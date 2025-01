PSG - St. Etienne Tipp, Prognose & Quoten | 12.01.2025

SPORT1 Betting 11.01.2025 • 11:00 Uhr PSG - St. Etienne Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Ligue 1 Wette | Kann der Außenseiter den Favoriten ärgern?

Unser PSG - St. Etienne Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 12.01.2025 lautet: Natürlich sind die Pariser am Sonntag daheim gegen den Aufsteiger die klaren Favoriten, im Wett Tipp heute gehen wir aber von einer ordentlichen Leistung der Gäste aus.

Im ersten Pflichtspiel des neuen Kalenderjahres am vergangenen Wochenende sicherte sich PSG mit dem 1:0 gegen AS Monaco im französischen Supercup gleich den ersten Titel der Saison. Auch in der heimischen Liga liegen die Pariser auf Meisterkurs. Das Polster ist aber nicht vollkommen beruhigend.

Mit dem Heimspiel am Sonntag gegen die ASSE stehen die “Rouge-et-Bleu” vor einer machbaren Aufgabe. Bei unserer PSG St. Etienne Prognose dürfte vom Polster nicht viel abhanden kommen. Trotzdem spielen wir mit einer Quote von 1,52 bei Winamax den PSG St. Etienne Wett Tipp heute “Sieg St. Etienne HC +3,5”.

Darum tippen wir bei PSG vs St. Etienne auf “Sieg St. Etienne HC +3,5”:

Die ASSE profitiert vom Trainerwechsel

Von den letzten 5 Duellen gegen PSG haben die “Verts” keines mit mehr als 2 Toren Unterschied verloren

Paris hat nur 2 der letzten 4 Ligue-1-Spiele gewonnen (2U)

PSG vs St. Etienne Quoten Analyse:

Alleine der Blick auf die Tabelle und die Tatsache, dass die Pariser daheim ran dürfen, sorgen für klare PSG vs St. Etienne Quoten, denn der Spitzenreiter empfängt das Team auf Rang 15.

Die Buchmacher, die euch immer wieder mal mit Sportwetten ohne Einzahlung versorgen, rechnen aber mit einer extrem deutlichen Ausgangslage. So bekommt ihr für einen Heimsieg im besten Fall eine Quote von 1,10. Auf der Gegenseite klettern die Werte für einen Dreier der Gäste bis auf PSG gegen St. Etienne Wettquoten von 28,0.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs St. Etienne Prognose: Geben die Pariser Vollgas?

Nachdem die Ära mit Superstars wie Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappe dem Paris Saint-Germain FC auch keinen Champions-League-Titel eingebracht hat, hatte sich der Verein für eine neue Strategie entschieden. Inzwischen setzt man bei den “Rouge-et-Bleu” auf junge, vorwiegend französische Talente. In den nationalen Wettbewerben fahren die Verantwortlichen mit diesem Plan auch ganz gut. In der Ligue 1 ist PSG nach 16 Spielen noch ungeschlagen und führt die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung an, doch in der Königsklasse kann man die fehlende Erfahrung nicht kompensieren.

Mit zwei Siegen, einem Remis und drei Niederlagen stehen die Pariser nach sechs von acht Spielen nur auf Platz 25 der CL-Tabelle und würden damit das Weiterkommen verpassen. In den letzten beiden Partien, daheim gegen Manchester City und zu Gast beim VfB Stuttgart, muss die Mannschaft von Coach Luis Enrique nun den Super-Gau vermeiden. Denn sollte man in der Champions League schon nach der Liga-Phase ausscheiden, wäre die Saison unabhängig von den Ergebnissen in der Heimat ein großer Misserfolg. So sollen im Winter-Transferfenster neue Spieler wie Kvaratskhelia oder Osimhen verpflichtet werden. Etwas Balsam war schon mal der elfte Supercup-Sieg in den vergangenen zwölf Jahren.

Noch bis 2023 war die Association Sportive de Saint-Etienne mit zehn Titeln Rekordmeister in Frankreich. Dann wurden die “Verts” aber von Paris Saint-Germain abgelöst. Der letzte Titel des Vereins stammt allerdings auch schon aus der Saison 2012/13. Zudem musste die ASSE 2022 den Abstieg in die zweite Liga hinnehmen. Unter Coach Olivier Dall Oglio glückte im vergangenen Sommer nach zwei Jahren in der Zweitklassigkeit die Rückkehr ins Oberhaus. Kurz vor den Feiertagen wurde der Aufstiegstrainer aber vor die Tür gesetzt.

Die Verantwortlichen sahen nach vier Niederlagen in Folge und dem Abrutschen auf den Relegationsrang 16 das Ziel “Klassenerhalt” in Gefahr. Als Nachfolger wurde der Norweger Eirik Horneland von Brann Bergen losgeeist. Der neue Mann feierte mit einem 3:1 daheim gegen Stade Reims einen perfekten Einstand. Nun will der Coach an der Auswärtsbilanz arbeiten, denn Saint-Etienne holte aus den ersten acht Gastspielen dieser Saison gerade mal einen Punkt. Dabei setzte es 27 Gegentoren. Bei solchen Zahlen gerät unser PSG St. Etienne Tipp etwas ins Wanken.

PSG - St. Etienne Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 1:0 AS Monaco (H), 4:3 n.E. RC Lens (A), 4:2 AS Monaco (A), 3:1 Olympique Lyon (H), 3:0 RB Salzburg (A)

Letzte 5 Spiele St. Etienne: 3:1 Stade Reims (H), 0:4 Olympique Marseille (H), 1:2 Toulouse (A), 0:2 Olympique Marseille (H), 0:5 Stade Rennes (A)

Letzte 5 Spiele PSG vs St. Etienne: 3:1 (H), 3:1 (A), 3:2 (H), 1:1 (A), 1:0 (H)

Die Pariser führen den Vergleich gegen Saint-Etienne mit 51 Siegen zu 13 Niederlagen deutlich an. Zehn der 13 Pleiten musste PSG zu Gast bei der ASSE hinnehmen. Seit 2012 warten die Grünen auf einen Sieg gegen die Rot-Blauen.

Aus den 25 Aufeinandertreffen seit diesem Zeitpunkt holten die “Sainté” gerade mal fünf Remis. Von den letzten fünf Duellen haben die “Verts” aber keines mit mehr als zwei Toren Unterschied verloren. Das bekräftigt wiederum unsere PSG St. Etienne Prognose.

In acht der letzten zehn Heimspiele von Paris Saint-Germain gegen Saint-Etienne wurden mehr Tore in der zweiten Spielhälfte erzielt. Wir rechnen damit, dass sich diese Serie fortsetzt.

Für den PSG St. Etienne Tipp “Mehr Tore in 2. Halbzeit” bekommen wir bei NEO.bet eine Quote von 1,86. Wenn ihr noch kein Konto bei diesem Anbieter habt, könnte der NEO.bet Bonus ein gutes Argument sein.

Neukunden können hier zwischen zwei Angeboten wählen: Es warten ein 200-Prozent-Bonus bis zu 50 Euro oder ein 100-Prozent-Bonus bis zu 100 Euro.

So seht ihr PSG - St. Etienne im TV oder Stream:

12. Januar 2025, 20:45 Uhr, Prinzenpark, Paris

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Fans des französischen Fußballs kommen um ein Abo bei DAZN nicht herum. Alle Spiele der Top-Teams an den 38 Spieltagen laufen live und exklusiv bei diesem Streaminganbieter.

So natürlich auch das Duell zwischen PSG und St. Etienne. Der Anpfiff im Prinzenpark von Paris erfolgt am Sonntag um 20:45 Uhr.

PSG vs St. Etienne: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves - K.-I. Lee, Dembelé, Doué

Ersatzbank PSG: Safonov (Tor), Hernandez, Lucas Beraldo, Zague, Asensio, Fabian, Barcola, Goncalo Ramos, Mayulu

Startelf St. Etienne: Larsonneur - Appiah, Batubinsika, Nadé, Petrot - Bouchouari, Ekwah, Mouton - Boakye, Stassin, Cafaro

Ersatzbank St. Etienne: Maubleu (Tor), Briancon, Cornud, Pedro, Fomba, Miladinovic, Moueffek, N’Guessan, Tardieu

Die Hausherren haben am Sonntag keine namhaften Ausfälle zu beklagen.

Die Gäste müssen dagegen auf Spieler wie Amougou, Wadji, Macon, Monconduit, Sissoko und Old verzichten. Das ist für die PSG St. Etienne Prognose schon ein Handicap.

Unser PSG - St. Etienne Tipp: Sieg St. Etienne HC +3,5

Wir wollen am Favoritenstatus der Pariser keinesfalls rütteln. Der in dieser Saison national noch ungeschlagene Meister ist daheim gegen den Aufsteiger zurecht der Favorit, doch der Unterschied bei den Buchmachern ist schon extrem deutlich angesetzt.

Wir glauben, dass St. Etienne mit dem Trainerwechsel und dem Sieg gegen Reims im Rücken eine ordentliche Leistung auf den Rasen bringen kann. In den letzten Duellen konnten die “Verts” gegen PSG immer eine Klatsche vermeiden. Das sollte auch dieses Mal glücken. So glauben wir, dass die Gäste einen virtuellen Vorsprung von 3,5 Toren ins Ziel bringen können.