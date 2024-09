Real Madrid - Alaves Tipp, Prognose & Quoten | 24.09.2024

SPORT1 Betting 23.09.2024 • 12:00 Uhr Real Madrid - Alaves Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Bauen die Königlichen ihre Serie aus?

Unser Real Madrid - Alaves Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 24.09.2024 lautet: Im Wett Tipp heute daheim gegen Deportivo sind die Königlichen am Dienstag zurecht die klaren Favoriten, was sich in einem deutlichen Heimsieg niederschlagen dürfte.

In Spanien hat der FC Barcelona immer noch den Rekord für die meisten Liga-Spiele in Folge ohne Niederlage inne: Zwischen 2017 und 2018 blieben die Katalanen 43 Partien hintereinander ungeschlagen (34S, 9U). Real Madrid surft aktuell auch auf so einer Welle. Die Königlichen stehen bei 38 ungeschlagenen La-Liga Spielen, bei denen es 28 Siege und zehn Unentschieden gab. Glaubt man der Real Madrid Alaves Prognose, kommen „Los Blancos“ am Dienstag im Heimspiel gegen Deportivo der Bestmarke des Erzrivalen wieder einen Schritt näher.

Wir schätzen die Lage genauso ein und spielen mit einer Quote von 1,58 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute „Sieg Real Madrid HC -1″.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Alaves auf „Sieg Real HC -1″:

Real ist seit 38 Liga-Spielen ungeschlagen

Die letzten 5 Duelle gegen die Madrilenen hat Alaves alle verloren

In der Vorsaison gewann Deportivo nur 3 von 19 Gastspielen

Real Madrid vs Alaves Quoten Analyse:

Daheim sind die Königlichen in den meisten Liga-Spielen der klare Favorit. Dass es am Dienstag auch nicht anders ist, zeigen uns die Real Madrid Alaves Quoten.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten bei den Wettanbietern ohne Steuer nur auf einen Höchstwert von 1,21. Auf der Gegenseite könnt ihr euch für einen Dreier der Gäste hohe Real Madrid Alaves Wettquoten bis zu 15,5 sichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Alaves Prognose: Können die Gäste die Auswärtsschwäche ablegen?

Das 4:1 am Samstag im Bernabeu gegen Aufsteiger Espanyol Barcelona war der 28. Sieg in den letzten 38 Liga-Spielen. Auch Coach Carlo Ancelotti, der seine Startelf nach dem Sieg in der Königsklasse gegen den VfB Stuttgart auf vier Positionen verändert hatte, erklärte nach dem Schlusspfiff, dass man bei so einer langen Serie doch etwas richtig machen müsse. Da im ersten Abschnitt mal wieder die Präzision fehlte, ging es für „Los Blancos“ zum wiederholten Mal in dieser Saison mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Erst als die Gäste nach dem Seitenwechsel sogar in Führung gegangen waren und Ancelotti Vinicus Junior eingewechselt hatte, wurde das Ergebnis auch standesgemäß. Real Madrid hat aber immer noch mit den zwei Remis in dieser Spielzeit bei Mallorca und Las Palmas zu knabbern. Da Barcelona sich bisher noch keine Blöße gegeben hat, hinkt man dem Erzrivalen in der Tabelle schon vier Punkte hinterher. Am kommenden Sonntag steht dann - nach dem Real Madrid Alaves Tipp unter der Woche - für den Meister das Stadtderby bei Atletico Madrid an. Dort hatte man am 6. Spieltag der Vorsaison die letzte Liga-Pleite kassiert.

Nach einem Jahr zweite Liga kehrte Deportivo Alaves in der Vorsaison in La Liga zurück und spielte mit Platz 10 in der Endabrechnung eine tolle Saison. Nach der Hinrunde hatte es für die „Blanquiazules“ aber noch nicht so prickelnd ausgesehen. Da hatte die Truppe von Coach Luis Garcia nur zwei Punkte Polster auf die Abstiegszone. Doch in der zweiten Saisonhälfte sammelten nur sechs Teams mehr Punkte als die „Babazorros“. Zudem waren die Männer aus dem Norden Spaniens ziemlich heimstark.

31 Zähler vor den eigenen Fans reichten für Rang 7 im Heim-Ranking. Probleme machte aber die Offensive. 36 Treffer waren der schwächste Wert in den Top 14 der Tabelle. Auch in diese Saison ist Alaves gut gestartet und steht nach sechs Spieltagen mit zehn Punkten auf dem 6. Platz. Die Tendenz aus der Vorsaison setzt sich dabei fort: Die einzigen beiden Niederlagen setzte es auswärts. Daheim ist Deportivo seit sieben Partien ohne Niederlage, bei fünf Siegen und zwei Remis. Das Torverhältnis steht aktuell bei 9:7.

Real Madrid - Alaves Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 4:1 Espanyol Barcelona (H), 3:1 VfB Stuttgart (H), 2:0 Real Sociedad (A), 2:0 Betis Sevilla (H), 1:1 Las Palmas (A)

Letzte 5 Spiele Alaves: 2:1 FC Sevilla (H), 2:3 Espanyol Barcelona (A), 2:0 Las Palmas (H), 2:1 Real Sociedad (A), 0:0 Betis Sevilla (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Alaves: 5:0 (H), 1:0 (A), 3:0 (H), 4:1 (A), 4:1 (A)

Deportivo Alaves konnte in seiner Vereinsgeschichte erst fünf von 38 Spielen gegen Real Madrid gewinnen. Demgegenüber stehen zwei Remis und 31 Niederlagen. In der Hauptstadt steht die Bilanz bei 17 Heimsiegen und zwei Erfolgen für die Gäste.

Der letzte Erfolg der „Babazorros“ gegen die Königlichen war ein 2:1 im November 2020 im Bernabeu. Die folgenden fünf Duelle gingen bei einem gesamten Torverhältnis von 2:17 verloren. Seit drei Vergleichen sind die „Blanquiazules“ ohne Tor gegen die „Blancos“.

In sechs von acht Pflichtspielen des spanischen Meisters in dieser Saison stand es zur Pause 0:0. Setzt sich diese Serie auch gegen Alaves am Dienstag fort, bekommt ihr für den Tipp „0:0 zur Halbzeit“ eine Quote von 3,75 bei Bet365.

Wenn euch diese Real Madrid Alaves Prognose etwas riskant erscheint, könnt ihr dabei noch den aktuellen Bet365 Code nutzen.

So seht ihr Real Madrid - Alaves im TV oder Stream:

24. Juni 2024, 21 Uhr, Estadio Santiago Bernabeu

Übertragung Stream: DAZN

Im deutschen Raum brauchen die Fußball-Fans für die Spiele der Primera Division ein Abo bei DAZN.

So ist auch der Real Madrid Alaves Tipp nur beim Streaming-Anbieter zu verfolgen. Anstoß im Bernabeu ist am Dienstag um 21 Uhr.

Real Madrid vs Alaves: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Carvajal, Rüdiger, Eder Militao, Fran Garcia - Tchouameni, Fede Valverde, Bellingham - Vinicius Jr., Mbappé, Rodrygo

Ersatzbank Real Madrid: Fran, Lunin - F. Mendy, Vallejo, Vazquez, Endrick, Arda Güler, Modric

Startelf Alaves: Sivera - Tenaglia, Abqar, Sedlar, Manu Sanchez - Jordan, Guevara, Vicente, Stoichkov, Martin - Toni Martinez

Ersatzbank Alaves: Rodriguez - M. Diarra, Benavidez, Conechny, Novoa, Romero, Villalibre, Guridi, Antonio, Kike Garcia, Abde Rebbach, Mourino

Real-Coach Ancelotti hatte nach dem Champions-League-Spiel gegen den VfB in der Liga Stammspieler wie Antonio Rüdiger oder Vinicius Jr. geschont. Diese werden am Dienstag wieder in der Startelf zurück erwartet.

Nach dem Heimsieg gegen Sevilla am Wochenende (2:1) hat Deportivo keinen Grund, die Startelf in der Real Madrid Alaves Prognose zu ändern.

Unser Real Madrid - Alaves Tipp: Sieg Real Madrid HC -1

Real kommt in dieser Saison oft etwas schwer in die Spiele. Spätestens in der zweiten Halbzeit drehen die Madrilenen aber dann auf. Daran dürfte sich auch gegen Alaves nicht viel ändern.

Deportivo ist zwar gut in die neue Saison gestartet, tut sich in der Fremde aber immer noch deutlich schwerer als daheim. So gibt es für die Gäste auch am Dienstag im Bernabeu nichts zu holen.

Da die Königlichen neun der letzten zehn Heimspiele gegen die „Blanquiazules“ mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen konnten, rechnen wir auch dieses Mal mit einem deutlichen Heimsieg und spielen eine Handicapwette.