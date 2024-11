Ravens - Bengals Tipp, Prognose & Quoten | 08.11.2024

Unser Ravens - Bengals Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 08.11.2024 lautet: Woche für Woche dominieren die Ravens ihre Begegnungen mit ihrer einzigartigen Offensive. Das gelingt Baltimore im Wett Tipp heute erneut.

Zum zweiten Mal geben wir in dieser Saison eine Ravens Bengals Prognose ab. Der erste Vergleich hat die NFL ins Staunen versetzt und endete mit einem 41:38-Overtime-Sieg der Ravens. Baltimore gewann zuletzt fünf von sechs Partien und leistete sich nur einen Ausrutscher gegen die Browns (24:29).

Die übrigen Spiele dieser Periode gewann das Team von Head Coach John Harbaugh allesamt und erzielte jeweils „Über 29,5 Punkte“. Diese Marke übertreffen die Hausherren auch in unserem Ravens Bengals Wett Tipp heute. Mit „Ravens Über 29,5 Punkte“ erhalten wir bei AdmiralBet eine Quote von 1,75 .

Darum tippen wir bei Ravens vs Bengals auf „Ravens Über 29,5 Punkte“:

Ravens vs Bengals Quoten Analyse:

Die Buchmacher hauen mit ihren Ravens Bengals Quoten niemanden vom Hocker. Baltimore erhält bei Merkur Bets zum Beispiel nicht mehr als eine Quote von 1,36 für den siebten Saisonsieg.

Für einen Auswärtssieg erhaltet ihr in den Sportwetten Apps teilweise den dreifachen Gewinn. Wir raten jedoch zu einer anderen Wahl bei den Ravens Bengals Wettquoten. Ratsam wäre nach dem ersten Saison-Duell besonders eine Over-/Under-Wette.

Ravens vs Bengals Prognose: Unaufhaltsam

Lamar Jackson befindet sich in seiner aktuellen Verfassung erneut auf MVP-Kurs. Der Quarterback lief bislang für 505 Yards - die beste Ausbeute unter allen Quarterbacks der NFL.

Zusätzlich erreichte Jackson beim letzten Sieg gegen die Broncos (41:10) zum vierten Mal in seiner Karriere ein perfektes Passer Rating. Häufiger gelang dies keinem anderen Spieler in der NFL-Historie! Deshalb müssen die Gegner im Ravens Bengals Tipp aufpassen.

In Kombination mit Derrick Henry ist das Backfield von Baltimore nicht zu bändigen. King Henry sammelte über den Boden bisher die meisten Yards aller Spieler (1052) und erzielte bereits elf Touchdowns.

Als wäre diese Herausforderung für gegnerische Mannschaften nicht schon groß genug, holten sich die Ravens via Trade zusätzliche Verstärkung für das Passspiel und schnappten sich beinahe zum Nulltarif Dionte Johnson von den Carolina Panthers.

Ravens - Bengals Statistik & Bilanz:

Zu Hause erzielte Baltimore in drei von vier Auftritten mindestens 30 Punkte. Im Schnitt übertrafen die Ravens unseren angestrebten Wert in der Ravens vs. Bengals Prognose von „Über 29,5 Punkten“ deutlich (32,25 Punkte pro Heimspiel).