Real Madrid - Villarreal Tipp, Prognose, Quoten 5.10.2024

SPORT1 Betting 04.10.2024 • 12:00 Uhr Real Madrid - Villarreal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Bleibt die Niederlage gegen Lille ein Ausrutscher?

Unser Real Madrid - Villarreal Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 05.10.2024 lautet: Bis zur Niederlage gegen Lille (0:1) hatte Real Madrid eine Serie von 36 ungeschlagenen Pflichtspielen aufgebaut. Im Wett Tipp heute blicken wir auf ein torreiches Topspiel in La Liga voraus.

Die letzten Ergebnisse in den direkten Duellen dieser beiden Mannschaften geben die Marschroute für unsere Real Madrid Villarreal Prognose ziemlich klar vor. In beiden Partien der Vorsaison wurde dem Publikum eine unglaubliche Highlight-Show und je „Über 3,5 Tore“ im Spiel geboten.

Davon gehen wir diesmal ebenfalls aus. Bis auf Barcelona (25) erzielte kein Klub in La Liga mehr Treffer als diese beiden Teams (je 17 Tore). Die Quote von 1,74 bei Merkur Bets auf „Über 3,5 Tore“ im Spiel ist unser ausgegebenes Ziel in unserem Real Madrid Villarreal Wett Tipp heute.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Villarreal auf „Über 3,5 Tore“:

Nur Barcelona (25) erzielte bislang mehr Treffer als Real Madrid und Villarreal (je 17).

Ebenso hat nur Barcelona (19,76 xG) mehr erwartbare Tore als Real Madrid (17,12 xG) und Villarreal (14,19 xG) gesammelt.

Die letzten 4 direkten Duelle enthielten allesamt „Über 3,5 Tore“ im Spiel.

Real Madrid vs Villarreal Quoten Analyse:

Irgendwie passen die Real Madrid Villarreal Quoten so gar nicht zu den aufregenden Begegnungen der jüngeren Vergangenheit. Für einen Heimsieg der Madrilenen findet ihr in den Sportwetten Apps der Buchmacher nicht mehr als eine Siegquote von unter 1,30.

Um ein Vielfaches höher jagen die Wettanbieter die Real Madrid Villarreal Wettquoten für einen Dreier der Gäste, die in der Spitze einen Gewinn des Zehnfachen eures Einsatzes ermöglichen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Villarreal Prognose: Spitzenspiel mit Torgarantie

Noch sind Carlo Ancelotti und seine Mannschaft in der spanischen Primera Division ungeschlagen. Allerdings leistete sich Real Madrid bereits drei Punkteteilungen (je 1:1). Jeden einzelnen Punktverlust erlitten die Hausherren allerdings in der Ferne.

Das Santiago Bernabeu ist weiterhin für kaum einen Kontrahenten einzunehmen. Die vier bislang ausgetragenenen Liga-Heimspiele gewann das Weiße Ballett problemlos mit einem Torverhältnis von 12:3.

Für das anstehende Spitzenspiel und den Real Madrid Villarreal Tipp sollten die Königlichen dennoch bestens vorbereitet sein. Ebenso wie der amtierende Champions-League-Sieger brachte Villarreal 17 Tore in acht Liga-Partien auf die Anzeigetafeln - der geteilt zweitbeste Wert hinter Tabellenführer Barcelona (25).

Darüber hinaus ist das Team von Marcelino mit einer wahnsinnigen Konstanz unterwegs und erzielte in sechs von acht Liga-Spielen „Über 1,5 Tore“. Sogar gegen Atletico Madrid gelang ein 2:2.

Real Madrid - Villarreal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 0:1 Lille (A), 1:1 Atletico Madrid (A), 3:2 Alaves (H), 4:1 Espanyol (H), 3:1 VfB Stuttgart (H).

Letzte 5 Spiele Villarreal: 3:1 Las Palmas (H), 2:1 Espanyol (A), 1:5 Barcelona (H), 2:1 Mallorca (A), 1:1 Valencia (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Villarreal: 4:4 (A), 4:1 (H), 2:3 (H), 3:2 (A), 1:2 (A).

Die Gäste wählen auf dem Feld eine klassische 4-4-2-Formation mit zwei flachen Viererketten hinter einem Sturm-Duo. Für die vorderen Positionen stehen Marcelino mehrere hochspannende Spieler zur Verfügung.

Ayoze Perez war bislang der erfolgreichste Gäste-Stürmer (6 Tore), doch auch der Ex-Arsenal Profi Nicolas Pepe sowie der 21-jährige Thierno Barry bringen einzigartige Fähigkeiten mit ins Team.

Ein stilistisch klar gehaltenes Aufbauspiel des gelben U-Boots führte bislang zu den drittmeisten erwartbaren Treffern in La Liga (14,19 xG), womit die Gäste Real Madrid (17,12 xG) auf der Spur sind.

Der entscheidende Unterschied könnte in der Real Madrid Villarreal Prognose die noch unsauber arbeitende Defensive der Marcelino-Elf sein. Nur vier Vereine der spanischen Primera Division erlaubten bis jetzt mehr erwartbare Gegentore als Villarreal (11,56 xGA).

Gerade in dieser Kategorie glänzt Real Madrid mit dem besten Wert im spanischen Spitzenfußball. Carlo Ancelotti sah von den gegnerischen Teams insgesamt nur Torchancen im Wert von 6,4 xGA (1.).

So seht ihr Real Madrid - Villarreal im TV oder Stream:

5. Oktober 2024, 21 Uhr, Santiago Bernabeu, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

In den letzten Jahren arteten die Begegnungen förmlich aus, was den Real Madrid Villarreal Tipp umso spannender macht. Zuletzt bot diese Paarung in vier aufeinanderfolgenden Vergleichen „Über 3,5 Tore“ in der Partie.

Zusätzlich waren die Duelle überraschend ausgeglichen. Real Madrid gewann zwei der letzten vier Vergleiche (3:2, 4:1), verlor jedoch ebenso ein Aufeinandertreffen (2:3) und teilte sich in der letzten Paarung die Punkte (4:4).

Real Madrid vs Villarreal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Lunin, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Mbappe, Vinicius Junior

Ersatzbank Real Madrid: Mestre, Gonzales, Ramon, Vallejo, Fran Garcia, Vazquez, Modric, Güler, Rodrygo, Mbappe

Startelf Villarreal: Conde, Femenia, Costa, Bailly, Cardona, Alhomach, Gueye, Parejo, Suarez, Pepe, Barry

Ersatzbank Villarreal: Luiz Junior, Albiol, Navarro, Bernat, Terrats, Comesana, Baena, Pino, Cabanes, Eyong

Nachdem die Königlichen am siebten La-Liga-Spieltag nur knapp gegen Alaves (3:2) gewinnen konnten, setzte es nach einem Unentschieden im Derbi madrileno (1:1 vs. Atletico Madrid) unter der Woche die erste Pflichtspiel-Niederlage nach 36 ungeschlagenen Partien in Folge (0:1 vs. Lille).

Entdeckt ihr in der Real Madrid Villarreal Prognose einen kleinen Negativtrend, reizt euch womöglich eine Gratiswette und der Versuch auf eine „Doppelte Chance X2″, die mit Quoten bis 4,00 immer noch extrem attraktiv ausfällt.

Unser Real Madrid - Villarreal Tipp: Über 3,5 Tore

Hier treffen zwei der drei besten Angriffsreihen aus den ersten acht Spielrunden aufeinander. Das Publikum sollte sich bestmöglich für die gesamten 90 Minuten ausstatten und die Augen möglichst lange offen halten, denn wir erwarten Tore im Überfluss.