Real Madrid - Sevilla Tipp, Prognose, Quoten | 22.12.2024

Unser Real Madrid - Sevilla Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 22.12.2024 lautet: Die Königlichen haben in der ersten Saisonhälfte schon viele Punkte liegen gelassen. Der Wett Tipp heute gegen formschwache Andalusier verspricht aber einen versöhnlichen Abschluss.

Am Mittwoch sicherte sich Real Madrid mit dem 3:0 gegen Pachuca aus Mexiko den Interkontinental-Cup der FIFA. Das war für die Königlichen nach der Champions League, der spanischen Meisterschaft sowie dem europäischen und dem spanischen Supercup schon der fünfte Titel in diesem Jahr. Wie viele Titel im kommenden Jahr für den Verein hinzu kommen, ist allerdings fraglich.

Denn in der Spielzeit 2024/25 tun sich “Los Blancos” mit bereits fünf Pflichtspiel-Pleiten viel schwerer als in der Vorsaison. Am 18. Spieltag sind die Männer von Coach Carlo Ancelotti daheim gegen die “Nervionenses”, wie die Quoten der Real Madrid Sevilla Prognose zeigen, klar favorisiert.

Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis. Wir spielen mit einer Quote von 1,50 bei Betway den Real Madrid Sevilla Wett Tipp heute “Sieg Real Madrid & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Sevilla auf “Sieg Real Madrid & Über 1,5 Tore”:

Seit 11 Duellen und über 6 Jahren wartet Sevilla auf einen Sieg gegen Real

Real hat in den letzten 32 La-Liga-Heimspielen gerade mal eine Pleite kassiert

Sevilla konnte nur eines der letzten 11 Gastspiele in der Liga für sich entscheiden

Real Madrid vs Sevilla Quoten Analyse:

Die Königlichen gehen auf Platz 3 in den 18. Spieltag. Die “Nervionenses” finden sich dagegen nur auf Rang 11 wieder. Zusammen mit dem Heimvorteil sprechen die Real Madrid vs Sevilla Quoten somit eine deutliche Sprache.

Für einen Heimsieg schaffen es die Quoten gerade mal auf einen Höchstwert von 1,35. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste mit Real Madrid gegen Sevilla Wettquoten zwischen 7,50 und 9,00 bezahlt.

Real Madrid vs Sevilla Prognose: Kann Real die Abwehr stabilisieren?

Ein Grund für die bisher so holprige Saison von Real Madrid ist das Verletzungspech. Am vergangenen Samstag zu Gast im kleinen Stadt-Derby bei Rayo Vallecano standen mit Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Vinicius Junior und Kylian Mbappe gleich sieben Stammspieler nicht in der Startfelf. Doch diese Ausfälle sind sicher keine Entschuldigung für die richtig schlechte Leistung im Madrider Stadtteil Vallecas. Vor allem die Abwehr präsentierte sich mal wieder vogelwild. So reichte es am Ende, obwohl die Königlichen dreimal getroffen hatten, mit einem 3:3 nur für ein Remis.

Immer wieder lassen die Männer von Coach Carlo Ancelotti in dieser Saison Punkte liegen. In der vergangenen Spielzeit mussten “Los Blancos” insgesamt nur zwei Pleiten hinnehmen. Nun steht man in La Liga nach 17 Partien schon bei zwei Niederlagen. Zudem ging man im eigentlichen Lieblings-Wettbewerb, der Königsklasse, auch schon dreimal als Verlierer vom Feld. Der Rückstand in der heimischen Liga auf Platz 1 beträgt aber nur einen Zähler. Auch in der Champions League scheint Real nach dem jüngsten 3:2 bei Atalanta Bergamo ein frühes Aus verhindern zu können. Doch so einfach wie in der Vorsaison spielt sich der Real Madrid Sevilla Tipp leider nicht mehr.

Zwischen 2006 und 2023 konnte Sevilla insgesamt sieben Mal den UEFA-Cup bzw. die Europa League gewinnen. Von diesen Erfolgen ist aktuell aber nicht mehr viel übrig. Den Verein plagen große finanzielle Sorgen. So blieb man in der vergangenen Spielzeit ohne Trikotsponsor und muss immer wieder Leistungsträger verkaufen. Nach vier Spieltagen 2024/25 waren die “Nervionenses” mit nur zwei Punkten sogar Tabellenvorletzter. Trotzdem hielten die Verantwortlichen an Coach Garcia Pimienta, der das Team erst im Sommer übernommen hatte, fest. Dieses Vertrauen hat sich bisher ausgezahlt.

In einer Tabelle seit dem fünften Spieltag stehen die Andalusier immerhin mit 20 Punkten auf dem siebten Platz (6S, 2U, 5N). Damit ist der SFC im La-Liga-Ranking mit sieben Zählern Polster auf den ersten Abstiegsplatz ins gesicherte Mittelfeld geklettert. 16 der 22 Punkte holte man daheim. Dabei macht der Mannschaft aber das Torverhältnis von 8:8 nach neun Partien zu schaffen. In den letzten elf Liga-Gastspielen konnten die Rojiblancos auch nur einen Sieg feiern (4U, 6N). Am 16. Spieltag war Sevilla ebenfalls in Madrid zu Gast. Nach einer 3:1-Führung ging man aber doch noch mit einer 3:4-Pleite vom Platz.

Real Madrid - Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:0 Pachuca CF (H), 3:3 Rayo Vallecano (A), 3:2 Atalanta Bergamo (A), 3:0 Girona (A), 1:2 Athletic Bilbao (A)

Letzte 5 Spiele Sevilla: 1:0 Celta Vigo (A), 3:4 Atletico Madrid (A), 3:1 Olot (A), 1:1 Osasuna (H), 1:0 Rayo Vallecano (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Sevilla: 1:0 (H), 1:1 (A), 2:1 (A), 3:1 (H), 3:2 (A)

In den Datenbanken finden sich 175 Duelle zwischen beiden Vereinen. Real liegt in der Bilanz mit 97 Siegen zu 48 Niederlagen vorne. In Madrid ist der Unterschied noch deutlicher. Dort konnte Sevilla nur in neun von 86 Versuchen den Platz als Sieger verlassen, bei zwölf Remis und 65 Pleiten.

Seit elf Duellen und dem September 2018 warten die “Nervionenses” auf einen Sieg gegen die Königlichen. In diesem Zeitraum holten die Andalusier gerade mal zwei Punkte gegen “Los Blancos” und kassierten neun Pleiten. Diese Bilanz müssen wir in der Real Madrid Sevilla Prognose berücksichtigen.

In acht der letzten zehn Spiele zwischen beiden Mannschaften wurden mehr Tore in der zweiten Halbzeit erzielt. Auch dieses Mal rechnen wir mit einer Fortsetzung dieser Serie.

So seht ihr Real Madrid - Sevilla im TV oder Stream:

22. Dezember 2024, 16:15 Uhr, Estadio Santiago Bernabeu, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Bei La Liga gilt Folgendes: Alle Spiele, egal an welchem Wochentag, sind live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Dazu gehört auch das Duell zwischen Real Madrid und Sevilla an diesem Sonntag.

Der Anstoß im Estadio Santiago Bernabeu von Madrid erfolgt um 16:15 Uhr.

Real Madrid vs Sevilla: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Fran Garcia - Fede Valverde, Modric, Arda Güler, Bellingham, Brahim Diaz - Rodrygo

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Mestre (Tor), Aguado, Asencio, Vallejo, Yusi, Munoz, Camavinga, Endrick, Dani Ceballos, Mbappé

Startelf Sevilla: Alvaro Fernandez - Montiel, Badé, Gudelj, Kike Salas - Manu Bueno, Agoumé, Saul Niguez - Jesus Navas, Iheanacho, Lukebakio

Ersatzbank Sevilla: Nyland, Rafa Romero (Tor), Barco, Ortiz, Peque, Suso, Pascual, Lokonga, Idumbo-Muzambo, Benavides Fuentes, Marcao

Zu den zahlreichen Ausfällen bei Real gesellt sich nun auch Vinicius Junior, der seine fünfte Gelbe Karte absitzen muss. Dafür steht Mbappé wieder zur Verfügung. Die Gäste müssen auf die verletzten Chidera Ejuke, Pedrosa, Sow und Nianzou verzichten.

Die Hausherren haben natürlich immer noch viel Qualität im Kader. Aber die Personalsituation solltet ihr bei der Real Madrid Sevilla Prognose trotzdem im Hinterkopf behalten.

Unser Real Madrid - Sevilla Tipp: Sieg Real Madrid & Über 1,5 Tore

Bei Sevilla zeigt nach einem Katastrophen-Start die Formkurve langsam wieder nach oben. Doch reicht das für etwas Zählbares bei den Königlichen? Wir gehen nicht davon aus. Denn daheim ist Real Madrid besonders stark, während die Andalusier in Fremde deutlich mehr Probleme als vor den eigenen Fans haben.

Außerdem waren die Königlichen in den vergangenen Jahren ein wahrer Angstgegner für die “Nervionenses”. So spricht alles für einen Heimsieg, bei dem auch ein paar Tore erwartet werden.