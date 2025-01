RB Leipzig - Sporting Lissabon Tipp & Prognose 22.01.2025

SPORT1 Betting 21.01.2025 • 09:00 Uhr RB Leipzig - Sporting Lissabon Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wie lange bekleidet Marco Rose noch das Traineramt bei den Roten Bullen?

Unser RB Leipzig - Sporting Lissabon Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 22.01.2025 lautet: Die Gastgeber agieren in dieser Spielzeit zu oft naiv. Wie schon so oft in der Champions League, erwarten wir im Wett Tipp heute erneut mehr als nur einen Gegentreffer für die Roten Bullen.

Der Start ins neue Kalenderjahr ist für die Defensive der Sachsen ein echter Reinfall. Ebenso wie in den ersten drei Pflichtspielen des Jahres 2025 gehen wir in unserer RB Leipzig Sporting Lissabon Prognose von mehr als nur einem Gegentreffer für den Bundesligisten aus.

Den Hausherren bleiben in der Königsklasse nur noch zwei Spiele, um sich zu zeigen, danach ist definitiv Feierabend. Ein Erfolg wird für die Mannschaft von Marco Rose im RB Leipzig Sporting Lissabon Wett Tipp heute nur schwer möglich sein. Wir erwarten “Sporting Lissabon Über 1,5 Tore” und spielen die dazugehörige Quote von 1,91 bei Betano .

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Sporting Lissabon auf “Sporting Lissabon Über 1,5 Tore”:

RB Leipzig hat 2025 in allen 3 Pflichtspielen mindestens 2 Gegentore kassiert.

RB Leipzig hat in den letzten 3 Pflichtspielen in der Ferne insgesamt 10 Gegentore zugelassen.

Sporting Lissabon hat in der Königsklasse eine Schussverwandlungs-Quote von 14,1 Prozent.

RB Leipzig vs Sporting Lissabon Quoten Analyse:

Sechs Niederlagen an den ersten sechs Spieltagen in der Königsklasse haben jegliches Vertrauen der Wettanbieter in die Qualitäten der Roten Bullen schwinden lassen. Vergleicht ihr die RB Leipzig Sporting Lissabon Quoten, schneidet das portugiesische Team mit Werten um 2,40 etwas besser ab.

Im Anschluss an das indiskutable Remis gegen Bochum (3:3) hat Marco Rose seine Mannschaft in die Pflicht genommen. Solltet ihr die RB Leipzig Sporting Lissabon Wettquoten von rund 2,82 für eine Wette auf einen “Sieg RB Leipzig” nutzen wollen, wäre dafür eine Interwetten Gratiswette von Vorteil.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Sporting Lissabon Prognose: Die Ziele sind in Gefahr

Mit einer 1:5-Niederlage gegen den FC Bayern hatten sich die Roten Bullen in die Winterpause verabschiedet. Die Sachsen waren gegen den deutschen Rekordmeister chancenlos, ließen 3,29 erwartbare Gegentore zu und waren dankbar über die kurze Erholungspause.

Zunächst schien diese gefruchtet zu haben. Den Auftakt ins neue Kalenderjahr gestaltete die Mannschaft von Marco Rose positiv, gewann 4:2 gegen Werder Bremen und kassierte nur noch 1,50 xGA.

Zwei Pflichtspiele später sind die Roten Bullen jedoch Lichtjahre von einem positiven Trend entfernt. Ganz im Gegenteil, in unserem RB Leipzig vs. Sporting Lissabon Tipp schreien die letzten Resultate nach der siebten Niederlage am siebten Champions-League-Spieltag.

Leipzig verlor nach dem Duell gegen Bremen in Stuttgart (1:2). Wesentlich schlimmer war jedoch der Auftritt am vergangenen Wochenende, als eine 3:0-Führung zu Gast in Bochum noch verspielt wurde (3:3).

RB Leipzig - Sporting Lissabon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 3:3 Bochum (A), 1:2 VfB Stuttgart (A), 4:2 Werder Bremen (H), 1:5 Bayern (A), 2:1 Frankfurt (H).

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 3:0 Rio Ave (A), 6:7 n.E. Benfica Lissabon (H), 1:0 Porto (H), 4:4 Vitor Guimaraes (A), 1:0 Benfica Lissabon (H).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs. Sporting Lissabon: -

Beim Vergleich mit Stuttgart standen am Ende 2,57 erwartbare Gegentore auf dem Zettel der Sachsen. Zu Gast in Bochum, zu diesem Zeitpunkt das Tabellenschlusslicht der Bundesliga, brach die Verteidigung der Rose-Elf mit 3,09 xGA völlig auseinander.

Damit sind die Gastgeber im deutschen Oberhaus auf den fünften Rang abgerutscht und könnten bei einer Fortsetzung dieser Negativserie am Ende der Spielzeit sogar ohne Ticket für die Königsklasse dastehen.

In dieser zeigte RB bereits in dieser Saison kein positives Gesicht. Teilweise naiv, teilweise deutlich unterlegen verlor der Bundesligist jedes einzelne Spiel. Vor den Augen der eigenen Anhänger kassierte Leipzig in zwei von drei CL-Heimspielen sogar drei Gegentreffer.

Wollt ihr die RB Leipzig vs. Sporting Lissabon Prognose auf die Spitze treiben, sind die Quoten für “Sporting Lissabon Über 2,5 Tore” in den Sportwetten Apps interessant. Diese liegen circa beim 3,70-fachen Gewinn. Ebenso spannend wäre jedoch eine Wette auf “Über 3,5 Tore” im Spiel. Leipzig (10,6 xGA) und Sporting Lissabon (10,8 xGA) zählen zu den schwächeren, erwartbaren Defensiven.

So seht ihr RB Leipzig - Sporting Lissabon im TV oder Stream:

22. Januar 2025, 18.45 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Zielt ihr in eurem RB Leipzig Sporting Lissabon Tipp auf einen spezifischen Torschützen ab, ist “Viktor Gyökeres trifft” eine Empfehlung des Hauses. Der Angreifer erzielte fünf Tore in sechs CL-Spielen und war bislang auch für die Strafstöße seiner Mannschaft verantwortlich.

Bei den Hausherren kehren Benjamin Sesko und Lois Openda nach ihrer Rotsperre innerhalb der Bundesliga vermutlich in die Startelf zurück. Mithilfe ihrer Torgefahr könnte es eine unterhaltsame Partie geben.

RB Leipzig vs Sporting Lissabon: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Seiwald, Klostermann, Orban, Baku, Kampl, Vermeeren, Raum, Simons, Openda, Sesko

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Bitshiabu, Voufack, Geertruida, Haidara, Elmas, Gebel, Ramsak, Poulsen, Nusa, Baumgartner

Startelf Sporting Lissabon: Silva - Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo, Catamo, Hjulmand, Debast, Quenda, Trincao, Gyökeres

Ersatzbank Sporting Lissabon: Israel, St. Juste, Esgaio, Brito, Braganca, Morita, Simoes, Couto, Harder

Für Sporting steht mit Rui Borges bereits der dritte Trainer in einem Champions-League-Spiel dieser Saison an der Seitenlinie. Er folgte zum Ende des Jahres auf Ruben Amorim und Joao Pereira.

Unter Borges verloren die Leoes nur eines von vier Pflichtspielen. Auswärts erzielte Sporting in den ersten beiden Partien mit Borges auf der Bank insgesamt sieben Tore, was sich durchaus auf die RB Leipzig gegen Sporting Lissabon Prognose auswirkt.

Unser RB Leipzig - Sporting Lissabon Tipp: Sporting Lissabon Über 1,5 Tore

Leipzig ist verunsichert, völlig aus der Form geraten und in der Defensive seit Wochen nicht annähernd so gut aufgestellt wie noch zu Beginn der Saison. Wir trauen den Gästen aus Portugal mindestens zwei Tore zu.