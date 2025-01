PSG - Monaco Tipp, Prognose & Quoten | 05.01.2025

SPORT1 Betting 04.01.2025 • 10:00 Uhr PSG - Monaco Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Trophee des Champions Wette | Wer gewinnt den Supercup?

Unser PSG - Monaco Sportwetten Tipp zum Trophee des Champions Spiel am 05.01.2025 lautet: In den nationalen Wettbewerben ist Paris St. Germain in dieser Saison nicht zu schlagen. Diese Serie setzt sich auch im Wett Tipp heute fort.

Schon Mitte Dezember bestritten Paris St. Germain und die AS Monaco eine vorgezogene Partie des 16. Spieltages. Dabei konnte PSG in einem turbulenten Topspiel mit vielen Wendungen durch einen 4:2-Erfolg die Serie von vier Partien ohne Sieg im Stade Louis II beenden.

Am Ende sah Monacos Trainer Adi Hütter in der Nachspielzeit auch noch die Rote Karte, weil er sich über einen vermeintlich nicht gegebenen Elfmeter beschwert hatte. Am Sonntag treffen beide Vereine in Doha wieder aufeinander und spielen den französischen Supercup, die Trophée des Champions, aus.

Bei unserer PSG Monaco Prognose kommen wir zum gleichen Ergebnis wie die Buchmacher und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Admiralbet den PSG Monaco Wett Tipp heute “Sieg PSG & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei PSG vs Monaco auf “Sieg PSG & Über 1,5 Tore”:

Paris ist in dieser Saison in den nationalen Wettbewerben noch ungeschlagen

Von den letzten 12 Trophée des Champions-Finals hat PSG nur eines verloren

Die Rouge-et-Bleu haben alle 6 Duelle gegen die Monegassen an einem neutralen Ort für sich entschieden

PSG vs Monaco Quoten Analyse:

In der Ligue-1-Tabelle teilen sich Marseille und die Monegassen mit einem Rückstand von zehn Punkte die Rolle des ersten Verfolgers von Spitzenreiter Paris. Das wirkt sich natürlich auch auf die PSG vs Monaco Wettquoten aus.

So sind die “Rouge-et-Bleu” am Sonntag mit durchschnittlichen Siegquoten von knapp über 1,60 deutlich favorisiert. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Monegassen bei den besten Buchmachern PSG gegen Monaco Quoten zwischen 4,75 und 5,25.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Monaco Prognose: Welchen Stellenwert hat der Supercup für die Pariser?

In der Ligue 1 ist Paris das Maß aller Dinge. Die Männer von Coach Luis Enrique sind nach 16 Spieltagen als einziges Team noch ohne Niederlage. In den letzten beiden Ligaspielen konnten die “Rouge-et-Bleu“ mit dem 3:1 daheim gegen Lyon und dem schon erwähnten 4:2 in Monaco die Konkurrenz weiter distanzieren. Der amtierende Meister stellt wieder mal den mit Abstand besten Angriff der Liga (44 Treffer) sowie die beste Defensive (14 Gegentore). International funktioniert die neue Ausrichtung des Vereins aber nicht so gut.

Nach sechs CL-Spieltagen stehen die Pariser mit zwei Siegen, einem Remis und drei Niederlagen nur auf Rang 25 und würden mit dieser Platzierung das Weiterkommen in der Königsklasse verpassen. In den letzten beiden Partien der Ligaphase geht es noch gegen Manchester City und den VfB. Im Europapokal macht sich die fehlende Erfahrung der jungen Mannschaft bemerkbar. In der heimischen Liga kann PSG mit der individuellen Klasse einige Probleme kaschieren. Paris St. Germain ist mit 12 Titeln und fünf zweiten Plätzen auch der erfolgreichste Verein im Supercup. Von den letzten 12 Trophée des Champions-Finals hat Paris nur eines verloren (2021 gegen Lille).

In seiner ersten Saison als Trainer der AS Monaco führte Adi Hütter den Verein zur Vize-Meisterschaft und zur ersten Teilnahme an der Champions League seit der Spielzeit 2018/19. In dieser Liga-Runde wollten die Monegassen eigentlich den Rückstand auf Paris wieder etwas verkürzen. Doch während die ASM in der vergangenen Spielzeit insgesamt nur auf sieben Niederlagen kam, steht die Mannschaft nach 16 Partien im laufenden Ligue-1-Wettbewerb schon bei vier Pleiten.

Das 4:1 kurz vor Weihnachten im Pokal beim unterklassigen FC Union Saint-Jean war der erste Sieg nach drei Pflichtspielen ohne Erfolg (1U, 2N). In der Königsklasse liegen die “Rouge et Blanc” mit zehn Punkten (3S, 1U, 2N) und Rang 16 besser im Rennen als PSG. Im Endspiel um den Supercup stand der Verein siebenmal. 2000 gab es den letzten von vier Siegen. Die letzten beiden Finals 2017 und 2018 gingen gegen die Pariser verloren. Dieses Abschneiden ist ein weiterer Faktor für unseren PSG Monaco Tipp.

PSG - Monaco Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 4:3 n.E. RC Lens (A), 4:2 Monaco (A), 3:1 Olympique Lyon (H), 3:0 RB Salzburg (A), 0:0 AJ Auxerre (A)

Letzte 5 Spiele Monaco: 4:1 Union Saint-Jean (A), 2:4 PSG (H), 0:0 Stade Reims (A), 0:3 Arsenal (A), 2:0 Toulouse (H)

Letzte 5 Spiele PSG vs Monaco: 4:2 (A), 0:0 (A), 5:2 (H), 1:3 (A), 1:1 (H)

Eine Statistik wirkt in unserer PSG Monaco Prognose auf den ersten Blick etwas überraschend: So führen die Monegassen die Bilanz gegen die Pariser mit 45 Siegen zu 35 Niederlagen an. Doch in der letzten Zeit hat sich hier das Blatt gewendet.

Von den jüngsten 22 Vergleichen gingen nur noch vier an die AS aus Monaco. PSG konnte dagegen gegen die “Rouge et Blanc” in diesem Zeitraum 14 Siege und vier Remis ansammeln.

In elf der letzten 12 Supercup-Endspiele haben die Pariser mindestens zwei Tore erzielt. Auch dieses Mal trauen wir dem Meister ein paar Treffer zu. So bekommen wir bei Bwin für den PSG Monaco Tipp “Paris über 1,5 Tore” eine Quote von 1,55. Ganz entspannt spielt ihr diese PSG Monaco Prognose zusammen mit dem Bwin Bonus .

PSG vs Monaco: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Donnarumma - Hakimi, Lucas Beraldo, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha - K.-I. Lee, Dembelé, D. Doué

Ersatzbank PSG: Safonov (Tor), Zague, Mayulu, Asensio, Marquinhos, Barcola, Hernandez, Goncalo Ramos, Fabian

Startelf Monaco: Köhn - Singo, Kehrer, Mawissa - Teze, Magassa, Golovin, Ouattara, Minamino, Ben Seghir - Ilenikhena

Ersatzbank Monaco: Lienard (Tor), Kiwa, Matazo, Michal, Embolo, Salisu, Akliouche, Caio Henrique, Camara

Der amtierende Meister reist fast in Bestbesetzung nach Katar. Dagegen müssen die Monegassen auf Spieler wie Camara, Zakaria, Mawissa, Majecki, Zakaria, Diatta und Balogun verzichten. Das hat natürlich schon Auswirkungen auf unsere PSG Monaco Prognose.

Unser PSG - Monaco Tipp: Sieg PSG & Über 1,5 Tore

Paris dreht in den nationalen Wettbewerben einsam und souverän seine Kreise. Nun wollen sich die “Rouge et Blanc” den ersten Titel der Saison 2024/25 sichern. Wir haben in unserem PSG Monaco Tipp auch nicht viele Gründe gefunden, warum dies nicht gelingen sollte.

Im Supercup sind die Pariser besonders stark und verlieren nur sehr selten. Des Weiteren haben die Männer von Coach Luis Enrique auch bei der Formkurve oder im direkten Vergleich mit den Monegassen klar die Nase vorne. An einem neutralen Ort hat der Verein aus der Hauptstadt in sechs Spielen zudem gegen die ASM eine makellose Bilanz (6S).