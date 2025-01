PSG - Reims Tipp, Prognose, Quoten | 25.01.2025

Unser PSG - Reims Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 25.01.2025 lautet: Wie fast immer in der höchsten französischen Liga geht Paris als Favorit ins Rennen. Im Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass sich PSG nach den Strapazen in der Champions League aber beim Toreschießen zurückhält.

Ein weiterer spannender Spieltag in der Ligue 1 steht bevor, wenn Paris Saint-Germain im Parc des Princes auf Reims trifft. Am 25. Januar 2025 um 21:05 Uhr wird der Anpfiff erfolgen, und unter der Leitung von Schiedsrichter Hakim Ben El Hadj könnten die Zuschauer ein packendes Duell erleben.

PSG, das derzeit die Tabelle anführt, hat in dieser Saison in 100 Prozent ihrer Heimspiele getroffen und erzielte die meisten Tore zwischen der 76. und 90. Minute. Der Tabellenführer wird angeführt von Bradley Barcola, der bereits elf Tore erzielt hat. Reims befindet sich auf Platz 13 und hat in 72 Prozent seiner Liga-Spiele ein Tor erzielt. Ihre beste Hoffnung in der PSG Reims Prognose liegt bei Keito Nakamura, der bislang sieben Tore verzeichnete.