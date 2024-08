RB Salzburg - Twente Enschede Tipp, Prognose & Quoten | 06.08.2024

von SPORT1 Betting 05.08.2024 • 15:00 Uhr RB Salzburg - Twente Enschede Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Quali Wette | Verschafft sich RB eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel?

Unser RB Salzburg - Twente Enschede Sportwetten Tipp zum Champions League Quali Spiel am 06.08.2024 lautet: Die Bullen waren in den letzten Jahren Stammgast in der CL-Gruppenphase. Auf diesem Weg dürfte RB im Wett Tipp heute auch in dieser Saison den ersten Schritt machen.

So langsam dünnt sich das Feld der Kandidaten, die noch auf einen Platz in der neuen Champions League hoffen dürfen, deutlich aus. In dieser Woche kämpfen in der dritten Qualifikationsrunde 20 Teams um zehn Plätze in den Playoffs. Dort werden dann die letzten sieben Tickets vergeben. Mit RB Salzburg greift ab Dienstag auch ein Verein ins Geschehen ein, der zuletzt fünfmal in Serie die CL-Gruppenphase erreichen konnte. Auf diesem Weg bekommen es die Bullen zunächst mit Twente Enschede zu tun. Die Wettquoten schlagen sich klar auf die Seite der Hausherren.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen beim RB Salzburg Twente Enschede Tipp mit einer Quote von 1.66 bei NEObet die Wette „Sieg Salzburg“.

Darum tippen wir bei RB Salzburg vs Twente Enschede auf „Sieg Salzburg“:

Salzburg hat in den letzten 5 Spielzeiten immer die CL-Gruppenphase erreicht

Die Bullen haben schon die ersten beiden Pflichtspiele der neuen Saison absolviert und gewonnen

Heimvorteil und Qualität sprechen klar für RB

RB Salzburg vs Twente Enschede Quoten Analyse:

In der vergangenen Saison verpasste RB die Meisterschaft in Österreich. Trotzdem haben die Bullen immer noch einen herausragenden Kader, der mit über 182 Mio. Euro bewertet wird. Da die Gäste am Dienstag lediglich ein Aufgebot im Gesamtwert von 66 Mio. Euro vorweisen können, haben die Salzburger nicht nur durch den Austragungsort einen Vorteil.

Insgesamt schicken die Wettanbieter ohne Steuer die Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von 1.65 als recht deutliche Favoriten ins Rennen. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste Quoten zwischen 4.60 und 5.00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Salzburg vs Twente Enschede Prognose: Die RB-Offensive ist schon gut in Schuss

Alles hat einmal ein Ende. Das musste Salzburg in der abgelaufenen Spielzeit am eigenen Leib erfahren. Nach zehn Titeln in Serie reichte es bei RB 2023/24 nur für Platz 2, zwei Punkte hinter Sturm Graz. Die Kräfteverhältnisse in der österreichischen Bundesliga wollen die Bullen nun schnellstmöglich wieder gerade rücken. Dafür wurde mit Pepijn Lijnders, dem jahrelangen Assistenten von Jürgen Klopp in Liverpool, ein neuer Cheftrainer verpflichtet. Eine Offensive auf dem Transfermarkt blieb bisher aber aus.

Stattdessen ließ man Verteidiger Pavlovic (Milan) und Mittelfeldspieler Sucic (Real Sociedad) ziehen. Der neue Coach fordert aber keine Neuzugänge, sondern verweist auf die zahlreichen Talente in der Akademie. Vor allem weht in der Mannschaft wieder ein frischer Wind, was in der Vorbereitung (4S, 1U) und in der ersten Pokalrunde beim 6:0 in Dornbirn zu beobachten war. Auch der Start in die neue Liga glückte mit einem 3:2 bei Aufsteiger Graz. Hier hatte RB schon mit 2:0 geführt, holte die Hausherren aber mit einer teils chaotischen Defensivleistung zurück ins Spiel.

Der FC Twente hat in seiner Erfolgsgeschichte eine Meisterschaft (2010) und drei zweite Plätze stehen. Nach dem Abstieg 2018 hat sich der Verein aus Enschede vor allem in den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 mit einem vierten sowie einem fünften Platz zurückgemeldet. Der vorläufige Höhepunkt dieser Entwicklung war der dritte Rang am Ende der abgelaufenen Saison. Damit sind die Roten erstmals seit 2011/12 wieder in der CL-Quali vertreten. In der Spielzeit 2010/11 hatten die „Tukkers“ zum ersten und einzigen Mal an einer Gruppenphase in der Königsklasse teilgenommen.

Zudem reichte es noch zu drei EL-Gruppen, letztmals im Jahr 2013. Seit damals war der Verein noch zweimal international vertreten (EL & ECL), scheiterte aber 2014 und 2022 jeweils in der Playoff-Runde. Bis auf den Verteidiger Pröpper konnte der Kader der Vorsaison zusammengehalten werden. Auf dem Transfermarkt agieren die Verantwortlichen aber auch sehr bescheiden. Die neue Saison in der Niederlande beginnt erst am kommenden Wochenende. In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit gab es drei Remis, darunter auch ein 0:0 gegen Schalke.

RB Salzburg - Twente Enschede Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Salzburg: 3:2 Grazer AK (A), 6:0 Dornbirn (A), 4:0 Sheffield Wednesday (H), 1:0 Rijeka (H), 2:2 Sparta Prag (H)

Letzte 5 Spiele Twente Enschede: 0:0 Schalke (A), 2:2 St. Truiden (H), 2:2 Motherwell (A), 2:1 PEC Zwolle (A), 7:2 Volendam (H)

Letzte 5 Spiele RB Salzburg vs Twente Enschede: 2:2 (A), 3:1 (H)

Im UI-Cup der Saison 1998/99 trafen beide Vereine erstmals aufeinander. RB setzte sich damals, noch als SV Austria Salzburg, durch. Nach einem 2:2 in Enschede gewannen die Österreicher das Rückspiel daheim mit 3:1.

Die Bilanz der Bullen gegen niederländische Vereine steht bei vier Siegen, drei Remis und drei Niederlagen. Der FCT hat neben dem UI-Cup-Duell gegen RB keine anderen Spiele gegen Mannschaften aus Österreich absolviert.

In den ersten beiden Pflichtspielen 2024/25 kam Salzburg auf insgesamt neun Treffer. Bleiben die Männer von Coach Pepijn Lijnders auch am Dienstag treffsicher, dürfte die Wette „Salzburg über 1,5 Tore“, für die es laut Admiralbet App eine Quote von 1.58 gibt, eine gute Option sein.

Unser RB Salzburg - Twente Enschede Tipp: Sieg Salzburg

Der neue Coach hat in Salzburg mit viel frischem Wind und den ersten zwei Siegen die Erinnerung an die enttäuschende Vorsaison recht schnell verblassen lassen. Nun wollen die Bullen natürlich auch die CL-Gruppenphase erreichen.

Die Chancen in Runde 3 gegen Enschede stehen schon mal recht gut. Qualität, internationale Erfahrung und der Heimvorteil sprechen für RB. Zudem war Twente in der vergangenen Saison recht heimstark.

Das bedeutet, dass die „Tukkers“ fünf der sieben Pleiten in der Liga in der Fremde kassiert haben. Auch haben die Roten aus den Niederlanden in dieser Spielzeit noch keine Pflichtpartie absolviert.