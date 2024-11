RB Leipzig - Gladbach Tipp, Prognose, Quoten | 09.11.2024

SPORT1 Betting 08.11.2024 • 09:00 Uhr RB Leipzig - Gladbach Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Können die Fohlen endlich einen zweiten Sieg in Folge feiern?

Unser RB Leipzig - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.11.2024 lautet: Nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie stehen die Roten Bullen am Samstag unter Druck. Im Wett Tipp heute spricht im Top-Spiel aber viel für die Sachsen.

Nach Niederlagen in dieser CL-Saison gegen Atletico Madrid (1:2), Juventus (2:3) und Liverpool (0:1) wollte RB Leipzig am Dienstag bei Celtic endlich die ersten Punkte im laufenden Wettbewerb holen. Den Leipzigern fehlten in Glasgow aber insgesamt Mut, Power und Überzeugung. So setzte es nach der Niederlage in Dortmund (1:2) die nächste Pleite (1:3). Am Samstag im Heimspiel gegen die Fohlen soll die kleine Negativserie gleich wieder zu Ende gehen. Laut den Quoten der RB Leipzig Gladbach Prognose stehen die Chancen dafür auch ganz gut.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen".

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Gladbach auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Die Fohlen gewannen keines ihrer letzten 10 Top-Spiele am Samstagabend

In Leipzig konnte die Borussia bei 8 Besuchen noch nie gewinnen

Seit 2 1/2 Jahren wartet Gladbach in der Bundesliga auf 2 Siege in Folge.

RB Leipzig vs Gladbach Quoten Analyse:

Auf Rang 2 der BL-Tabelle gehen die Bullen wenig überraschend laut den RB Leipzig vs Gladbach Quoten als Favorit in die Partie. Die Quoten für einen Sieg der Hausherren schaffen es nur knapp über den Wert von 1,50.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste RB Leipzig gegen Gladbach Wettquoten zwischen 5,00 und 5,75.

RB Leipzig vs Gladbach Prognose: Starten die Roten Bullen eine neue Serie?

Am vergangenen Spieltag ging für Leipzig mit dem 1:2 in Dortmund der Vereinsrekord von 19 ungeschlagenen Bundesliga-Spielen in Serie (13S, 6U) zu Ende. Beim BVB hatte RB nach einer enttäuschenden Vorstellung verdient verloren. Der Grund waren aber nicht wie bei den Nullnummern auf St. Pauli und gegen Union Berlin die mangelhafte Einstellung und die daraus resultierenden Nachlässigkeiten. Stattdessen hatte man der Willensstärke des Gegners und der Wucht auf den Rängen zu wenig entgegenzusetzen. Trotzdem sind die Roten Bullen immer noch der erste Verfolger der Bayern.

Mehr als die aktuellen 20 Punkte hatte der Verein zu diesem Zeitpunkt nur 2016/17 auf dem Konto (21). Bei einem Expected-Goals-Against-Wert von 11,9 hat RB gerade mal fünf Gegentore kassiert. Damit stellt man die beste Defensive der Liga, hat die meisten Weißen Westen (6) und einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Auf der anderen Seite des Spielfeldes haben lediglich drei Teams eine bessere Shot Conversion. Seit einem 2:3 gegen Leverkusen im Januar 2024 ist Leipzig in der Liga zu Hause ungeschlagen (8S, 3U). Gegen Dortmund gab man erstmals in dieser Bundesligasaison Punkte nach einer Führung ab.

Lange Zeit stand Trainer Gerardo Seoane in dieser Saison in Mönchengladbach unter großem Druck. Seit drei Bundesliga-Spielen ist die Borussia nun aber ungeschlagen und holte dabei sieben von neun möglichen Punkten (2S, 1U). Besonders überzeugend war der 4:1-Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen Werder Bremen. Dabei hatten die Gastgeber mit einer 3:0-Pausenführung schon früh alle Weichen auf Sieg gestellt. Der dritte Heimerfolg in Folge weckt die Hoffnungen auf eine nachhaltige Trendwende. Doch unter Seoane folgte bisher nach jedem kleinen Fortschritt der nächste Rückschlag.

Seit März 2022 konnte die Mannschaft innerhalb einer Saison keine zwei Bundesliga-Partien mehr in Folge gewinnen. Mit 13 Punkten hat man immerhin aktuell vier Zähler mehr auf dem Konto als nach neun Runden in der Vorsaison. 2023/24 gaben die Fohlen ligaweit noch die meisten Punkte nach Führungen ab (31). In dieser Spielzeit ging Mönchengladbach dagegen in allen BL-Spielen als Sieger vom Feld, wenn man den ersten Treffer erzielt hat - das könnte auch in der RB Leipzig Gladbach Prognose entscheidend sein. Nur Harry Kane und Omar Marmoush waren 2024/25 an mehr Toren beteiligt (jeweils 16) als Tim Kleindienst (6 Tore, 4 Vorlagen).

RB Leipzig - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:3 Celtic Glasgow (A), 1:2 RB Leipzig (A), 4:2 St. Pauli (H), 3:1 Freiburg (H), 0:1 Liverpool (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 4:1 Werder Bremen (H), 1:2 Eintracht Frankfurt (A), 1:1 Mainz (A), 3:2 Heidenheim (H), 5:0 SC Verl (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Gladbach: 2:0 (H), 1:0 (A), 3:0 (H), 0:3 (A), 1:3 (A)

Gladbach holte in der Bundesliga im Schnitt nur 0,75 Punkte pro Spiel gegen Leipzig. Das ist die schwächste Bilanz für die Borussia im Oberhaus. Die letzten drei Vergleiche gewannen die Sachsen alle zu Null.

Außerdem sind die Bullen daheim gegen die Fohlen-Elf noch ohne Niederlage (5S, 3U). Die Gesamtbilanz spricht nach 16 Duellen mit zehn Erfolgen zu drei Pleiten (3U) ebenfalls deutlich für RB.

Die Männer von Coach Marco Rose haben in dieser Saison nach dem Seitenwechsel nur einen Gegentreffer kassiert. Setzt sich diese Serie fort? Dann gibt es bei ODDSET für den RB Leipzig vs. Gladbach Tipp „Gladbach Unter 0,5 Tore in 2. HZ“ eine Quote von 1,78.

Was der Buchmacher für Vor- und Nachteile hat, sowie wie er im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, verrät euch unser ausführlicher ODDSET Test.

RB Leipzig vs Gladbach: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Gulacsi – Klostermann, Orban, Bitshiabu, Henrichs – Vermeeren, Haidara – Baumgartner, Nusa – Sesko, Openda

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Zingerle (beide Tor), Geertruida, Lukeba, Elmas, Gebel, Kampl, Ouedraogo, Seiwald, Poulsen, Silva

Startelf Gladbach: Nicolas – Scally, Friedrich, Itakura, Ullrich – Reitz, Weigl – Honorat, Plea, Hack – Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Sippel (Tor), Chiarodia, Elvedi, Lainer, Neuhaus, Ngoumou, Sander, Stöger, Cvancara, Fukuda, Ranos

Bei den Hausherren ist der Einsatz von Geertruida und Lukeba fraglich. Raum, Xavi und Schlager fallen sicher verletzt aus.

Bei den Gästen bleibt in der RB Leipzig Gladbach Prognose noch Elvedi fraglich. Olschowsky, Omlin, Netz und Borges Sanches können definitiv nicht eingesetzt werden.

Unser RB Leipzig - Gladbach Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Sicherlich zeigt bei den Fohlen die Formkurve aktuell etwas nach oben, doch wirklich stabil sind die Borussen noch lange nicht. Zudem trifft man nun auf einen Gegner, der nach zwei Pleiten in Serie auf Wiedergutmachung aus ist.

In Leipzig gab es für Gladbach bisher noch kaum etwas zu holen. Zudem tut man sich im Top-Spiel am Samstagabend immer wieder schwer. Außerdem konnten die Männer von Coach Seoane schon ewig nicht mehr zwei Siege in Folge feiern.

Da auch die Roten Bullen im Moment ein paar Probleme haben, sichern wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab. Zudem trauen wir der Offensive um den formstarken Tim Kleindienst auch gegen die beste Abwehr der Liga einen Treffer zu.