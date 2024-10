PSG - Strasbourg Tipp, Prognose & Quoten | 19.10.2024

SPORT1 Betting 18.10.2024 • 12:00 Uhr PSG - Strasbourg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Ligue 1 Wette | Gewinnt PSG im Prinzenpark wieder deutlich?

Unser PSG - Strasbourg Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 19.10.2024 lautet: Zu Hause verschenkten die Pariser noch keinen einzigen Punkt. Geht unser Wett Tipp heute auf, sollte diese Serie anhalten.

Bradley Barcola könnte in unserer PSG Strasbourg Prognose eine wichtige Rolle einnehmen. Der Offensivspieler erzielte vier seiner sechs Saisontore im Prinzenpark und ebnete „Les Parisiens“ den Weg zu drei Liga-Heimsiegen in Serie. Jeder einzelne Erfolg im eigenen Stadion wurde mit mindestens zwei Toren Vorsprung über die Ziellinie gebracht.

Die Gäste knabbern nach sieben Spieltagen an den europäischen Plätzen (7.). Zuletzt holte Racing vier Punkte aus zwei Spielen gegen die Top-Teams aus Lens (2:2) und Marseille (1:0). Trotzdem vermuten wir im PSG Strasbourg Wett Tipp heute mindestens drei Tore der Hausherren. Wir entscheiden uns für „PSG Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,80 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei PSG vs Strasbourg auf „PSG Über 2,5 Tore“:

PSG erzielte durchschnittlich bis jetzt 4 Tore pro Heimspiel.

PSG jubelte in jedem Heimspiel über mindestens 3 Treffer.

Strasbourg kassierte in 2 von 3 Auswärtsspielen „Über 2,5 Gegentore“.

PSG vs Strasbourg Quoten Analyse:

Gnade kennen die besten Wettanbieter in ihren PSG Strasbourg Quoten überhaupt nicht. „Les Parisiens“ sind noch ungeschlagen und bei Siegquoten bis 1,30 auf bestem Wege, diese Serie auszubauen.

Hat euch die Gastmannschaft durch ihre zuletzt starken Auftritte beeindruckt, findet ihr in den PSG Strasbourg Wettquoten einen sicheren Weg für eine Außenseiter-Wette. Mit einer Wette ohne Einzahlung ist das Risiko für einen „Sieg Strasbourg“ und die dazugehörige Quote im zweistelligen Bereich entschärft.

PSG vs Strasbourg Prognose: Übermächtige Gastgeber

Den Abgang von Kylian Mbappe hat Luis Enrique schnell abgehakt. Der PSG-Trainer setzt in diesem Jahr vermehrt auf junge Spieler und kann sich über deren Entwicklungen absolut freuen.

Häufig und wohl auch im PSG Strasbourg Tipp finden sich im Herzen der Pariser Aufstellung hochtalentierte Jungprofis wie Warren Zaire-Emery (18) und Neuzugang Joao Neves (20). Eine Station weiter vorne wirbelt der 22-jährige Bradley Barcola zwischen den gegnerischen Verteidigern und erzielte bereits sechs Saisontore.

Damit ist der französische Nationalspieler aktuell als bester Torschütze der Ligue 1 gelistet und führt natürlich ebenso das interne Ranking der erfolgreichsten Offensive an (21 Tore).

Von der Bank kann Luis Enrique nahezu jederzeit weitere Qualität bringen, sofern eine Partie im zweiten Abschnitt noch auf der Kippe steht. Sechs Tore hat der PSG-Coach schon eingewechselt - Bestwert im französischen Oberhaus.

PSG - Strasbourg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 1:1 Nizza (A), 0:2 Arsenal (A), 3:1 Rennes (H), 1:1 Reims (A), 1:0 Girona (H).

Letzte 5 Spiele Strasbourg: 2:2 Lens (H), 1:0 Marseille (H), 3:3 Lille (A), 1:1 Angers (H), 3:4 Lyon (A).

Letzte 5 Spiele PSG vs. Strasbourg: 2:1 (A), 3:0 (H), 1:1 (A), 2:1 (H), 3:3 (A).

Wie in den vergangenen Jahren üblich, dominieren die Gastgeber beinahe in allen Begegnungen den Ballbesitz (68,8 Prozent). Dieses Jahr wirkt alles jedoch ein wenig zielstrebiger und der Lohn sind die meisten erwartbaren Treffer (18,11 xG).

Erstaunlicherweise schafft es die Elf aus der französischen Hauptstadt laut PSG vs. Strasbourg Prognose ebenfalls, die Defensive nicht zu vernachlässigen. Erst 5,36 erwartbare Gegentore sind im Ligavergleich der zweitbeste Wert.

Ganz besonders im Prinzenpark sprudelt die Spielfreude aus den Akteuren der Gastgeber nur so heraus. PSG startete zu Hause mit einem 6:0-Kantersieg gegen Montpellier und erzielte in den beiden anschließenden Heimspielen (3:1 vs. Stade Brest, 3:1 vs. Rennes) ebenfalls „Über 2,5 Tore“.

Durchschnittlich jubelte das Publikum der Hauptstädter über vier Tore pro Heimspiel. Auswärtspartien eingeschlossen übertrifft Paris ebenso unseren anvisierten Wert von „Über 2,5 Toren“ (durchschnittlich 3 Tore pro Liga-Spiel).

In fünf der bisher sieben ausgetragenen Liga-Siele donnerten die Profis des Tabellenzweiten den Ball „Über 2,5 Mal“ in den gegnerischen Kasten.

Strasbourg hat durchaus bereits beachtliche Leistungen abgeliefert und zuletzt eine Serie von vier ungeschlagenen Liga-Spielen in Folge aufgebaut, was nicht spurlos am PSG Strasbourg Tipp vorbeigeht.

Auswärts ist Racing jedoch noch sieglos (2U, 1N) und kassierte in zwei von drei Gastauftritten „Über 2,5 Gegentore“.

PSG vs Strasbourg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Ruiz, Neves, Zaire-Emery, Dembele, Kolo Muani, Barcola

Ersatzbank PSG: Safonov, Beraldo, Skriniar, Zague, Vitinha, Kang-in Lee, Mayulu, Doue, Marco Asensio

Startelf Strasbourg: Petrovic, Doue, Sow, Sylla, Moreira, Doukoure, Santos, Bakwa, Diarra, Nanasi, Emegha

Ersatzbank Strasbourg: Johnsson, Sobol, Diong, Mwanga, Lemarechal, Perea, Sebas, Mara

Liam Rosenior wechselt die Formation zwischen den Spieltagen gerne. Die ausgetüftelten Varianten sind speziell auf die Gegner zugeschnitten und haben keinen negativen Effekt auf das Zusammenspiel genommen.

Trotzdem blieb Strasbourg erst in einem Liga-Spiel ohne Gegentor und ließ bereits 10,58 erwartbare Gegentore (10.) zu. Das sind in der PSG Strasbourg Prognose knapp doppelt so viele, wie Paris auf dem Zettel hat (5,36 xGA).

Unser PSG - Strasbourg Tipp: PSG Über 2,5 Tore

Das Wohnzimmer der Gastgeber ist dieses Jahr in fester Hand von PSG und ein Ort, an dem kein Gegner der Liga gerne zu einem Auswärtsspiel einkehrt. Strasbourg wird auf die Distanz nicht mit dem Niveau und der Spielfreude mithalten und sich mindestens drei Gegentore einhandeln.