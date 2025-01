Real Madrid - Celta Vigo Tipp, Prognose, Quoten 16.1.2025

Unser Real Madrid - Celta Vigo Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 16.01.2025 lautet: Die Königlichen bekamen im Supercopa-Finale gegen Barcelona eine Abreibung. Im Wett Tipp heute bringen sie neue Motivation für einen deutlichen Sieg auf.

Am 16. Januar 2025 trifft im prestigeträchtigen Copa del Rey Achtelfinale Real Madrid auf Celta Vigo im legendären Estadio Santiago Bernabeu. Die Spannung ist greifbar, denn beide Teams haben in diesem Wettbewerb eine beeindruckende Historie.

Real Madrid, der klare Favorit laut Buchmachern, möchte nach einer schmerzhaften Niederlage im Supercopa-Finale zurückschlagen. Mit Spielern wie Arda Güler, der in dieser Saison bereits zwei Tore erzielt hat, und einem Heimvorteil, stehen die Chancen gut.

Celta Vigo hingegen ist auswärts traditionell stark und hat in zehn aufeinanderfolgenden Copa-del-Rey-Auswärtsspielen nicht verloren. Das verspricht in der Real Madrid Celta Vigo Prognose ein spannendes Duell!

Daher lautet unser Real Madrid Celta Vigo Wett Tipp heute: „Sieg Real Madrid HC -1″ zu einer Quote von 1,80 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Celta Vigo auf „Sieg Real Madrid HC -1″:

Real Madrid vs Celta Vigo Quoten Analyse:

Für dieses spannende Duell liegt ein Tipp auf Real Madrid mit einem Handicap von -1 nahe. Dies bedeutet, dass Real Madrid mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen muss, damit die Wette erfolgreich ist. Ein normaler Real-Sieg würde nur niedrige Real Madrid Celta Vigo Quoten von 1,31 heraufbeschwören, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt.

Real Madrid - Celta Vigo Statistik & Bilanz:

Real Madrid ist zuhause eine Macht und hat in den letzten fünf Spielen eine beeindruckende Torbilanz. Celta Vigo hat viele Verletzungsprobleme und könnte Schwierigkeiten haben, gegen die starke Offensive von Real Madrid zu bestehen.

Real Madrid hat in diesem Wettbewerb eine beeindruckende Serie, in der sie in fünf aufeinanderfolgenden Partien ein Tor erzielt haben.