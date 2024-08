Real Madrid - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 13.08.2024 • 12:00 Uhr Real Madrid - Atalanta Bergamo Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine UEFA Super Cup Wette | Wer holt sich den ersten Titel der Saison?

Unser Real Madrid - Atalanta Bergamo Sportwetten Tipp zum UEFA Super Cup Spiel am 14.08.2024 lautet: Als großer Experte für Endspiele sind die Königlichen natürlich im Kampf um den UEFA Super Cup auch klar favorisiert. Im Wett Tipp heute könnte „La Dea“ die Star-Truppe aus Madrid aber auch etwas ärgern.

Am Mittwoch wird der erste Titel der neuen Saison vergeben. Champions-League-Sieger Real Madrid und Europa-League-Champion Atalanta Bergamo spielen im Nationalstadion von Warschau den UEFA Super Cup 2024 aus. Während die Königlichen den Titel schon fünfmal gewonnen haben, haben die Nerazzurri das Endspiel erstmals erreicht. Wenig überraschend gehen „Los Blancos“ in der Real Madrid Atalanta Bergamo Prognose auch als klarer Favorit ins Rennen.

Wir spielen beim Real Madrid Atalanta Bergamo Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,99 bei Sunmaker die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Atalanta Bergamo auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Kein Verein hat den UEFA Super Cup öfters geholt als Real Madrid (5)

In 36 Duellen ging der CL-Sieger 28 Mal als Gewinner vom Feld

Kein Trainer hat den Super Cup häufiger gewonnen als Carlo Ancelotti (4)



Real Madrid vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Real Madrid fühlt sich in der Champions League und in Endspielen grundsätzlich wohl. So schicken die Wettanbieter mit schneller Auszahlung die Königlichen wenig überraschend auch im Real Madrid Atalanta Bergamo Tipp als klare Favoriten ins Rennen.

Für einen Sieg von „Los Blancos“ in der regulären Spielzeit gibt es gerade mal eine Höchstquote von 1,57. Sichert sich der Serie-A-Vertreter den Titel in 90 Minuten, bekommt ihr dafür Quoten im Schnitt von 5,55.

Von den letzten fünf Duellen um den Supercup wurde nur eines ohne Verlängerung entschieden. Setzt sich diese Tendenz fort, bekommt ihr bei Bet365 für den Tipp „X“ Real Madrid Atalanta Bergamo Quoten von 4,75. Am einfachsten spielt sich diese Wette in Verbindung mit dem Bet365 Bonus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Atalanta Bergamo Prognose: In welcher Frühform sind die Königlichen?

In der vergangenen Saison wurde Real nicht nur Meister in La Liga, sondern holte sich auch den Henkelpott. Somit haben die Königlichen für die kommende Spielzeit nicht mehr viel Luft nach oben. Damit das Jahr 2024/25 aber ähnlich erfolgreich wird, hat man endlich Kylian Mbappe nach Madrid geholt. Am Franzosen, der zuletzt in der Ligue 1 sechsmal in Folge Torschützenkönig wurde, ruhen natürlich große Hoffnungen. Die ersten beiden Testspiele in den USA brachten Niederlagen gegen AC Milan (0:1) und Erzrivale FC Barcelona (1:2). Erst im dritten Testspiel feierten „Los Blancos“ ein 2:1 gegen Chelsea.

Doch Coach Carlo Ancelotti hat erst seit Freitag Profis wie Mbappe, Bellingham, Carvajal, Valverde, Tchouameni, Mendy und Camavinga im Training. Der italienische Coach lässt im Super Cup traditionell die Elf aus dem CL-Finale ran. So dürften neun der elf Spieler, die im Juni gegen den BVB in der Startelf standen, ihre Plätze behalten. Für Nacho (Wechsel) und Toni Kroos (Karriereende) dürften Innenverteidiger Militao und Luka Modric spielen. Ancelotti ist zusammen mit Pep Guardiola der erfolgreichste Trainer im Super Cup. Beide Coaches konnten den Vergleich zwischen CL- und EL-Sieger schon viermal gewinnen.

Die deutschen Fans werden eher ungern an das letzte Europa-League-Finale zurückdenken. Bergamo beendete nach 51 Pflichtspiel-Partien ohne Niederlage ausgerechnet im Endspiel die Serie von Bayer Leverkusen. Damit krönte der Verein vorerst die Ära von Trainer Gian Piero Gasperini, der sein Amt bei Atalanta schon 2016 angetreten hatte. Neben dem EL-Titel kommen auch vier Königsklassen-Teilnahmen in den letzten sechs Jahren dazu.

Die jüngsten Erfolge zusammen mit dem spektakulären Stil von Gasperini haben den Verein zu einer gefragten Adresse gemacht. So konnten die Verantwortlichen nach der Kreuzbandverletzung von Angreifer Gianluca Scamacca innerhalb kürzester Zeit Mateo Retegui von Genua für 22 Millionen Euro verpflichten. Dafür will sich Mittelfeldspieler Teun Koopmeiners zu Juventus Turin streiken. In der Vorbereitung zeigte sich „La Dea“ mit einem Remis gegen Alkmaar (2:2) und zwei Niederlagen gegen Parma (1:4) sowie St. Pauli (0:3) noch nicht in guter Frühform.

Real Madrid - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:1 Chelsea (H), 1:2 Barcelona (H), 0:1 AC Milan (A), 2:0 Dortmund (A), 0:0 Betis Sevilla (H)

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 0:3 St. Pauli (A), 1:4 Parma (A), 2:2 Alkmaar (A), 2:3 AC Florenz (H), 3:0 FC Turin (H)

Letzte Spiele Real Madrid vs Atalanta Bergamo: 1:0 (A), 3:1 (H)



Beide Vereine trafen erstmals im Achtelfinale der Champions-League-Saison 2020/21 aufeinander. Damals setzte sich Real nach einem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel auch daheim im Rückspiel mit 3:1 durch.

Von acht Super-Cup-Finals hat Madrid nur drei verloren. Seit 2002 standen die Königlichen sechsmal in diesem Endspiel und mussten nur einmal den Platz ohne den Pokal verlassen. Das war 2018 beim 2:4 nach Verlängerung gegen Atletico Madrid der Fall.

Unser Real Madrid - Atalanta Bergamo Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Auch hier dürfte das Motto „Madrid spielt keine Finals, sondern gewinnt sie“ wieder zum Tragen kommen. Beide Teams konnten in der Vorbereitung allerdings noch keine so guten Ergebnisse erzielen.

Zudem haben die Königlichen erst seit wenigen Tagen alle Stammspieler wieder beisammen. So sichern wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab. Da das Spiel von Real aktuell sehr offensiv ausgerichtet ist, trauen wir Bergamo zudem einen Treffer zu.