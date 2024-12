PSG - Lyon Tipp, Prognose & Quoten | 15.12.2024

SPORT1 Betting 14.12.2024 • 11:00 Uhr PSG - Lyon Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Ligue 1 Wette | Bleibt Olympique auch im Prinzenpark ungeschlagen?

Unser PSG - Lyon Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 15.12.2024 lautet: Die Gäste sind in blendender Verfassung. In unserem Wett Tipp heute trauen wir ihnen ein Tor in jedem Fall zu. Für einen Sieg wird es aber nicht reichen.

Der 15. Spieltag der laufenden Ligue-1-Saison wird an diesem Sonntag mit einem Kracher beendet. In unserer PSG Lyon Prognose kommt es zum Duell des Spitzenreiters gegen den Fünften der Tabelle, das durch die jüngsten Aussagen von Olympique-Boss John Textor, der den Gegner als “Feind” bezeichnete, zusätzliche Brisanz bekommt.

Sportlich gesehen bekommen es die Pariser mit formstarken Gästen zu tun, denen wir es zutrauen, etwas Zählbares aus dem Prinzenpark zu entführen. Die vollen drei Punkte werden es aber nicht. Wir entscheiden uns für den PSG Lyon Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,70 bei Betway .

Darum tippen wir bei PSG vs Lyon auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

PSG ist in dieser Ligue-1-Saison noch ungeschlagen.

Lyon hat nur eine der bisherigen 7 Auswärtspartien in dieser Ligue-1-Spielzeit verloren.

Paris stellt mit 37 Toren die beste Offensive, Olympique mit 26 Treffern den drittbesten Angriff.

PSG vs Lyon Quoten Analyse:

Wenn die Pariser in der heimischen Liga zu Hause spielen, dann gibt es wohl keinen Gegner, gegen den sie nicht klarer Favorit wären. So ist es auch dieses Mal. Die PSG Lyon Quoten für einen Tipp auf Heimsieg erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,44. Demgegenüber stehen Wettquoten von bis zu 6,50 für einen Tipp auf die Gäste.

Die Bookies gehen dabei von einem wahren Torfestival aus. Selbst für die Wette “Über 3,5 Tore” erhaltet ihr über die verschiedenen Sportwetten Apps Quoten von höchstens 1,82. Erst für einen Tipp auf mindestens fünf Tore im Spiel gibt es PSG Lyon Wettquoten deutlich über der Marke von 2,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Lyon Prognose: Olympique erweist sich als unangenehmer Gast

Nach drei sieglosen Pflichtspielen in Folge, in denen sie insgesamt nur ein einziges Tor erzielten, konnten die Pariser unter der Woche mal wieder ein echtes und vor allem wichtiges Erfolgserlebnis feiern. Am sechsten Spieltag der Champions League gewannen sie mit 3:0 bei Red Bull Salzburg.

Für den französischen Meister war dies erst der zweite Sieg im laufenden Wettbewerb (1U, 3N). Zwei Spieltage vor Abschluss der Liga-Phase steht er nur auf Rang 25 und wäre aktuell aus der Königsklasse ausgeschieden. Beim Erfolg in Salzburg erzielte PSG die Hälfte aller bisher erzielten sechs Treffer.

In der heimischen Ligue 1 präsentiert sich das Star-Ensemble viel torfreudiger. An den ersten 14 Spieltagen hat Paris 37 Tore und damit im Schnitt über 2,6 Treffer pro Partie erzielt. Damit stellt der aktuelle Spitzenreiter auch die beste Offensive des Landes. Als einziger Klub ist er nach wie vor ungeschlagen.

Mit 34 Punkten aus zehn Siegen und vier Remis führt er das Tableau mit fünf Zählern Vorsprung vor Marseille und Monaco an. Zu Hause hatten die Pariser die ersten sechs Spiele der laufenden Ligue-1-Saison gewonnen. Erst im letzten Heimspiel gegen Nantes gab es das erste Remis. Die Heimstärke ist ein wichtiges Argument für unseren PSG Lyon Tipp.

PSG - Lyon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 3:0 Red Bull Salzburg (A), 0:0 Auxerre (A), 1:1 Nantes (H), 0:1 PSG (A), 3:0 Toulouse (H)

Letzte 5 Spiele Lyon: 3:2 Frankfurt (H), 3:0 Angers (A), 4:1 Nizza (H), 4:1 Qarabag Agdam (A), 1:1 Stade Reims (A)

Letzte 5 Spiele PSG vs. Lyon: 2:1 (N), 4:1 (H), 4:1 (A), 0:1 (H), 1:0 (A)

Dass eine Absicherung im vorliegenden Fall aber alles andere als verkehrt ist, wird an den letzten Ergebnissen der Gäste mehr als deutlich. Diese gewannen am Donnerstag ihr Heimspiel in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt trotz eines frühen Rückstands am Ende mit 3:2. Es war schon der vierte Sieg in der Liga-Phase der Europa League (1U, 1N).

Gleichzeitig war es auch der vierte Pflichtspielsieg in Serie. Bei jedem dieser letzten vier Erfolge erzielte OL mindestens drei eigene Tore. Nicht zuletzt deswegen gehen wir in unserer PSG Lyon Prognose auch von mindestens einem Treffer der Gäste aus. Weiter zurückblickend haben sie in ihren letzten neun Pflichtspielen immer ein Tor erzielen können.

In diesen letzten neun Partien blieb Lyonnais auch gänzlich ungeschlagen (5S, 4U). Überhaupt hat der siebenmalige französische Meister seit Ende September nur eines der letzten 15 Pflichtspiele verloren (10S, 4U). Das war ein 0:1 in der Europa League gegen Besiktas.

Im heimischen Liga-Betrieb ist Lyon seit neun Partien unbesiegt (6S, 3U). Auswärts gab es erst eine Pleite in sieben Liga-Spielen. Insofern trauen wir den Gästen, wie erwähnt, einen Punkt durchaus zu. Mit dem Interwetten Freebet Code , der euch eine Freiwette bis elf Euro erlaubt, könntet ihr auch die “Doppelte Chance X2” zu einer Quote von 2,85 durchaus wagen.

So seht ihr PSG - Lyon im TV oder Stream:

15. Dezember 2024, 20:45 Uhr, Parc des Princes, Paris

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr bei eurem PSG Lyon Tipp live und in Farbe mitfiebern wollt, dann ist das nur im Rahmen eines Abos bei DAZN möglich. Der Anbieter hält die Rechte an den Partien in der Ligue 1 und zeigt das Match exklusiv im Stream. Es könnte dabei eines der vorerst letzten Duelle der beiden Kontrahenten in der Ligue 1 sein.

Denn aufgrund finanzieller Probleme droht Olympique der Zwangsabstieg. Sollte sich an dem über 460 Millionen Euro hohen Schuldenberg des Altmeisters bis zum Saisonende nichts ändern, dann spielt er im kommenden Jahr eine Etage tiefer. Provisorisch wurde er jedenfalls bereits in die Ligue 2 versetzt.

PSG vs Lyon: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembele, Ramos, Barcola

Ersatzbank PSG: Safonov, Beraldo, Doue, Neves, Asensio, Zague, Skriniar, Lee, Kolo Muani

Startelf Lyon: Perri; Maitland-Niles, Caleta-Car, Mata, Tagliafico; Veretout, Matic, Tolisso; Cherki, Lacazette, Fofana

Ersatzbank Lyon: Descamps, Abner, Caqueret, Niakhate, Omari, Tessmann, Nuamah, Zaha, Mikautadze

Die unbequeme Situation der Gäste veranlasste deren US-amerikanischen Inhaber John Textor kürzlich zu einem Rundumschlag, in dem er unter anderem “den Klub aus Katar”, mit dem ganz offensichtlich der kommende Gegner gemeint ist, als “Feind” bezeichnete, der aufgrund der Millionen aus dem Wüstenstaat keinerlei finanzielle Schwierigkeiten hat.

Auch sportlich waren die Pariser zuletzt eher ein “Feind”, der die letzten drei direkten Duelle allesamt für sich entschieden hat. Zuletzt schlug das Star-Ensemble aus Paris Olympique im Finale des Coupe de France in der Vorsaison. Zu gerne würde sich OL in unserer PSG Lyon Prognose für die damalige bittere 1:2-Pleite revanchieren.

Unser PSG - Lyon Tipp: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Zwei der letzten vier Gastspiele im Prinzenpark hat Lyon gewonnen. Es waren aber auch gleichzeitig die einzigen beiden Siege bei den letzten 14 Auftritten in Paris. In elf der übrigen zwölf Heim-Duelle mit Lyon blieb PSG siegreich (1U).

OL hat unbestritten einen starken Lauf und wir trauen Lyon einen Punkt ohne Frage zu. Allerdings trauen wir den Dreier dann doch etwas mehr den Parisern zu. Von daher wählen wir die Absicherung in Richtung der Gastgeber. Ohne Gegentreffer dürfte der Meister aber nicht bleiben. Das ist ihm schon in den letzten fünf Heim-Begegnungen mit Lyon nicht gelungen.