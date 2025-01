Real Madrid - Mallorca Tipp, Prognose & Quoten 09.01.2025

SPORT1 Betting 08.01.2025 • 10:23 Uhr Real Madrid - Mallorca Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Super Cup Spanien Wette | Wer erreicht das Endspiel?

Unser Real Madrid - Mallorca Sportwetten Tipp zum Super Cup Spanien Spiel am 09.01.2025 lautet: Die Königlichen sind als große Titelsammler bekannt. Auch im Wett Tipp heute steht der nächste Einzug in ein Finale bevor.

Zum sechsten Mal wird die „Supercopa de Espana“, der spanische Supercup, mit vier Teilnehmern ausgespielt. Zum fünften Mal wird der Titel in Saudi-Arabien vergeben. Am Donnerstag bestreiten Meister Real Madrid und der Pokalfinalist Mallorca das zweite Halbfinale.

Wenig überraschend gehen die Königlichen als klare Favoriten in die Real Madrid Mallorca Prognose. Auch wir kommen zum selben Fazit und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Merkur Bets den Real Madrid Mallorca Wett Tipp heute „Sieg Real Madrid & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Mallorca auf „Sieg Real Madrid & Über 1,5 Tore“:

Real hat den spanischen Supercup schon 13 Mal gewonnen

Die Königlichen führen die La-Liga-Tabelle an

Von den letzten 8 Vergleichen mit Real konnte Mallorca nur eines für sich entscheiden

Real Madrid vs Mallorca Quoten Analyse:

Der spanische Rekordmeister führt aktuell die Tabelle in La Liga an. Der Gegner in der Supercopa hat zwar 13 Punkte Rückstand auf Rang 1, belegt aktuell aber trotzdem einen tollen 6. Platz. Trotzdem sehen die Real Madrid vs Mallorca Quoten ziemlich eindeutig aus.

Für einen Sieg von „Los Blancos“ schaffen es die Quoten bei den besten Buchmachern gerade mal auf den Höchstwert von 1,42. Dafür warten für einen Außenseiter-Sieg aber Real Madrid gegen Mallorca Wettquoten zwischen 7,00 und 7,60 auf euch.

Real Madrid vs Mallorca Prognose: Findet die Real-Abwehr zu mehr Stabilität?

Real Madrid hat sich in La Liga in den letzten Partien zusammengerissen und mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen inzwischen die Tabellenführung übernommen. Das Polster auf den Erzrivalen Barcelona beträgt immerhin schon fünf Punkte. Allerdings hat Stadtrivale Atletico nur zwei Zähler Rückstand, bei einem Nachholspiel in der Hinterhand. Die Königlichen agieren in dieser Spielzeit selten wie ein Spitzenreiter. Nimmt man die Liga und die Königsklasse zusammen, hat die Truppe von Coach Carlos Ancelotti schon fünf Saisonpleiten kassiert.

In der kompletten Vorsaison gingen „Los Blancos“ lediglich zweimal als Verlierer vom Feld. Die in den vergangenen Jahren so erfolgsverwöhnte Mannschaft präsentiert sich in dieser Saison extrem verwundbar. Immer wieder bringen die Königlichen einen über weite Strecken lust- und antriebslosen Auftritt auf den Rasen. Doch immerhin stimmen die Ergebnisse in den meisten Fällen. Auch Kylian Mbappe kommt langsam besser in Form. Der Franzose steht nach 25 Pflichtspielen bei 13 Toren und drei Vorlagen. Real hat die Supercopa schon 13 Mal gewonnen. Bei den letzten sechs Teilnahmen holten die Madrilenen viermal den Titel. 2021 scheiterte man im Halbfinale an Bilbao, 2023 im Finale an Barcelona.

Im vergangenen Jahr zog der Verein von der Baleareninsel zum insgesamt vierten Mal ins Copa-del-Rey-Finale ein. Ein zweiter Triumph nach 2003 blieb Mallorca mit einer Niederlage nach Elfmeterschießen gegen Athletic Bilbao aber verwehrt. In diesem Jahr scheiterte der RCD im spanischen Pokalwettbewerb schon an der Auftakthürde. Im ersten Spiel des neuen Jahres mussten die „Piratas“ am vergangenen Freitag beim Viertligisten Pontevedra ran. Dort setzte es für die Mallorquiner, die erst in der dritten Runde in den Wettbewerb eingestiegen waren, eine bittere 0:3-Pleite mit der B-Elf.

Dafür läuft es in La Liga umso besser. In diesem Bewerb darf der Verein auf dem 6. Platz auf die beste Platzierung seit der Saison 2009/10 (5. Rang) hoffen. Seit 2004 warten die Fans auch auf die Rückkehr in den Europapokal. Das Polster auf Rang 7 beträgt immerhin schon fünf Punkte. Allerdings hat die Mannschaft von Coach Jagoba Arrasate an den ersten 19 Spieltagen auch schon sieben Niederlagen kassiert. Zudem hat RCD Probleme mit dem Toreschießen. 19 Treffer sind der zweitschwächste Wert in den Top 14 der Tabelle. So scheinen wir mit unserem Real Madrid Mallorca Tipp auf einem guten Weg zu sein.

Real Madrid - Mallorca Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 5:0 Deportiva Minera (A), 2:1 Valencia (A), 4:2 FC Sevilla (H), 3:0 Pachuca CF (H), 3:3 Rayo Vallecano (A)

Letzte 5 Spiele Mallorca: 0:3 Pontevedra (A), 1:0 Getafe (A), 2:1 Girona (H), 0:2 Celta Vigo (A), 1:5 FC Barcelona (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Mallorca: 1:1 (A), 1:0 (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 4:1 (H)

Am 1. Spieltag der laufenden La-Liga-Saison wurde diese Paarung auch schon ausgetragen. Real Madrid musste sich auf der Baleareninsel mit einem 1:1 begnügen. Trotzdem führen die Königlichen die Bilanz gegen RCD klar mit 44 Siegen zu 16 Niederlagen an (13U).

Von den letzten acht Vergleichen mit den Madrilenen konnte Mallorca auch nur einen für sich entscheiden (1U, 6N). In der Supercopa gab es dieses Duell bisher nur 2003. „Los Blancos“ verloren das Hinspiel mit 1:2, gewannen aber dann das Rückspiel mit 3:0. Der direkte Vergleich spielt für unsere Real Madrid Mallorca Prognose somit durchaus eine Rolle.

Bei drei der letzten vier Siege gegen die „Piratas“ blieben die Königlichen ohne Gegentor. Auch dieses Mal müssen wir den Real Madrid Mallorca Tipp „Sieg Real Madrid zu Null“ auf dem Zettel haben, da die Offensive von RCD in dieser Saison so ungefährlich ist.

Für diese Wette bekommen wir bei AdmiralBet eine Quote von 2,35. Was der Bookie alles zu bieten hat und wie er in den wichtigsten Kategorien im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, erfahrt ihr im ausführlichen AdmiralBet Test.

Real Madrid vs Mallorca: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Vazquez, Tchouameni, Fran Garcia, Mendy, Camavinga, Valverde, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Mestre (Tor), Vallejo, Endrick, Arda Güler, Modric, Raul, Dani Ceballos, Brahim Diaz

Startelf Mallorca: Greif - Mojica, Copete, Valjent, Maffeo - Darder, Mascarell, Morlanes, Antonio - Muriqi, Larin

Ersatzbank Mallorca: Cuellar, Leo - Morey, Toni Lato, van der Heyden, Luna, Chiquinho, Javi Llabres, Navarro, Valery, Abdon, Raillo, Asano, Dani Rodriguez

Bei den „Piratas“ fällt nur Samu Costa aus. Die Königlichen müssen dafür ohne Antonio Rüdiger, Jesus Vallejo, David Alaba, Eder Militao und Dani Carvajal auskommen. Nach seiner Roten Karte gegen Valencia verpasst Vinicius Junior zwei Liga-Spiele. Im Supercup ist der Brasilianer aber spielberechtigt.

Wir gehen bei der Real Madrid Mallorca Prognose davon aus, dass die beiden Trainer wohl kaum viele Stammspieler schonen werden, da der Supercup in Spanien einen recht hohen Stellenwert hat.

Unser Real Madrid - Mallorca Tipp: Sieg Real Madrid & Über 1,5 Tore

Der Real Madrid CF musste in dieser Saison schon einige Tiefs durchmachen, doch wenn es um Titel geht, ist die Mannschaft immer zur Stelle. Das wird auch im Halbfinale gegen Mallorca nicht anders sein.

Sicher spielen die „Piratas“ bisher eine gute Saison, allerdings stehen schon viele Niederlagen auf dem Konto des RCD. Auch der direkte Vergleich gegen „Los Blancos“ ist recht eindeutig. So rechnen wir mit ein paar Toren und einem Sieg der Königlichen.