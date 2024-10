RB Leipzig - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 29.10.2024

SPORT1 Betting 28.10.2024 • 09:00 Uhr RB Leipzig - St. Pauli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB-Pokal Wette | Bauen die Kiezkicker die gute Bilanz gegen RB aus?

Unser RB Leipzig - St. Pauli Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 29.10.2024 lautet: Die Bullen spielen bisher eine ganz starke Saison in der Bundesliga. Aus diesem Grund spricht auch im Wett Tipp heute fast alles für die Sachsen.

Schon am 22. September standen sich der FC St. Pauli und RB Leipzig in Hamburg gegenüber. Nach drei Niederlagen zum Auftakt der neuen Saison sicherten sich die Kiezkicker dabei mit einem 0:0 am Millerntor gegen die Bullen den ersten Zähler 2024/25. Da die Hausherren bei den Expected Goals (1,38 vs 0,66) und den Gesamtschüssen (17:10) die Nase vorne hatten, wäre am Ende sogar mehr als nur ein Punkt drin gewesen. Am Dienstag treffen beide Vereine nun in der zweiten DFB-Pokalrunde erneut aufeinander. In der Red Bull Arena sieht die RB Leipzig St. Pauli Prognose die Hausherren ziemlich deutlich vorne.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Betano den Wett Tipp heute „Sieg Leipzig & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs St. Pauli auf „Sieg Leipzig & Unter 4,5 Tore“:

Leipzig ist seit 19 Bundesliga-Spielen ohne Niederlage

St. Pauli konnte von den letzten 20 BL-Spielen nur 1 gewinnen

Die Bullen haben die beste Defensive der Liga

RB Leipzig vs St. Pauli Quoten Analyse:

Die Bullen führen punktgleich mit den Bayern die Tabelle an. Die Kiezkicker stehen dagegen nur auf Rang 16. Aus dieser Konstellation ergeben sich mit dem Heimvorteil für die Sachsen recht deutliche RB Leipzig vs St. Pauli Wettquoten.

Für einen Heimsieg schaffen es die Quoten maximal auf einen Wert von 1,35. Bei den Buchmachern mit deutscher Lizenz gibt es dagegen RB Leipzig gegen St. Pauli Quoten zwischen 8,30 und 9,00 für einen Sieg der Gäste.

RB Leipzig vs St. Pauli Prognose: Kann der FCSP RB nochmal ärgern?

In der ersten Halbzeit am Samstag gegen Freiburg hatte sich Leipzig noch sehr schwer getan. Doch dann drehten die Bullen auf und machten, wie schon beim 3:2 in Leverkusen, aus einem Rückstand noch einen Sieg. Mit dem 3:1 gegen die Breisgauer baute RB seine Serie auf 19 Bundesliga-Spiele ohne Niederlage aus. Zudem stehen die Bullen nach acht Spieltagen bei 20 Punkten und führen so zusammen mit den Bayern die Tabelle an. Auf Platz 3 hat man schon fünf Zähler Polster. Eine große Stärke ist die Abwehr. Gerade mal drei Gegentreffer sind der aktuelle Bestwert.

Auch Coach Marco Rose weist von allen Bundesliga-Trainern der Sachsen aktuell den besten Punkteschnitt (2,06) und den besten Torschnitt (2,13) auf. Probleme macht nur das Lazarett. Am Wochenende standen dem Trainer gerade mal noch 16 einsatzfähige Feldspieler zur Verfügung. Und in der Champions League läuft es für die Männer von Coach Marco Rose auch noch nicht. Hier steht man nach drei Partien noch ohne Punkte da. Allerdings hatte RB zu Gast bei Atletico sowie daheim gegen Juve und Liverpool auch wirklich ein extrem schweres Auftaktprogramm.

Am Samstag im Heimspiel gegen Wolfsburg wollte St. Pauli endlich das erste Heimtor dieser Saison erzielen und am Ende auch den ersten Heimdreier 2024/25 holen. Die Gastgeber brachten auch eine starke und dominante erste Hälfte auf den Rasen. Bei insgesamt 14 Gesamtschüssen reichte es aber nur für einen Expected-Goals-Wert von 0,79. So holten die Kiezkicker am Ende mit einem 0:0 zwar den fünften Punkt dieser Spielzeit, konnten die Torflaute am Millerntor aber nicht beenden.

Nach acht Partien stehen bisher lediglich fünf Tore auf dem Konto. Das ist die schwächste Bilanz in der ersten Liga. Drei dieser fünf Treffer erzielten die „Boys in Brown“ beim 3:0-Sieg in Freiburg am 5. Spieltag. Der beste Scorer Elias Saad, der an vier von fünf Saisontoren beteiligt war, wird schmerzlich vermisst. Unter Coach Alexander Blessin werden die Hamburger immer stabiler und machen auch mit dem Ball weitere Fortschritte. Dafür fehlen im Spiel nach vorne das Tempo und die Zielstrebigkeit.

RB Leipzig - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 3:1 Freiburg (H), 0:1 Liverpool (H), 2:0 Mainz (A), 1:0 Heidenheim (A), 2:3 Juventus Turin (H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 0:0 Wolfsburg (H), 1:2 Dortmund (A), 2:3 Hannover (A), 0:3 Mainz (H), 3:0 Freiburg (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs St. Pauli: 0:0 (A), 0:1 (A), 0:1 (H), 0:1 (A), 4:1 (H)

Nach fünf Duellen führen die Hamburger die Bilanz gegen die Leipziger mit drei Siegen an. Für RB bleiben aktuell nur ein Remis und ein Sieg. Den einzigen Erfolg feierten die Bullen im ersten Aufeinandertreffen in der Saison 2014/15 mit einem 4:1 daheim (BL2).

Danach setzte es für die Sachsen im Unterhaus drei 0:1-Pleite gegen St. Pauli. In vier von fünf Duellen hätten die Wetten „Unter 2,5 Tore“ und „Beide Teams treffen - Nein“ Erfolg gehabt.

So seht ihr RB Leipzig - St. Pauli im TV oder Stream:

29. Oktober 2024, 18 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Sky hat sich in der Saison 2024/25 die Exklusivrechte für den DFB-Pokal gesichert und überträgt alle 63 Partien live. Dazu gehört auch das Duell am Dienstag zwischen RB Leipzig und St. Pauli.

Anpfiff in der Red Bull Arena von Leipzig ist am Dienstag um 18 Uhr.

RB Leipzig vs St. Pauli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Vandevoordt – Klostermann, Orban, Bitshiabu – Henrichs, Kampl, Haidara, Nusa – Baumgartner, Sesko – Poulsen

Ersatzbank RB Leipzig: Zingerle (Tor), Elmas, Gebel, Openda, Geertruida, Lukeba, Vermeeren, Silva, Bitshiabu

Startelf St. Pauli: Vasilj – Wahl, Smith, Mets – Saliakas, Irvine, Boukhalfa, Treu – Sinani, Eggestein, Guilavogui

Ersatzbank St. Pauli: Oelschlägel (Tor), Dzwigala, Nemeth, Ritzka, Schmitz, Albers, Afolayan, Banks, Wagner

Die Hausherren müssen ohne Spieler wie Raum, Xavi, Ouedraogo, Schlager und Seiwald auskommen. Auch Stammkeeper Gulacsi muss aussetzen. Bei den Gästen fehlen die verletzten Ahlers, Burchert, Voll, Metcalfe, Saad und Zoller.

Unser RB Leipzig - St. Pauli Tipp: Sieg Leipzig & Unter 4,5 Tore

Ende September konnten die Kiezkicker die Bullen schon mal etwas ärgern und waren dem Sieg sogar etwas näher gewesen. Doch dieses Mal muss St. Pauli auswärts ran. Die Leipziger trotzen dagegen allen Verletzungsproblemen und spielen eine tolle Saison.

Gegen die beste Defensive im Oberhaus wird es die schwächste Offensive sehr schwer haben. Am Ende spricht alles für einen Heimsieg in der regulären Spielzeit, bei dem nicht allzu viele Tore fallen.