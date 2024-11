PSG - Nantes Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.2024

SPORT1 Betting 29.11.2024 • 12:00 Uhr PSG - Nantes Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Ligue 1 Wette | Wie hat Paris die Pleite bei den Bayern verkraftet?

Unser PSG - Nantes Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 30.11.2024 lautet: Die Pariser dominieren mal wieder die heimische Liga. Auch im Wett Tipp heute gegen den abstiegsbedrohten FC Nantes stehen alle Zeichen auf „Heimsieg“.

In der heimischen Liga ist PSG in dieser Saison noch ungeschlagen und liegt wieder klar auf Meisterkurs. Doch in der Königsklasse droht Paris ein vorzeitiges Aus. Nach dem 0:1 am Dienstag bei den Bayern haben die „Rouge et Bleu“ aus fünf Partien gerade mal vier Zähler auf dem Konto und belegen den 25. Rang. Um doch noch eine Runde weiterzukommen, müssen die Männer von Coach Luis Enrique aus den Partien in Salzburg, gegen Manchester City und in Stuttgart noch möglichst viele Punkte holen. Bevor es für „Les Parisiens“ international weitergeht, steht in der Ligue 1 am Samstag aber erstmal das Heimspiel gegen Nantes an. Hier spricht in der PSG Nantes Prognose so gut wie alles für die Hausherren.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,55 bei Bet-at-home den PSG Nantes Wett Tipp heute „Sieg PSG & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei PSG vs Nantes auf „Sieg PSG & Über 2,5 Tore“:

PSG ist in der Ligue 1 in dieser Saison noch ungeschlagen.

Nantes wartet seit 9 Ligaspielen auf einen Sieg.

Paris hat die letzten 5 Duelle gegen die „Canaris“ alle gewonnen.

PSG vs Nantes Quoten Analyse:

Der ungeschlagene Tabellenführer empfängt die Mannschaft auf Platz 16. Alleine aus dieser Konstellation leiten sich überdeutliche PSG Nantes Quoten ab. Für einen Heimsieg müsst ihr mit einer Höchstquote von 1,23 Vorlieb nehmen.

Dagegen sind die Gäste bei den besten Buchmachern die haushohen Außenseiter und werden mit PSG Nantes Wettquoten für einen Sieg zwischen 11,0 und 11,7 auf den Rasen geschickt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Nantes Prognose: In der Liga ist Paris das Maß aller Dinge

Vor etwa zwei Jahren wurde in Paris eine neue Strategie beschlossen. Statt auf Superstars wie Mbappé, Neymar und Messi wollte der Verein in Zukunft vor allem auf junge und talentierte französische Spieler setzen. Mit dieser Aufgabe wurde Coach Luis Enrique beauftragt. In der Ligue 1 funktioniert das Konzept auch hervorragend. In der Vorsaison wurde PSG mit neun Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Meister. Und auch in der laufenden Saison liegen die „Rouge et Bleu“ mit zehn Siegen und zwei Remis aus den ersten 12 Partien auf Kurs.

Den jungen Spielern fehlt es zwar an Konstanz. In der heimischen Liga kann der Verein das aber kompensieren. Im Kalenderjahr 2024 setzte es in der Ligue 1 gerade mal eine Pleite. Die Gegner in der Königsklasse bestrafen allerdings die Fehler der Pariser eiskalt. So hat PSG mit einem 1:0 daheim gegen Girona und einem 1:1 gegen Eindhoven nur vier Zähler auf dem CL-Konto. Zu Gast bei Arsenal (0:2) und den Bayern (0:1) sowie in Paris gegen Atletico Madrid (1:2) setzte es Niederlagen. Hoffnung macht Bradley Barcola, der mit zehn Treffern der Topscorer in dieser Saison ist.

Coach Antoine Kombouaré führte Nantes 2022 und 2023 in zwei Coupe-de-France-Endspiele in Folge. Mit dem Sieg 2022 konnte der Verein auch seinen ersten Titel seit der Spielzeit 1999/2000 gewinnen. Im Mai 2023 wurde der Coach aber bei den „Canaris“ entlassen. Da die Nachfolger Pierre Aristouy und France Jocelyn Gourvennec bei den Bretonen aber keinen Erfolg hatten, wurde Kombouaré im März 2024 zurückgeholt. Und der Trainer konnte den abstiegsbedrohten Verein in der Liga halten.

Am Ende hatte man zwei Plätze und vier Punkte Polster auf den ersten Relegationsrang. Zu Beginn der Spielzeit 2024/25 legte das „Maison Jaune“ auch gut los. Der FCN stand nach dem 3. Spieltag (2S, 1U) auf dem 3. Platz. Doch seitdem sind die Nordfranzosen mit drei Remis sowie sechs Niederlagen ohne Sieg und auf Rang 16 abgerutscht. Wie in der Vorsaison hat Nantes daheim wieder große Probleme. Lediglich Aufsteiger Angers (4) hat weniger Heimpunkte geholt als die Gelben (5). Doch auch in sechs Gastspielen steht nur ein Dreier zu Buche (2U, 3N).

PSG - Nantes Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 0:1 Bayern München (A), 3:0 Toulouse (H), 4:2 SCO Angers (A), 1:2 Atletico Madrid (H), 1:0 RC Lens (H)

Letzte 5 Spiele Nantes: 0:2 Le Havre (H), 2:3 RC Lens (A), 1:2 Olympique Marseille (H), 1:3 Racing Straßburg (A), 1:1 OGC Nizza (H)

Letzte 5 Spiele PSG vs Nantes: 2:0 (A), 2:1 (H), 4:2 (H), 3:0 (A), 4:0 (H)

Nach 101 Duellen führt Paris die Bilanz gegen Nantes mit 50 Siegen zu 29 Niederlagen (22U) klar an. Auch in der Hauptstadt spricht der direkte Vergleich mit 29 Erfolgen in 50 Partien (9U, 12N) deutlich für die Gastgeber.

Die letzten fünf Aufeinandertreffen gingen bei einem gesamten Torverhältnis von 15:3 alle an PSG. Die jüngsten vier Gastspiele im Prinzenpark haben die Bretonen auch allesamt verloren.

Die „Rouge et Bleu“ konnten sieben der letzten zehn direkten Begegnungen gegen die „Canaris“ vor eigenem Publikum mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen. Dieses Wissen machen wir uns für einen PSG Nantes Tipp zunutze.

Bei Betway bekommen wir für die Wette „Sieg PSG HC -1“ eine Quote von 1,60. Neukunden des Anbieters dürfen sich zuvor noch über den tollen Betway Willkommensbonus freuen.

So seht ihr PSG - Nantes im TV oder Stream:

28. November 2024, 21 Uhr, Parc des Princes, Paris

Übertragung TV: DAZN2

Übertragung Stream: DAZN

Die Ligue 1 läuft auf DAZN. Alle Spiele der Top-Teams an allen 38 Spieltagen seht Ihr live und exklusiv im Livestream. Dazu gehört auch das Duell zwischen Paris St. Germain und dem FC Nantes.

Anstoß im Pariser Prinzenpark ist am Samstagabend um 21 Uhr.

PSG vs Nantes: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Safonov - Hakimi, Skriniar, Lucas Beraldo, Zague - Zaire-Emery, Joao Neves, Dembelé, D. Doué, B. Barcola - Asensio

Ersatzbank PSG: Donnarumma, Tenas (Tor), Pacho, Tape, Mbaye, Vitinha, Lee, Fabian, Kolo Muani

Startelf Nantes: Lafont - Duverne, Castelletto, Zezé, Cozza - Chirivella, Douglas Augusto, Mollet, Lepenant, Simon - Abline

Ersatzbank Nantes: Carlgren (Tor), Amian, Gbamin, Leroux, Centonze, Guirassy, Mostafa Mohamed, Assoumani, Ganago

Die Hausherren müssen am Samstag lediglich ohne Coco und Kadewere auskommen. Auch bei den Gästen fällt vermutlich nur Mayulu aus. So haben die Verletzten keine Auswirkungen auf unsere PSG Nantes Prognose.

Unser PSG - Nantes Tipp: „Sieg PSG & Über 2,5 Tore“

Paris hat die ersten sechs Liga-Heimspiele in dieser Saison alle gewonnen. Dabei fielen in fünf von sechs Fällen mindestens drei Tore. Daran dürfte sich auch am Samstag gegen Nantes nichts ändern.

PSG will sicher eine Reaktion auf die Pleite bei den Bayern zeigen. Da kommen die formschwachen „Canaris“ gerade zur rechten Zeit. Auch der Heimvorteil, die Qualität und der direkte Vergleich sprechen klar für die Hausherren.