RB Leipzig - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten 23.10.2024

SPORT1 Betting 22.10.2024 • 11:00 Uhr RB Leipzig - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Agiert RB Leipzig wieder zu naiv?

Unser RB Leipzig - Liverpool Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 23.10.2024 lautet: Eine derart schlechte Chancenverwertung wie gegen Juventus (2:3) darf sich Leipzig im Wett Tipp heute nicht erlauben.

In der RB Leipzig Liverpool Prognose beschäftigen wir uns mit zwei großartigen Defensivreihen, die sich in den ersten Wochen der Saison ein extrem großes Selbstvertrauen erarbeitet haben. Die Reds erlaubten in der Königsklasse beispielsweise erst 1,2 erwartbare Gegentore (5.).

Die Roten Bullen traten den Gang in die Kabinen nach den drei vorangegangenen Aufeinandertreffen mit Liverpool jeweils ohne eigenen Torerfolg an. Dieses Schicksal ereilt die Hausherren in unserem RB Leipzig Liverpool Wett Tipp heute erneut. Im Wettanbieter Vergleich haben wir bei Merkur Bets eine Quote von 3,40 für „RB Leipzig Unter 0,5 Tore“ herausgearbeitet.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Liverpool auf „RB Leipzig Unter 0,5 Tore“:

Liverpool beendete 6 von 11 Pflichtspielen in dieser Saison ohne Gegentor.

Liverpool erlaubte in der Premier League die wenigsten erwartbaren Gegentore (6,2 xGA).

Liverpool erlaubte in der Königsklasse nur 1,2 erwartbare Gegentore (5.).

RB Leipzig vs Liverpool Quoten Analyse:

Die RB Leipzig Liverpool Quoten regen zu einer Wette ohne Einzahlung an. Ein Treffer ist den Roten Bullen gegen die Reds bislang noch nicht gelungen, sodass Siegquoten bis 3,80 eher in den Hintergrund geraten.

Ansprechender fallen die RB Leipzig Liverpool Wettquoten für einen Dreier der Gäste aus. Arne Slot gewann in der Post-Klopp-Ära zehn von elf Pflichtspielen, weshalb die Quoten bis 1,90 für einen „Sieg Liverpool“ herausstechen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Liverpool Prognose: Eine Warnung

Auf nationaler Ebene rangieren die Hausherren punktgleich mit Bayern an der Tabellenspitze (17 Punkte aus 7 Spielen). Das defensive Konstrukt der Roten Bullen war bislang kaum durchlässig und erlaubte die wenigsten Gegentreffer innerhalb der Bundesliga (2).

Die erwartbaren Gegentore (7,9 xGA) sind ein Top-4-Wert im deutschen Oberhaus, zeigen aber, dass die Defensive trotzdem ein paar Gelegenheiten zugelassen hat, was im RB Leipzig Liverpool Tipp ebenfalls erwartet werden kann.

Grundsätzlich kann Marco Rose aber mit seiner Defensiv-Abteilung zufrieden sein. Schwächer war bisher die Offensive, explizit die Chancenverwertung der Sachsen.

Leipzig erzielte als Tabellenzweiter der Fußball-Bundesliga nur elf Tore, sammelte erst 10,9 erwartbare Treffer (9.) und haderte in vielen Partien mit der mangelhaften Chancenverwertung (11,89 Prozent).

RB Leipzig - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:0 Mainz (A), 1:0 Heidenheim (A), 2:3 Juventus (H), 4:0 Augsburg (H), 0:0 St. Pauli (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:1 Chelsea (H), 1:0 Crystal Palace (A), 2:0 Bologna (H), 2:1 Wolverhampton (A), 5:1 West Ham (H).

Letzte Spiele RB Leipzig vs. Liverpool: 0:5 (H), 0:2 (A), 0:2 (H).

Das Auslassen großer Gelegenheiten wurde den Hausherren schon am vergangenen Spieltag der Königsklasse zum Verhängnis. Im Vergleich mit Juventus (2:3) erspielte sich Leipzig 3,37 erwartbare Treffer, verwandelte aber nur zwei von 24 Schüssen.

Dabei hatten die Roten Bullen eine halbe Stunde lang einen Spieler mehr auf dem Rasen. Viele Kritiker bemängelten im Nachhinein die Naivität der Rose-Elf, die in der RB Leipzig Liverpool Prognose abgelegt werden muss.

Das gegnerische Niveau wird am dritten Spieltag eher noch höher. Liverpool gewann zehn der ersten elf Pflichtspiele unter Arne Slot und schnappte sich mit 21 Punkten nach acht Liga-Spieltagen die Tabellenführung in der Premier League.

Vergleichsweise stark waren insbesondere die Defensivleistungen der Gäste. Die Reds verhinderten in sechs von elf Pflichtspielen ein Gegentor. Darüber hinaus gibt es im englischen Spitzenfußball aktuell keine Mannschaft, die weniger erwartbare Gegentore auf dem Zettel hat als Liverpool (6,2 xGA).

So seht ihr RB Leipzig - Liverpool im TV oder Stream:

23. Oktober 2024, 21 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Voraussetzungen dieser Paarung sind relativ stimmig mit den Ergebnissen aus den bisherigen Aufeinandertreffen. Liverpool gewann alle drei Vergleiche mit RBL ohne Gegentor (9:0 Tore).

Gewinnt Liverpool zum vierten Mal in Folge ohne Gegentor gegen Leipzig, erwartet euch für diesen RB Leipzig vs. Liverpool Tipp bei Bwin eine Quote von 3,80. Diese lässt sich wunderbar mit dem Bwin Gutschein kombinieren.

RB Leipzig vs Liverpool: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Gulacsi, Orban, Klostermann, Lukeba, Geertruida, Haidara, Vermeeren, Nusa, Sesko, Simons, Openda

Ersatzbank RB Leipzig: Zingerle, Vandevoordt, Bitshiabu, Henrichs, Kampl, Baumgartner, Elmas, Poulsen, Andre Silva,

Startelf Liverpool: Kelleher, Alexander-Arnold, van Dijk, Konate, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Mohamed Salah, Szoboszlai, Luis Diaz, Darwin Nunez

Ersatzbank Liverpool: Jaros, Joe Gomez, Quansah, Tsimikas, endo, Morton, Jones, Gakpo, Diogo Jota

Die ersten beiden Spieltage der Königsklasse hat RB Leipzig verloren (1:2 vs. Atletico, 2:3 vs. Juventus). Liverpool startete dagegen einwandfrei, drehte zum Auftakt die Begegnung gegen AC Milan (3:1) und überwand am zweiten Spieltag die Hürde Bologna (2:0).

Zudem verlor RB Leipzig die letzten beiden CL-Heimspiele. Vor der 2:3-Niederlage gegen Juventus unterlagen die Roten Bullen dem amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Negativlauf ausgerechnet in der RB Leipzig Liverpool Prognose ein Ende findet, ist eher gering.

Unser RB Leipzig - Liverpool Tipp: RB Leipzig Unter 0,5 Tore

Liverpool löste fast jede bisherige Aufgabe einwandfrei und gewann auch die Generalprobe gegen Chelsea (2:1). Den Roten Bullen fehlen oftmals die Nerven vor dem gegnerischen Tor, was gegen eine gut organisierte Verteidigung wie jener von Liverpool zu einer Nullnummer führen kann.