RB Leipzig - Juventus Tipp, Prognose, Quoten | 02.10.2024

SPORT1 Betting 01.10.2024 • 11:00 Uhr RB Leipzig - Juventus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Kein Gegentor für die Alte Dame?

Unser RB Leipzig - Juventus Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 02.10.2024 lautet: Juve verwandelt sich unter Thiago Motta langsam aber sicher wieder in eine Spitzenmannschaft, die im Wett Tipp heute auf ihre Defensive vertrauen kann.

Thiago Motta lässt seine Mannschaft in dieser Saison dominanten Fußball spielen. Erst in diesem Sommer hat der 42-Jährige das Steuer bei der Alten Dame übernommen und in nur einer Vorbereitung den gesamten Spielstil verändert. Anfangsschwierigkeiten blieben aus und auch nach unserer RB Leipzig Juventus Prognose bleiben die Bianconeri unter dem Italiener ungeschlagen (4S, 3U).

In Leipzig ist man mit dem aktuellen Auftreten der Roten Bullen ebenfalls zufrieden. Die Roten Bullen rangieren in der Bundesliga auf Position 3. Das einzige Manko ist die geringe Torausbeute (8), womit wir auf unseren RB Leipzig Juventus Wett Tipp zusteuern. Diesen spielen wir bei Happybet zu einer Quote von 3,90 für „RB Leipzig Unter 0,5 Tore“.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Juventus auf „RB Leipzig Unter 0,5 Tore“:

Juve kassierte in 6 von 7 Pflichtspielen kein Gegentor.

Leipzig hat in 5 Bundesliga-Spielen nur 8 Tore erzielt und blieb in 2 Partien torlos.

Juve erlaubte die wenigsten erwartbaren Gegentore (2,25 xGA) in der Serie A.

RB Leipzig vs Juventus Quoten Analyse:

Die RB Leipzig Juventus Quoten sind in unseren Augen ein klein wenig überraschend. Zuhause starten die Roten Bullen mit Siegquoten bis 2,35 als leichter Favorit in die Partie mit der noch ungeschlagenen Alten Dame.

Rund um den Bereich von 3,35 bewegen sich die RB Leipzig Juventus Wettquoten für einen möglichen Auswärtssieg der Italiener. Verwendet ihr eine Gratiswette, sind diese Siegquoten einen Versuch wert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Juventus Prognose: Sicherheit durch Ballkontrolle

Als Spieler war Thiago Motta im zentralen Mittelfeld zu Hause, pflegte ein gekonntes Passspiel gepaart mit einer gesunden Härte im Zweikampf. Von dort aus kontrollierte der mittlerweile 42-Jährige oft und gerne das Geschehen auf dem Platz.

Gewisse Merkmale aus seiner Zeit als aktiver Profi hat Motta in seine Philosophie als Trainer erfolgreich integriert und bei seinem neuen Arbeitgeber Juventus Turin etabliert. Davon können wir uns im RB Leipzig Juventus Tipp überzeugen.

Kein Team der Serie A hatte in den ersten Wochen der Saison einen höheren Ballbesitz-Anteil als die Bianconeri (60,7 Prozent), die damit nicht nur Angriffe initiieren, sondern ebenso den Gegner vom eigenen Tor fernhalten.

Der gewählte Ansatz trägt schon jetzt Früchte und ist bereits beim Blick auf das Tableau der italienischen Spitzenliga ersichtlich. In dieser sitzt Juve auf dem zweiten Tabellenplatz und ist das einzige Team, dem in sechs Liga-Spielen kein einziges Gegentor eingeschenkt wurde.

RB Leipzig - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 4:0 Augsburg (H), 0:0 St. Pauli (A), 1:2 Atletico Madrid (A), 0:0 Union Berlin (H), 3:2 Leverkusen (A).

Letzte 5 Spiele Juventus: 3:0 Genua (A), 0:0 Neapel (H), 3:1 Eindhoven (H), 0:0 Empoli (A), 0:0 AS Rom (H).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs. Juventus: -

Den bislang einzigen Pflichtspiel-Gegentreffer musste die Mannschaft von Thiago Motta beim ersten Champions-League-Auftritt gegen PSV Eindhoven (3:1) hinnehmen. Das blieb jedoch der einzige Makel bei einem ansonsten souveränen 3:1-Erfolg.

Der beste Torjäger im Dress der Gäste ist weiterhin Dusan Vlahovic, der bereits vier Saisontreffer auf dem Konto hat, am ersten Spieltag der Königsklasse jedoch ohne Treffer vom Feld gegangen ist.

Ohne eigenen Torerfolg erwarten wir bekanntlich die Gastgeber in dieser Partie. RB Leipzig rangiert nach fünf absolvierten Spielrunden in der Bundesliga zwar an dritter Position, sah aber nicht immer souverän aus.

Im Angriff gibt es definitiv noch Nachholbedarf. Unter den Top 6 der aktuellen Bundesliga-Tabelle sind die Sachsen das einzige Team, dem weniger als zehn Treffer gelungen sind (8).

Das Ausbleiben von Großchancen wird auch anhand der erwartbaren Tore (7,49 xG) deutlich, welche in dieser Kategorie nur zu einem Platz in der unteren Tabellenhälfte ausreichen. Das wirkt sich auch auf die RB Leipzig Juventus Prognose aus.

So seht ihr RB Leipzig - Juventus im TV oder Stream:

02. Oktober 2024, 21 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Zusätzlich gab das Team von Marco Rose erst 63 Schüsse ab (10) und haderte in vielen Partien auch noch mit der schwachen Schussverwandlungs-Quote (12,70 Prozent).

Im direkten Vergleich mit dem Tabellenzweiten der Serie A könnte eine solch schwache Effizienz bittere Folgen haben. Auf nationaler Ebene ließen die Turiner nur acht Schüsse aufs Tor zu (1.) und pro Abschluss den niedrigsten xG-Wert (0,06 xG), was wir in unseren RB Leipzig Juventus Tipp integrieren.

RB Leipzig vs Juventus: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Gulacsi, Geetruida, Orban, Lukebam Raum, Nusa, Seiwald, Haidara, Simons, Sesko, Openda

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Klostermann, Bishiabu, Henrichs, Vermeeren, Baumgartner, Gebel, Poulsen, Andre Silva

Startelf Juventus: Perin, Danilo, Bremer, Kalulu, Rouhi, McKennie, Fagioli, Gonzales, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Pinsoglio, Di Gregorio, Gatti, Cabal, Cambiaso, Savona, Locatelli, Thuram, Douglas Luiz, Mbangula, Conceicao

Ob die Alte Dame selbst ein Tor erzielen kann, steht wiederum auf einem völlig anderen Blatt Papier. Juve blieb in drei von sieben Pflichtspielen dieser Saison ohne eigenen Treffer.

Zudem verhinderte RB Leipzig in vier von sechs Pflichtspielen zuletzt ein Gegentor und setzte selbst auf eine stabile Defensive - auch in der RB Leipzig Juventus Prognose wird darauf Wert gelegt.

Unser RB Leipzig - Juventus Tipp: RB Leipzig Unter 0,5 Tore

Wir erwarten von Juve einen dominanten Auftritt, ohne dabei allzu großes Risiko gehen zu müssen. In dieser Paarung könnten beide Angriffsreihen an ihre Grenzen stoßen und Juve am Ende durchaus mit dem vierten 0:0 der Saison nach Hause fahren.