Real Madrid - Valladolid Tipp, Prognose & Quoten | 02.04.2023

Unser Real Madrid - Valladolid Tipp zum La Liga Spiel am 01.04.2023 lautet: Die Königlichen lassen ihre Fans in beiden Hälften jubeln.

Nach dem 2:1-Erfolg Barcas im Clasico gegen Real scheint die Meisterschaft in Spanien entschieden. Es müsste schon viel passieren, damit die Königlichen doch nochmal an den Erzrivalen herankommen. Doch gegen den geht es auch am Mittwoch in der Copa del Rey und für das Rückspiel wollen sich die Blancos zu Hause gegen Valladolid schon mal warmschießen. Wir entscheiden uns für die Wette „Real trifft in beiden Hälften“ mit einer Quote von 1,64 bei NEObet .

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Valladolid auf „Real trifft in beiden Hälften“

Madrid hat mit 51 die meisten Tore in La Liga

Die Königlichen haben keines der letzten 14 Duelle mit Valladolid verloren

Real will sich für das Copa-Rückspiel in Barcelona warmschießen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Valladolid Quoten Analyse:

Quoten von 2,30 für einen Tipp auf einen Sieg Reals? Die gibt es zwar, aber nur, wenn man darauf wettet, dass die Königlichen mit mindestens 3 Toren Vorsprung gewinnen. Einfache Siegwetten auf die Blancos bringen bei den besten Wettanbietern Quoten von gerade einmal 1,20. Die Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste liegen im zweistelligen Bereich.

Noch nicht einmal einen Treffer trauen die Bookies den Pucelanos zu. Die Wettoption „Beide treffen“ erreicht die Marke von 2,00. In etwa gleich hoch sind die Quoten für Wetten auf Über 3,5 Tore. Die Buchmacher gehen hier also von einem Sieg der Königlichen in der Größenordnung 3:0 oder 4:0 aus. Doch ist das gerechtfertigt?

Real Madrid vs Valladolid Prognose: Blancos im Schongang zum Dreier

Im letzten Ligaspiel führte Real Madrid bei Erzfeind Barcelona früh mit 1:0, musste sich aber nach zwei jeweils späten Treffern kurz vor der Halbzeit und in der Nachspielzeit schließlich doch mit 1:2 geschlagen geben. Statt den Rückstand auf Barca auf 6 Punkte zu verkürzen, beträgt dieser nunmehr stolze 12 Zähler.

Unter normalen Umständen sollte die Titelverteidigung damit futsch sein. Doch eine Chance, dem ewigen Rivalen eins auszuwischen, haben die Königlichen noch: Am Mittwoch steigt das Rückspiel in der Copa del Rey. Auswärts im Camp Nou müssen die Königlichen aber eine 0:1-Pleite aus dem Hinspiel aufholen.

Um das Ergebnis noch zu drehen, braucht es Tore und für dieses Unterfangen will sich Real schon am Sonntag warmschießen. Mit 51 Treffern stellen die Madrilenen die beste Offensive in La Liga. 26 dieser Tore und damit fast genau die Hälfte gab es im heimischen Bernabeu, wo der Noch-Meister in dieser Saison keines von zwölf Ligaspielen verloren hat.

Doch auch wenn sich acht Heimsiege und vier Remis gut anhören, ist Real Madrid selbst in der Heimtabelle nicht meisterlich. Barca hat, wenn auch bei einem Heimspiel mehr, zu Hause 7 Punkte mehr geholt als die Königlichen.

Real Madrid - Valladolid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:2 Barcelona (LL, A), 1:0 Liverpool (CL, H), 3:1 Espanyol (LL, H), 0:0 Betis Sevilla (LL, A), 0:1 Barcelona (CDR, H)

Letzte 5 Spiele Valladolid: 1:3 Bilbao (LL, H), 1:1 Elche (LL, A), 2:1 Espanyol (LL, H), 0:3 Celta Vigo (LL, A), 1:2 Betis Sevilla (LL, A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Valladolid: 2:0 (LL, A), 1:0 (LL, A), 1:0 (LL, H), 1:0 (LL, A), 1:1 (LL, H)

Zumindest in dieser Heimtabelle kann Real Madrid den Rückstand auf Barcelona auf 3 Punkte verkürzen. Gegen die Pucelanos haben die Königlichen keines der letzten 14 direkten Duelle verloren. Es gab 12 Siege und 2 Remis. Die letzten 4 Aufeinandertreffen gewannen die Blancos zu Null, doch war das in der Regel auch nur magere Fußballkost.

Nachdem Real viermal in Folge nur ein Tor gegen Valladolid erzielen konnte (einmal 1:1, dreimal 1:0) gab es im Hinspiel der laufenden Saison mal wieder zwei Treffer. Bei den Blancos gewann Valladolid zuletzt am 19. Mai 2000 eine Partie. 10 der 13 Gastspiele seit diesem Zeitpunkt wurden verloren.

Verloren haben die Blanquivioletas auch 3 ihrer letzten 5 Ligaspiele der laufenden Saison. Überhaupt kommen sie auf nur einen Dreier in ihren letzten 6 Ligapartien. Auswärts haben sie gar nur eines der letzten 9 Ligamatches gewonnen. Aus den anderen 8 Partien auf des Gegners Platz holten sie ein mageres Pünktchen.

Insgesamt kommt der Aufsteiger auf eine 2-2-9-Auswärtsbilanz bei 8:25 Toren. Nur 3 Teams sind in der Fremde schlechter. Mit 28 Punkten hält sich Valladolid gerade noch so über dem Strich. Doch selbst der Vorletzte hat nur 2 Zähler weniger.

Unser Real Madrid - Valladolid Tipp: Real trifft in beiden Hälften

Nur 6 Tore haben die Madrilenen in den letzten 5 direkten Duellen mit Valladolid erzielt. Das ist natürlich nicht viel und einen Kantersieg würde ich auch am Sonntag nicht erwarten. Dennoch sollten die Königlichen hier in der Lage sein, gegen eines der schlechtesten Auswärtsteams zu Hause mindestens ein 2:0 oder 3:0 einzufahren. In den letzten 5 Auswärtsspielen kassierten die Gäste allein in Durchgang eins 7 Gegentore. Wir gehen davon aus, dass sie auch im Bernabeu zur Halbzeit nicht die Null halten können.