Rapid Wien - Braga Tipp, Prognose & Quoten | 29.08.2024

SPORT1 Betting 28.08.2024 • 12:00 Uhr Rapid Wien - Braga Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Playoffs Wette | Folgt der 5. Sieg im 5. Heimspiel?

Unser Rapid Wien - Braga Sportwetten Tipp zum Europa League Playoffs Spiel am 29.08.2024 lautet: Acht ungeschlagene Pflichtspiele verwandelten den Saisonstart der Rapidler in ein Freudenfest. Zwei Niederlagen in Serie sprechen im Wett Tipp heute allerdings gegen einen Heimsieg.

Rapid Wien wahrte im Hinspiel gegen Braga (1:2) die Chance auf ein Weiterkommen in der Rapid Wien Braga Prognose, obwohl fast die gesamte Spielzeit in Unterzahl bestritten wurde. Robert Klauß schonte am vergangenen Wochenende mehrere Spieler, rotierte in der Startelf auf fünf Positionen und bekam durch die 0:3-Niederlage bei BW Linz die Quittung.

Das Manöver der Hausherren zahlt sich nicht aus, da die individuelle Qualität der Gäste den Unterschied ausmacht. Wir wählen in unserem Rapid Wien Braga Wett Tipp heute bei Merkur Bets eine Quote von 1,77 und spielen „Sieg Braga (DNB)“.

Darum tippen wir bei Rapid Wien vs Braga auf „Sieg Braga (DNB)“:

Braga blieb in den ersten 8 Pflichtspielen dieser Saison ungeschlagen.

Rapid Wien verlor die letzten beiden Pflichtspiele.

Braga kassierte in 4 von 8 Pflichtspielen kein Gegentor

Rapid Wien vs Braga Quoten Analyse:

Ruft ihr die Merkur Bets App auf, findet ihr recht ausgeglichene Rapid Wien Braga Quoten auf den Sieg. Die Gastgeber übernehmen bei Wettquoten von ungefähr 2,75 die leichte Außenseiterrolle.

Braga erreicht im sechsten EL-Qualifikationsspiel maximale Rapid Wien vs. Braga Wettquoten von 2,50 und hat mit dem 2:1-Sieg aus dem Hinspiel die perfekte Ausgangslage, um die Defensive der Rapidler durch zielstrebige Kombinationen im Umschaltspiel zu testen. Bislang gewannen die Wiener aber alle vier Heimspiele dieser Spielzeit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rapid Wien vs Braga Prognose: Einzelne Momente reichen nicht

Es war einer Co-Produktion von Matthias Seidl und Guido Burgstaller zu verdanken, dass die Rapidler nicht komplett mit leeren Händen die Heimreise aus Portugal antreten mussten. 0,52 erwartbare Tore, mehr wurde den Grün-Weißen im Estadio Municipal de Braga nicht gewährt.

Zum Kontext gehört natürlich auch die lange Unterzahl der Mannschaft von Robert Klauß in Portugal. Bereits in der vierten Spielminute wurde Lukas Grgic für ein rüdes Foul vom Feld geschickt.

Dafür war das 1:2 von Rapid gegen Braga noch eine ziemlich gute Ausbeute, doch ob das für den Einzug in die Europa-League-Gruppenphase reicht, ist in der Rapid Wien Braga Prognose schwer vorauszusagen.

In jedem Fall dürfen die Gastgeber das zweite Aufeinandertreffen gegen die „os Arcebiscos“ nicht ohne eigenen Treffer gestalten, ansonsten bleibt die Wunschvorstellung von der Europa League ohnehin ein Traum.

Rapid Wien - Braga Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rapid WIen: 0:3 BW Linz (A), 1:2 Braga (A), 2:0 WSG Tirol (H), 2:0 Trabzonspor (H), 1:1 Austria Klagenfurt (A).

Letzte 5 Spiele Braga: 3:1 Moreirense (H), 2:1 SK Rapid (H), 1:0 Boavista (A), 2:1 Servette (A), 1:1 Estrela Amadora (H).

Letzte Spiele Rapid Wien vs. Braga: 1:2 (A).

Einfach sind Tore gegen das Team von Carlos Carvalhal nicht zu erzielen. Braga hat vier von acht Pflichtspielen ohne Gegentor beendet und in fünf Qualifikationsspielen nur zwei Gegentore zugelassen.

Glück spielte in den meisten Partien nur eine untergeordnete Rolle. Die Erzbischöfe brachten in der Arbeit gegen den Ball oft die benötigte Einsatzbereitschaft mit aufs Feld und erlaubten in sechs von acht Pflichtspielen weniger als ein erwartbares Gegentor.

Etwas Verrücktes ist bei den Gästen dennoch bereits passiert. Nach vier Pflichtspielen wurde der erste Trainerwechsel vollzogen und Carlos Carvalho als neuer Coach vorgestellt.

Unter dem 58-Jährigen, der das Profi-Team seines Geburtsortes trainieren darf, holten die Nordportugiesen zwölf Punkte aus vier Spielen - besser hätte sein Start bei den Erzbischöfen nicht verlaufen können.

Für die Grün-Weißen aus Wien gilt es, im Rapid Wien Braga Tipp zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge abzuschütteln. Im Anschluss an die 1:2-Auswärtsniederlage gegen Braga kassierte eine neu formierte Startelf in der österreichischen Bundesliga direkt die nächste Pleite (0:3 vs. BW Linz).

Eine Rapid Wien Braga Prognose fällt uns nicht nur wegen solcher Umstände schwer. Die Gäste haben einen Kadermarktwert von 125,60 Millionen Euro, Rapid Wien wird auf der Seite mit fast 100 Millionen Euro weniger geführt (28,85).

Die Gastgeber müssen für ihre Restchance vor allem in der Verteidigung wieder besser agieren. Qualitäten haben die Rapidler in der Hintermannschaft gewiss, gibt es in der österreichischen Bundesliga doch nur ein Team (RB Salzburg: 2,1 xGA) mit weniger erwartbaren Gegentoren als die Wiener (3,8 xGA).

Rapid Wien vs Braga: Die möglichen Aufstellungen

Startelf SK Rapid: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Seidl, Sangare, Oswald, Jansson, Beljo, Burgstaller

Ersatzbank SK Rapid: Gartler, Göschl, Hofmann, Gröller, Vincze, Böckle, Kerschbaum, Schaub, Kaygin, Lang, Dursun

Startelf Braga: Matheus, Gomez, Robson-Bambu, Arrey-Mbi, Marin, Carvalho, Zalazar, Roger, Horta, Bruma, El Ouazzani

Ersatzbank Braga: Hornicek, Sa, Noro, Saatci, Chissumba, Mendes, Helguera, Horta, Gorby, Gabri Martinez, Joao Marques, Roberto Fernandez

Herausragender Akteur im Hinspiel war Rodrigo Zalazar, dem schließlich auch der 2:1-Siegtreffer gelang. Der ehemalige Schalker ist in bestechender Form, sammelte in drei Liga-Spielen bereit vier Scorerpunkte (2 Tore, 2 Torvorlagen) und hat in fünf Qualifikationsspielen sogar sechs Scorerpunkte aufgelegt (3 Tore, 3 Torvorlagen).

Findet Robert Klauß im Rapid Wien Braga Tipp keinen Weg, die Kreativität und den Offensivdrang des 25-Jährigen einzugrenzen, ist die Teilnahme an der Europa League für die Hütteldorfer in großer Gefahr. Führt der Mittelfeldspieler seine Mannschaft zu „Über 1,5 Toren“, liefert euch Happybet eine Quote von 2,15.

Unser Rapid Wien - Braga Tipp: Sieg Braga (DNB)

Der portugiesische Vertreter hat sich eine angenehme Ausgangslage für das Rückspiel erarbeitet und unter Carlos Carvalho vier Siege in vier Pflichtspielen geholt. Rapid verkaufte sich im Hinspiel trotz Unterzahl teuer, wird im zweiten Vergleich aber nicht die nötigen Mittel besitzen, um Braga aus der Komfortzone zu holen.