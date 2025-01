PSG - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten | 22.01.2025

SPORT1 Betting 21.01.2025 • 12:14 Uhr PSG - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer wahrt die Chancen aufs Weiterkommen?

Unser PSG - Manchester City Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 22.01.2025 lautet: Beide Teams liegen in der Königsklasse hinter den Erwartungen zurück und stehen im direkten Duell unter Druck. Im Wett Tipp heute haben beide Teams Chancen und werden sich mit Toren in Position bringen.

Am 22. Januar 2025 treffen Paris Saint-Germain und Manchester City im Parc des Princes in der Champions League aufeinander. Dieses Aufeinandertreffen ist besonders spannend, da beide Teams in den letzten Spielen starke Leistungen gezeigt haben und es sich vom Namen her um ein absolutes Top-Spiel handelt.

Paris Saint-Germain, angeführt von Trainer Luis Enrique, hat seine letzten acht Pflichtspiele gewonnen. Manchester City, trainiert von Pep Guardiola, hat nach zwischenzeitlicher Krise zuletzt ebenfalls wieder gute Ergebnisse erzielt und steht mit vier Siegen (1U) aus den letzten fünf Pflichtspielen gut da. Der Schiedsrichter Szymon Marciniak wird das Spiel leiten.

Wichtige Fakten sind, dass Erling Haaland mit fünf Toren der beste Torschütze von Manchester City ist und PSG in dieser Saison im Abschnitt 31-45 die meisten Gegentore kassiert hat. Die Buchmacher favorisieren leicht PSG, aber wir erwarten in der PSG Manchester City Prognose, dass beide Teams ein Tor erzielen werden.

Daher lautet unser PSG Manchester City Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,49 bei Bwin .

Darum tippen wir bei PSG vs Manchester City auf “Beide Teams treffen”:

Beide Teams haben in ihren letzten Spielen konstant Tore erzielt, was den PSG Manchester City Tipp bestätigt.

Manchester City hat in dieser CL-Saison in jedem Spiel Tore geschossen.

PSG hat in den letzten 5 Pflichtspielen durchschnittlich 2,00 Tore pro Spiel erzielt, Manchester City hat in dieser CL-Saison durchschnittlich 2,16 Tore pro Spiel erzielt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Manchester City Quoten Analyse:

Für das bevorstehende Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Manchester City am 22. Januar 2025 lautet mein Wett-Tipp: Beide Teams werden ein Tor erzielen. Wer das Spiel gewinnt, scheint jedoch auch für die Buchmacher recht offen zu sein. Ein Heimsieg der Pariser wird mit PSG vs Manchester City Quoten von 2,40 bewertet, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt.

Die Werte von einen Auswärtssieg der Citizens liegen nicht weit entfernt und pendeln sich bei 2,65 ein. Auch ein Unentschieden ruft bei den PSG gegen Manchester City Wettquoten mit 3,75 keinen übermäßig hohen Wert hervor. Wenn möglich, sichert euch auch unbedingt einen Sportwetten Bonus .

SPORTWETTEN BEI SPORT1

PSG - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 2:1 Lens (A), 4:2 Espaly St. Marcel (A), 2:1 Saint-Etienne (H), 1:0 Monaco (H), 1:1, 4:3 i.E. Lens (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 6:0 Ipswich (A), 2:2 Brentford (A), 8:0 Salford (H), 4:1 West Ham (H), 2:0 Leicester (A).

Letzte 5 Spiele PSG vs. Manchester City: 1:2 (A), 2:0 (H), 0:2 (A), 1:2 (H), 0:1 (A).

In der PSG vs. Manchester City Prognose erwartet uns ein spannender Showdown zweier Mannschaften, die bisher enttäuscht haben. Mit Toren werden sie uns aber auf jeden Fall versorgen.