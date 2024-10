Rapid Wien - Noah Tipp, Prognose & Quoten | 24.10.2024

SPORT1 Betting 23.10.2024 • 09:00 Uhr Rapid Wien - Noah Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Klare Sache für den Favoriten?

Unser Rapid Wien - Noah Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 24.10.2024 lautet: Die Wiener werden ihrer Favoritenrolle gerecht. Außerdem sollten in unserem Wett Tipp heute auch einige Tore fallen.

Gerade in der Conference League begegnet man immer wieder Mannschaften, von denen man noch nicht so viel gehört hat. In unserer Rapid Wien Noah Prognose sind es die Gäste, die für viele ein noch unbeschriebenes Blatt darstellen dürften. Dabei sorgte der Klub aus Armenien im bisherigen Verlauf der Conference League durchaus für Furore.

Allerdings konnte der Underdog dann doch eher nur im eigenen Land überzeugen. In der Fremde war man meist chancenlos. Insofern entscheiden wir uns für den Rapid Wien Noah Wett Tipp heute „Sieg Rapid Wien & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,60 bei Betano.

Darum tippen wir bei Rapid Wien vs Noah auf „Sieg Rapid Wien & Über 1,5 Tore“:

Rapid Wien steht im UEFA-Ranking auf Platz 90, Noah auf Platz 307.

Die Wiener sind in dieser Saison zuhause noch ungeschlagen (7S, 2U).

Die Armenier haben 3 ihrer letzten 5 Auswärtsspiele verloren (1S, 1U).

Rapid Wien vs Noah Quoten Analyse:

Es überrascht wohl keinen, wenn man sieht, dass die besten Sportwetten Anbieter die Gastgeber hier klar favorisieren. Die Rapid Wien Noah Quoten für Wetten auf einen Heimsieg des österreichischen Bundesligisten bleiben durchgängig unter der Marke von 1,40. Nur selten überschreiten sie einen Wert von 1,35.

Ein Tipp auf einen Erfolg der Gäste wird dagegen mit Quoten bis 9,00 belohnt. Dabei trauen die Bookies den Armeniern noch nicht einmal so recht ein Tor zu. Das wird an den Rapid Wien Noah Wettquoten für „Beide Teams treffen“ deutlich, die in der Spitze bei 2,00 liegen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rapid Wien vs Noah Prognose: Rapidler bestimmen das Geschehen

Die Generalprobe für das bevorstehende Europapokal-Match ist den Grün-Weißen gelungen. Am 10. Spieltag der österreichischen Bundesliga setzte sich Rapid zu Hause mit 2:1 gegen Hartberg durch und feierte damit den dritten Pflichtspiel-Sieg in Folge. Der Siegtreffer fiel erst in der 84. Minute.

Durch den Dreier blieben die Hütteldorfer an Spitzenreiter Sturm Graz dran. Der Rückstand auf den amtierenden Meister beträgt nach wie vor nur einen Punkt. Mit dem Erfolg über Hartberg blieben die Wiener zudem im neunten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen (6S, 3U). Überhaupt verloren sie in dieser Saison nur zwei von bisher 19 Pflichtspielen (13S, 4U).

Im heimischen Allianz Stadion sind die Österreicher in dieser Spielzeit noch gänzlich ungeschlagen. In neun Pflichtspielen auf heimischem Rasen gab es sieben Siege und zwei Remis. In den letzten fünf Heimpartien in allen Wettbewerben gab es allerdings immer mindestens ein Gegentor.

Insofern erachten wir den Rapid Wien Noah Tipp „Sieg Rapid Wien & Beide Teams treffen“ als spannend. Über die AdmiralBet App erhaltet ihr für diese Wette eine lukrative Quote von 2,90. Saisonübergreifend konnten die Hütteldorfer in nur drei ihrer letzten zehn Pflichtspiele im eigenen Stadion eine Weiße Weste wahren.

Rapid Wien - Noah Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 2:1 Hartberg (H), 2:0 Horn (H), 1:0 Altach (A), 2:1 Basaksehir (A), 1:1 LASK (H)

Letzte 5 Spiele Noah: 5:0 Van (H), 6:0 Alashkert Martuni (A), 2:0 Mlada Boleslav (H), 1:2 Urartu (A), 2:0 Pjunik Jerewan (H)

Letzte 5 Spiele Rapid Wien vs Noah: -

Auch die Gäste aus der armenischen Hauptstadt Jerewan konnten eine gelungene Generalprobe feiern. Am 12. Spieltag der heimischen Premier League schlugen sie zu Hause den FC Van mit 5:0 und feierten nach dem 6:0 im Auswärtsspiel bei Alashkert Martuni den zweiten Kantersieg in Folge.

Gleichzeitig war es der dritte Zu-Null-Sieg in Serie. Zuvor konnte Noah nämlich am ersten Spieltag der Conference League zu Hause Mlada Boleslav aus Tschechien mit 2:0 bezwingen und damit durchaus für eine kleine Überraschung sorgen. Dass es der Klub überhaupt in die Hauptrunde geschafft hat, ist überraschend.

Denn mit unter anderem AEK Athen oder auch MFK Ruzomberok aus der Slowakei hatte man in der Qualifikation zur Conference League international weitaus renommiertere Gegner. Den Grundstein für das jeweilige Weiterkommen setzten die Armenier aber ausnahmslos daheim bzw. im heimischen Land.

In ihrem eigenen Abovyan City Stadium schlugen sie AEK Athen mit 3:1, verloren das Rückspiel aber mit 0:1. In ihrem Ausweichstadion Vazgen Sargsyan Republican Stadium bezwangen sie Ruzomberok mit 3:0 und verloren in der Slowakei mit 1:3. Insofern rechnen wir ihnen in unserer Rapid Wien Noah Prognose auch im kommenden Auswärtsmatch kaum Chancen aus.

So seht ihr Rapid Wien - Noah im TV oder Stream:

24. Oktober 2024, 18:45 Uhr, Allianz Stadion, Wien

Übertragung TV: ServusTV, Sky Sport Austria

Übertragung Stream: ServusTV On, Sky Go Austria

Die Partie der Rapidler gegen die armenischen Gäste ist in Deutschland nicht zu sehen. Österreichische Zuschauer kommen in den Genuss der Begegnung im Free-TV bei ServusTV bzw. im kostenlosen Livestream ServusTV On. Auch bei Sky Sport Austria im kostenpflichtigen Abo wird die Begegnung zu sehen sein.

Insgesamt mussten sich die Armenier durch vier Qualifikationsrunden spielen, bis ihre erste Teilnahme an einer Hauptrunde eines europäischen Wettbewerbs feststand. Mit dem 2:0-Auftakterfolg über Mlada Boleslav legten sie den Grundstein für ein mögliches Weiterkommen, das zugegebenermaßen aber ebenso überraschend wäre wie ein Sieg im Rapid Wien Noah Tipp.

Rapid Wien vs Noah: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Rapid Wien: Hedl; Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer; Lang, Sangaré, Grgic, Seidl; Beljo, Burgstaller

Ersatzbank Rapid Wien: Gartler, Bischof, Hofmann, Kerschbaum, Böckle, Kaygin, Wurmbrand, Gale, Borkeeiet

Startelf Noah: Ploshchadnyi; Hambardzumyan, Muradyan, Silva, Mendoza; Avanesyan, Sangare, Oulad Omar; Cinari, Gregorio, Pinson

Ersatzbank Noah: Cancarevic, Davidov, Dashyan, Ferreira, Manvelyan, Milijkovic, Petrosyan, Eteki, Matheus Aias, Pablo

Nach ihren bisherigen Leistungen halten wir ein Tor der Gäste keinesfalls für ausgeschlossen. Letztlich sollte sich aber die Qualität der Hütteldorfer durchsetzen.

Wir würden sogar so weit gehen, zu behaupten, dass die Rapidler letzten Endes einen recht klaren Sieg einfahren. Insofern halten wir laut Rapid Wien Noah Prognose auch den Tipp „Sieg Rapid (HC 0:1)“ zu Wettquoten um 2,00 für eine aussichtsreiche Option.

Unser Rapid Wien - Noah Tipp: „Sieg Rapid Wien & Über 1,5 Tore“

So ziemlich alles spricht für einen letztlich klaren Erfolg der Grün-Weißen. Allen voran die Tatsache, dass die Rapidler zu Hause ran dürfen, wo sie in dieser Saison noch gänzlich ungeschlagen sind und der FC Noah auswärts zuletzt so seine Probleme hatte (3 Niederlagen in den letzten 5 Auswärtspartien) lassen vermuten, dass es hier einen letzten Endes ungefährdeten Heimsieg geben sollte. Dennoch sollte man die Armenier, die im bisherigen Conference League-Verlauf inklusive Qualifikation schon den einen oder anderen größeren Klub ärgern und schließlich auch bezwingen konnten - wenn auch nur im eigenen Land - nicht unterschätzen. Zudem wartet der Sportklub Rapid seit fünf Heimspielen auf eine Weiße Weste.