Rapid Wien - Wisla Krakau Tipp, Prognose & Quoten | 01.08.2024

von SPORT1 Betting 31.07.2024 • 16:00 Uhr Rapid Wien - Wisla Krakau Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Qualifikation Wette | Klare Angelegenheit im Heimspiel?

Unser Rapid Wien - Wisla Krakau Sportwetten Tipp zum Europa League Qualifikationsspiel am 01.08.2024 lautet: Eine komplette Halbzeit in Unterzahl konnte Rapid Wien im Hinspiel nicht vom Auswärtssieg abhalten. Im Wett Tipp heute zum zweiten Duell gegen Wisla Krakau favorisieren wir erneut den österreichischen Bundesligisten.

Wisla Krakau hat sich im ersten Vergleich mit Rapid Wien größte Mühe gegeben, aus der 45-minütigen Überzahl den bestmöglichen Ertrag herauszuholen. Mehr als eine 1:2-Heimniederlage war für den polnischen Zweitligisten im eigenen Stadion aber nicht drin. Womöglich war das die beste Gelegenheit für den 13-fachen polnischen Meister. Die Rapidler legten im Anschluss an den Sieg in der EL-Qualifikation einen ersten Erfolg auf nationaler Bühne nach und gewannen mit 2:0 im ÖFB-Cup gegen Neusiedl. Unser Wett Tipp heute geht in eine ähnliche Richtung und zielt bei ODDSET auf die Quote von 1,88 für „Sieg Rapid Wien (HC -1)“ ab.

Darum tippen wir bei Rapid Wien vs Wisla Krakau auf „Sieg Rapid Wien (HC -1)“:

Wisla Krakau hat den Auftakt in der 2. polnischen Liga vergeigt (0:0 vs. Polonia Warschau).

Rapid Wien ist seit 4 Spielen ungeschlagen.

Rapid Wien hat das Hinspiel in der Ferne trotz 45-minütiger Unterzahl mit 2:1 gewonnen.

Rapid Wien vs Wisla Krakau Quoten Analyse:

Glanz und Glorie strahlt der Traditionsklub aus Krakau seit Jahren nicht mehr aus. Umso erfreulicher war für die Anhänger der „Biala Gwiazda“ der sensationelle Pokal-Triumph im vergangenen Jahr. Der Traum von der Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase scheint nach dem Hinspiel aber ausgeträumt.

Glaubt ihr noch an einen besonderen Wisla-Moment und die überraschende Kehrtwende in diesem Duell, sind Siegquoten bis 7,75 nur mit einer Gratiswette vertretbar. Ein einfacher Heimsieg für Rapid Wien bringt in der Spitze nicht gerade erschwingliche Wettquoten bis 1,35.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rapid Wien vs Wisla Krakau Prognose: Den Moment verpasst

Als der Halbzeit-Pfiff im ersten Duell ertönte, führte Rapid Wien zwar mit 1:0, war aber ebenso mit einem Mann weniger auf dem Feld. Es war die Gelegenheit für Wisla Krakau, das Spiel zu drehen und für einen besonderen Abend auf der europäischen Bühne zu sorgen.

Der polnische Zweitligist hatte im zweiten Durchgang viel Ballbesitz und am Ende der Partie auch mehr erwartbare Tore (1,6 xG) als Rapid Wien (0,66 xG), doch das reale Ergebnis war eine 1:2-Niederlage.

Somit reist der 13-fache polnische Meister mit einem 1:2-Rückstand nach Österreich und muss selbst die Initiative ergreifen. Für den Underdog ist das keine erfreuliche Nachricht, für die Hausherren klingt es dafür umso besser.

Rapid Wien hat eine starke Vorbereitung absolviert, dem AC Milan ein 1:1 abgerungen und nach dem 2:1-Sieg gegen Wisla Krakau einen ungefährdeten 2:0-Erfolg im ÖFB-Cup nachgelegt (vs. Neusiedl).

Rapid Wien - Wisla Krakau Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 2:0 Neusiedl (A), 2:1 Wisla Krakau (A), 1:1 AC Milan (H), 3:2 Debreceni (H), 0:3 Slavia Prag (A).

Letzte 5 Spiele Wisla Krakau: 0:0 Polonia Warschau (H), 1:2 Rapid Wien (H), 2:1 KF Llapi (A), 2:0 KF Llapi (H), 0:1 Niepolomice (H).

Letzte 5 Spiele Rapid Wien vs. Wisla Krakau: 2:1 (A).

Wisla Krakau dagegen kam am vergangenen Wochenende nicht über ein 0:0 gegen Polonia Warschau hinaus und hat sich tabellarisch wieder im Mittelfeld der zweiten polnischen Liga eingefunden. Dort beendete die Mannschaft von Coach Kazimierz Moskal schon ihre letzte Spielzeit (10.).

Defensiv waren die „Biala Gwiazda“ bereits in der letzten Saison extrem anfällig und ließen die meisten Gegentore der Top-10 im polnischen Unterhaus zu (50 in 34 Partien). Die Grün-Weißen könnten den Gästen das Spiel überlassen und die Schwächen in der Wisla-Defensive dann gezielt attackieren.

Rapid-Trainer Robert Klauß hat mit seiner Mannschaft in 23 Spielen eine durchschnittliche Punkteausbeute von 1,70 geholt und hat die Abläufe seiner 4-4-2 Formation während der Vorbereitung auf ein neues Niveau gehoben.

Wie die Rapidler mit einer Favoritenrolle umgehen, zeigten sie am vergangenen Wochenende, als sie gegen Neusiedl insgesamt 4,71 erwartbare Tore herausgespielt haben. Setzt ihr auf „Rapid Wien über 2,5 Tore“ habt ihr bei Tipwin ein Angebot von 2,05 vorliegen.

Unser Rapid Wien - Wisla Krakau Tipp: Sieg Rapid Wien (HC -1)

Solange die Hausherren nicht erneut in Unterzahl geraten, werden sie mit zunehmender Spieldauer die Angriffs-Not des polnischen Zweitligisten ausnutzen können. Wisla Krakau hat nicht die stärkste Defensive und eine fatale Ausgangslage für das Auswärtsspiel, da Eigeninitiative erforderlich ist. Zudem liegt der Fokus für die Moskal-Truppe ohnehin auf der Rückkehr in die Ekstraklasa.