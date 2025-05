PSG - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 31.05.2025

SPORT1 Betting 30.05.2025 • 12:00 Uhr PSG - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Endspiel Wette | Wer holt sich den Henkelpott?

Unser PSG - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Champions League Finale am 31.05.2025 lautet: Für die Buchmacher ist der französische Meister der leichte Favorit auf den Titel in der Königsklasse. Wir gehen im Wett Tipp heute aber von einer anderen Ausgangslage aus.

Am Samstag ist es so weit: Paris St. Germain und Inter Mailand bestreiten in der Münchner Allianz Arena das Champions-League-Finale der Saison 2024/25. Erstmals seit 2010 geht der Henkelpott nicht nach Spanien, England oder Deutschland. PSG stand schon einmal im Finale (2020 in Lissabon gegen den FC Bayern) und hofft auf den ersten Titel.

Inter konnte den Europapokal der Landesmeister schon zweimal (1964, 1965) und die Königsklasse einmal gewinnen (2010). Zudem standen die Nerazzurri 1967, 1972 und zuletzt 2023 im Endspiel. Wer holt sich dieses Mal die begehrte Trophäe? Um diese Frage geht es in unserer PSG Inter Mailand Prognose.

Darum tippen wir bei PSG vs Inter Mailand auf “Inter gewinnt die Champions League”:

Inter ist seit 2011/12 und vier Duellen gegen italienische Mannschaften ungeschlagen

Die Nerazzurri haben in dieser CL-Saison lediglich eine Pleite kassiert

PSG ist noch ohne CL/Landesmeister-Titel - Ein französischer Verein konnte bisher auch nur einmal die Königsklasse gewinnen

PSG vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Franzosen mit 923 Mio. Euro zu 663 Mio. Euro die Nase vorne. Das ist auch einer der Gründe, warum sich die PSG vs Inter Mailand Quoten etwas mehr auf die Seite der “Rouge-et-Bleu” schlagen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Inter Mailand Prognose: Baut Luis Enrique seine Finalserie aus?

Paris St. Germain kann in dieser Saison das Triple schaffen. Die Meisterschaft in der Ligue 1 haben die “Rouge-et-Bleu” ganz souverän mit einem Vorsprung von 19 Punkten auf den ersten Verfolger eingetütet. Die Mannschaft von Coach Luis Enrique kassierte dabei nur zwei Niederlagen, am 31. und am 32. Spieltag, als die Saison sowieso schon entschieden war. Zudem sicherten sich die Pariser am vergangenen Wochenende mit einem 3:0 gegen Reims auch den Sieg im französischen Pokal. So hat Luis Enrique, inklusive der Super Cups, alle seine zehn Endspiele als Trainer gewonnen (6 mit Barca, 4 mit PSG).

Auch hat der französische Rekordmeister eine tolle CL-Saison gespielt. Allerdings hatte Paris in der Gruppenphase mit nur vier Siegen und drei Niederlagen (1U) sowie Platz 15 noch einige Probleme gehabt. Doch in der K.o.-Phase setzte man sich gegen Stade Brest, Liverpool, Aston Villa und Arsenal durch. Noch nie kam der Verein in einer Europapokal-Saison auf so viele Siege (10) und Tore (33) wie in dieser Spielzeit. Auch sind 18,6 Schüsse pro Spiel der beste Wert für PSG seit dem CL-Jahr 2003/04. Nun will Paris als zweite französische Mannschaft nach Marseille im Jahr 1993 (1:0 gegen die AC Milan) die Champions League gewinnen.

In der Serie A musste sich Inter 2024/25 mit dem zweiten Platz, einen Punkt hinter der SSC Neapel, begnügen. Die beiden Vereine lieferten sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Nerazzurri konzentrierten sich dabei immer wieder mal auf die Champions League und ließen so wichtige Zähler in der heimischen Liga liegen. Am vorletzten Spieltag hätte die Mannschaft von Coach Simone Inzaghi aber trotzdem den “Partenopei” die Tabellenführung mit einem Heimsieg gegen Lazio Rom abnehmen können. Doch in der letzten Minute konnten die Römer durch einen Strafstoß zum 2:2-Endstand ausgleichen. Gefühlt ist bei dem Verein in dieser Saison sowieso alles auf den “Gewinn der Königsklasse” ausgerichtet.

Nur Liverpool (21) hatte in der Gruppenphase mehr Zähler gesammelt als die Schwarz-Blauen (19). In der K.o.-Phase räumte der “Football Club Internazionale” dann Feyenoord, den FC Bayern und den FC Barcelona aus dem Weg. Eine Stärke der Mannschaft war die Offensive. Mailand kommt in allen Pflichtspielen dieser Saison auf 114 Tore. In den sechs K.o.-Spielen der Königsklasse erzielte Milano auch immer mindestens zwei Tore. Die einzige Niederlage im laufenden Wettbewerb war ein 0:1 in Leverkusen am 6. Spieltag der Gruppenphase. Die tolle CL-Bilanz unterstreicht unserem PSG Inter Mailand Tipp.

PSG - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 3:0 Stade Reims (H), 3:1 AJ Auxerre (H), 4:1 HSC Montpellier (A), 2:1 Arsenal (H), 1:2 Racing Straßburg (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:0 Calcio Como (A), 2:2 Lazio Rom (H), 2:0 FC Turin (A), 4:3 Barcelona (H), 1:0 Hellas Verona (H)

Letzte Spiele PSG vs Inter Mailand:

Der direkte Vergleich liefert uns für die PSG Inter Mailand Prognose keine Hilfestellung. Denn beide Vereine treffen am Samstag erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Paris hat lediglich eines der letzten zehn Duelle gegen Vereine aus Italien verloren (5S, 4U).

Diese Pleite setzte es aber im jüngsten Kräftemessen im November 2023 mit einem 1:2 gegen die AC Milan. Inter ist seit 2011/12 und vier Spielen gegen italienische Mannschaften ungeschlagen (2S, 2U).

Im Finale treffen zwei starke Offensivreihen aufeinander. Zudem war Paris seit 98 CL-Partien nicht mehr in ein torloses Remis involviert. So machen die PSG Inter Mailand Tipps “Über 2,5 Tore” und “Beide Teams treffen” sicher Sinn.

Für mehr als zwei Treffer gibt es bei Bet365 eine Quote von 1,86. Und wenn kein Keeper in der regulären Spielzeit eine Weiße Weste behält, ist das Bet365 eine Quote von 1,67 wert. Bei so einem Spiel brauchen wir aber auch Torschützen.

Ousmane Dembélé war für PSG in dieser CL-Saison an 12 Treffern beteiligt (8 Tore, 4 Vorlagen). Und Lautaro Martinez hat in jeder K.o.-Runde für Inter in dieser Spielzeit mindestens einmal getroffen.

So seht ihr PSG - Inter Mailand im TV oder Stream:

31. Mai 2025, 21 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: DAZN, ZDF

Übertragung Stream: DAZN, ZDF.de

Zum fünften Mal wird ein Europapokal-Endspiel in München ausgetragen. Die vorigen vier Sieger konnten die jeweilige Trophäe immer das erste Mal gewinnen. Diese Serie will PSG natürlich fortsetzen.

Ob dieses Vorhaben von Erfolg gekrönt ist, können die Fußballfans gleich auf zwei Kanälen verfolgen. In dieser Saison war DAZN die Heimat der UEFA Champions League. Mit 186 von 203 Partien zeigte der Streaminganbieter fast alle Duelle der Königsklasse live.

So ist natürlich auch das Endspiel bei DAZN zu sehen. Doch in Deutschland darf auch das ZDF das Finale zeigen. Der Anpfiff in der Allianz Arena von München erfolgt am Samstag um 21 Uhr.

PSG vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, Joao Neves, Fabian - D. Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Ersatzbank PSG: Safonov, Tenas (Tor), Lucas Beraldo, Tape, K.-I. Lee, Mayulu, Zaire-Emery, Mbaye, Barcola, Hernandez, Goncalo Ramos

Startelf Inter Mailand: Sommer - de Vrij, Acerbi, Bastoni - Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dumfries, Dimarco - La. Martinez, Thuram

Ersatzbank Inter Mailand: di Gennaro, J. Martinez (Tor), Cecconi, Asllani, Zalewski, Arnautovic, Carlos Augusto, Taremi, Darmian, Frattesi

Natürlich müssen wir bei unserer PSG Inter Mailand Prognose auch auf die Ausfälle schauen. Die Pariser können personell fast aus dem Vollen schöpfen und müssen am Samstag nur auf Kimpembe verzichten.

Bei den Nerazzurri fallen dagegen Bisseck, Zielinski, Pavard und Carboni aus. Beide Mannschaften waren in dieser Saison schon in der Allianz Arena zu Gast. PSG verlor am 5. Spieltag mit 0:1 bei den Bayern, während Inter das Viertelfinal-Hinspiel beim deutschen Rekordemeister mit 2:1 gewinnen konnte.

Unser PSG - Inter Mailand Tipp: Inter gewinnt die Champions League

Die Fußballfans dürfen sich am Samstag auf ein hochklassiges und spannendes Finale auf Augenhöhe freuen. Wir rechnen mit einer ganz engen Kiste. Doch am Ende kommen wir zu einem etwas anderen Ergebnis als die Buchmacher.

Wir sehen Inter knapp vorne. Mailand hat eine ganz tolle CL-Saison gespielt und dem Gewinn des Henkelpotts alles untergeordnet. Auch im Finale der Serie A am vergangenen Freitag hat Coach Inzaghi zahlreiche Stammspieler geschont.

In den K.o.-Runden gegen die Bayern und Barcelona waren die Nerazzurri einfach nicht zu schlagen. Diese Serie wird, wenn auch über 120 Minuten oder nach einem möglichen Elfmeterschießen, weitergehen.