch das fünfte Double der Vereinsgeschichte feiern. In der Champions League scheiterte PSG erst im Halbfinale am BVB.

In diesem Sommer musste der Verein mit Mbappe dann den nächsten Superstar ziehen lassen. Trotzdem führen die Pariser nach vier Spieltagen wieder die Tabelle der Ligue 1 mit vier Siegen und 16:3 Toren an. Zum 13. Mal in Folge hat der französische Rekordmeister die Champions League erreicht. In diesem Bewerb kam man in diesem Zeitraum immer mindestens bis ins Achtelfinale. Die Pleite gegen Dortmund in der vergangenen Saison war erst die neunte Heimniederlage in den letzten 75 Europapokal-Spielen (47S, 19U). In der Gruppenphase musste Paris sogar seit dem Beginn der Saison 2012/13 nur einmal im Prinzenpark als Verlierer vom Platz gehen (28S, 7U). Die PSG Girona Prognose deutet nicht auf eine weitere Niederlage hin.

Mit viel Ballsicherheit, Kreativität und Druck mischte Girona 2023/24 die spanische Liga auf. Wegen seiner offensiven Spielidee wurde Coach Michel als „neuer Pep Guardiola“ gefeiert. Die Hinrunde hatten die Katalanen sogar punktgleich mit Spitzenreiter Real Madrid beendet. In der Rückserie kamen dann weitere 33 Zähler hinzu, die für den dritten Rang nur vier Zähler hinter dem großen FC Barcelona reichten. Atletico Madrid war mit einem Rückstand von fünf Punkten auf die „Blanquivermells“ auf einmal nur noch die Nummer 4. Mit 85 Toren erzielte man gerade mal zwei weniger als Meister Real und sechs mehr als Barca.

Doch Erfolg weckt ja bekanntlich Begehrlichkeiten. So musste der Verein zahlreiche Leistungsträger ziehen lassen. Der Umbruch im Kader war riesig. So stapelte Coach Michel im Sommer tief und erklärte, dass die vorige Saison nicht wiederholbar sei. Das Saisonziel sei stattdessen der Klassenerhalt. In der neuen Spielzeit von La Liga steht Girona nach fünf Spielen bei sieben Punkten. Los ging es mit einem 1:1 bei Betis Sevilla. Hinzu kommen zwei Siege gegen Osasuna (4:0) und den FC Sevilla (2:0) sowie zwei Pleiten bei Atletico Madrid (0:3) und daheim gegen Barcelona (1:4).

PSG - Girona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 3:1 Stade Brest (H), 3:1 OSC Lille (A), 6:0 HSC Montpellier (H), 4:1 Le Havre (A), 1:1 RB Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Girona: 1:4 FC Barcelona (H), 2:0 Sevilla FC (A), 4:0 Osasuna (H), 0:3 Atletico Madrid (A), 1:1 Betis Sevilla (A)

Letzte Spiele PSG vs Girona: -

Beide Vereine treffen natürlich zum ersten Mal aufeinander. Paris kommt auf 17 Siege und 14 Niederlagen gegen spanische Vereine (9U). Daheim gab es dagegen zehn Erfolge und nur vier Pleiten (6U).

Schaut man auf die letzten 19 Vergleiche gegen spanische Vereine, reichte es allerdings lediglich für sieben Erfolge (3U, 9N). Außerdem hat PSG drei der vergangenen Partien im Prinzenpark gegen Teams aus Spanien verloren (4S, 2U).

PSG vs Girona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Neves, Fabian - Dembele, Asensio, Barcola

Ersatzbank PSG: Donnarumma, El Hannach, Zague, Marquinhos, Skriniar, Lucas Beraldo, Lee, Mbaye, Mayulu, Kolo Muani, Doué

Startelf Girona: Gazzaniga - Frances, David Lopez, Blind, Miguel - Martin, Solis - Bryan, Tsygankov, Danjuma - Stuani

Ersatzbank Girona: Juan Carlos, Pau Lopez, Juanpe, Krejci, Raul Martinez, Miovski, Misehouy, Asprilla, Portu, Ruiz, van de Beek, Arnau

Coach Michel wird nach der 1:4-Heimpleite gegen Barca wohl ein paar Wechsel vornehmen.

Bei Paris werden dagegen kaum Änderungen im PSG Girona Tipp erwartet. Nummer-2-Keeper Safonov darf in der Königsklasse immer wieder mal für Donnarumma ran.

Unser PSG - Girona Tipp: Sieg PSG HC -1

Girona gehört nach dem Umbruch noch nicht wieder zu den Top-Teams in Spanien. Das haben die Duelle zu Beginn dieser La-Liga-Saison gegen Atletico und Barca gezeigt. Michel wird noch Zeit brauchen, bis er wieder eine schlagkräftige Mannschaft zusammen hat.

Mit dieser aktuellen Form sind die Katalanen am Mittwoch in Paris auch völlig zurecht die klaren Außenseiter. Die „Rouge-et-Bleu“ spielen daheim, haben mehr Erfahrung sowie Qualität und sind natürlich auch sehr heimstark.