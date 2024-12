RB Leipzig - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten 14.12.2024

Unser RB Leipzig - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.12.2024 lautet: Bei RB Leipzig ist Feuer am Dach und Marco Rose steht Woche für Woche in der Kritik. Frankfurt bringt im Wett Tipp heute die bessere Form mit und gilt als Favorit.

In der Bundesliga kommt es am 15. Dezember 2024 zu einem packenden Duell zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in der Red Bull Arena Leipzig. Dieses Spiel der 14. Runde verspricht Spannung, da beide Teams in den oberen Tabellenregionen kämpfen: Leipzig auf Platz 4 mit 24 Punkten und Frankfurt auf Platz 2 mit 27 Punkten.