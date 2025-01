RB Leipzig - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten 12.01.

SPORT1 Betting 10.01.2025 • 06:00 Uhr RB Leipzig - Werder Bremen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann Werder gegen den Angstgegner bestehen?

Unser RB Leipzig - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.01.2025 lautet: Nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte hoffen die Roten Bullen auf Besserung. Im Wett Tipp heute gegen den Lieblingsgegner wartet ein gelungener Auftakt ins neue Jahr.

Bremen gehörte zusammen mit Mainz und Gladbach zu den positiven Überraschungen der ersten Saisonhälfte. Die Fans an der Weser träumen von der Rückkehr in den Europapokal, doch die Verantwortlichen bleiben trotz Rang 7 und 25 Zählern aus 15 Partien bescheiden. Ob die Grün-Weißen auch gegen ein Top-Team bestehen können, wird gleich im ersten Spiel des neuen Jahres auf die Probe gestellt.

Für die Buchmacher ist der SVW bei der RB Leipzig Werder Bremen Prognose der klare Außenseiter. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,88 bei NEO.bet den RB Leipzig Werder Bremen Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Werder Bremen auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Werder ist noch ohne Sieg in Leipzig

RB hat lediglich eines der letzten 14 Heimspiele in der Bundesliga verloren

Bremen konnte 2024/25 bisher nur gegen einen einzigen Klub aus der oberen Tabellenhälfte gewinnen

RB Leipzig vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Die Roten Bullen gingen auf Rang 4 in die Winterpause. Die Norddeutschen haben aber nur drei Plätze und zwei Punkte Rückstand auf den kommenden Gegner. Die RB Leipzig vs Werder Bremen Quoten sprechen aber eine deutliche Sprache.

Für einen Dreier der Hausherren müsst ihr euch mit einer Höchstquote von 1,74 begnügen. Auf der Gegenseite haben die Wettanbieter ohne Steuer für einen Sieg der Gäste RB Leipzig gegen Werder Bremen Wettquoten um 4,30 parat.

RB Leipzig vs Werder Bremen Prognose: Sorgen die Rückkehrer für mehr Schwung?

Die Roten Bullen hatten im ersten Teil der Saison 2024/25 große Probleme. So sind die Leipziger zum Beispiel in der Champions League mit sechs Niederlagen in sechs Spielen schon ausgeschieden, obwohl noch zwei Spieltage zu absolvieren sind. In der Liga machte RB ab Anfang November mit nur einem Punkt aus vier Spielen auch eine bittere Phase durch. Am Ende gingen die Sachsen immerhin auf Rang 4 in die Winterpause, doch im letzten Spiel vor den Feiertagen setzte es noch ein klares 1:5 bei den Bayern. So hat Leipzig sieben seiner letzten elf Pflichtspiele verloren.

An den ersten zehn BL-Spieltagen hatte die Truppe von Coach Marco Rose nur fünf Gegentore hinnehmen müssen. In den vergangenen fünf Partien kamen dann aber 15 Gegentreffer dazu. Der Verein ging physisch und psychisch angeschlagen in die spielfreie Zeit. Nur einmal in der BL-Geschichte hatte man nach 15 Spieltagen weniger Punkte auf dem Konto. Doch der Trainer darf auf die Wiederbelebung der zuletzt lahmenden Offensive und mehr Mentalität auf dem Platz hoffen. Mit Xavi Simons und Linksverteidiger David Raum kehren zwei wichtige Spieler in den Kader zurück. Daheim sind die Roten Bullen mit nur einer Niederlage in den letzten 14 BL-Heimspielen immer noch stark.

Im Sommer hatte man sich in Bremen dafür entschieden, das Fundament weiter zu stärken. Auf dem Transfermarkt gab es nur eine geringe Bewegung. Dadurch hat sich an der Weser ein sehr stabiles und homogenes Teamgefüge entwickelt. Auch Ole Werner holt seit Jahren ziemlich viel aus dem begrenzten Kader heraus. Der Lohn ist ein toller 7. Platz, nur zwei Zähler hinter Rang 4. Vor allem der Dezember war mit vier Pflichtspiel-Siegen in Folge besonders erfolgreich.

Schon die vergangene Rückrunde hatte Werder als Tabellensechster mit 25 Punkten abgeschlossen. Der Verein hatte letztmals 2011/12 zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte auf dem Konto als in dieser Spielzeit. Vor allem gegen die Teams, gegen die man sich auch durchsetzen sollte, konnte der SVW auch konstant punkten. Gegen einen Klub aus der oberen Tabellenhälfte gewann man aber nur in Mainz (2:1). Diese Schwäche gegen Top-Teams bestärkt uns bei unserem RB Leipzig Werder Bremen Tipp. Immerhin traf Werder beim 4:1 daheim gegen Union bereits zum dritten Mal in dieser Spielzeit vierfach.

RB Leipzig - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:5 Bayern München (A), 2:1 Eintracht Frankfurt (H), 2:3 Aston Villa (H), 2:0 Holstein Kiel (A), 3:0 Eintracht Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 4:1 Union Berlin (H), 2:0 FC St. Pauli (A), 1:0 Bochum (A), 1:0 Darmstadt (H), 2:2 VfB Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Werder Bremen: 1:1 (H), 1:1 (A), 2:1 (H), 2:1 (A), 2:1 (A)

Bei der RB Leipzig Werder Bremen Prognose müssen wir berücksichtigen, dass die Roten Bullen ein Angstgegner der Grün-Weißen sind. Von 14 Duellen gegen RB konnte der SVW gerade mal zwei für sich entscheiden.

Dem gegenüber stehen drei Remis und neun Niederlagen. Vor allem in Leipzig ist die Bilanz von Werder sehr ausbaufähig. Nach sechs Niederlagen punktete Bremen in der vergangenen Saison erstmals bei den Sachsen (1:1).

In den letzten fünf Vergleichen hätte der RB Leipzig Werder Bremen Tipp “Beide Teams treffen” immer Erfolg gehabt. Auch dieses Mal rechnen wir nicht mit einer “Weißen Weste”. Für Tore auf beiden Seiten bekommen wir bei Merkur Bets eine Quote von 1,51.

RB Leipzig vs Werder Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Geertruida - Seiwald, Vermeeren, Schlager, Nusa - Baumgartner - Sesko, Openda

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt (Tor), Bitshiabu, Gebel, A. Haidara, Sakar, Silva, Kampl, Raum, Xavi

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Stark, Friedl, Jung - Weiser, Stage, Lynen, Köhn - Grüll, Schmid - Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus (Tor), Pieper, Covic, Nankishi, Burke, Veljkovic, Malatini, Alvero

Bei den Hausherren fallen Castello, Henrichs und Ouedraogo sicher aus. Ob Elmas und Poulsen spielen können, ist noch ungewiss. Dafür stehen Xavi Simons und David Raum wieder im Kader.

Bei den Gästen ist vor allem die Offensive geschwächt, was wir auch bei der RB Leipzig Werder Bremen Prognose berücksichtigen müssen. Topp und Njinmah können nicht spielen. Auch ein Einsatz von Ducksch ist noch ungewiss.

Unser RB Leipzig - Werder Bremen Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

In diesem Matchup spricht die Formkurve tatsächlich für die Gäste, doch sonst geht es uns ähnlich wie den Buchmachern. Trotz aller Probleme hat RB mit seiner Qualität und seiner Heimstärke die Nase vorne.

Zudem gab es für Bremen in Leipzig bisher noch kaum etwas zu holen. Außerdem tut sich der SVW in dieser Spielzeit gegen die Top-Teams schwer. Da aber unklar ist, ob die Roten Bullen ihre Krise wirklich überwunden haben, sichern wir den Tipp mit der “Doppelten Chance” ab.