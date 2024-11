Real Sociedad - Barcelona Tipp, Prognose, Quoten | 10.11.

SPORT1 Betting 09.11.2024 • 12:00 Uhr Real Sociedad - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Zieht Barca weiter einsam seine Kreise?

Unser Real Sociedad - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 10.11.2024 lautet: Barca ist aktuell nicht aufzuhalten. Auch in unserem Wett Tipp heute erwarten wir wieder einige Tore der Katalanen.

Barca lässt weiter die Muskeln spielen! Unter der Woche feierten die Katalanen in der Champions League den nächsten Kantersieg, mit dem sie abermals unter Beweis stellten, dass sie in dieser Saison Großes vorhaben. In unserer Real Sociedad Barcelona Prognose für den 13. Spieltag in La Liga gelten sie als klarer Favorit.

Vor allem in der Offensive präsentieren sich die Blaugrana brutal stark und schießen aktuell alles kurz und klein. Auch am Sonntag erwarten wir mehr als nur einen Treffer der Schützlinge von Hansi Flick und entscheiden uns für den Real Sociedad Barcelona Wett Tipp heute “Barcelona Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,60 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Real Sociedad vs Barcelona auf “Barcelona Über 1,5 Tore”:

Saisonübergreifend hat Real Sociedad nur eines der letzten 8 Pflichtspiele zu Hause gewonnen (1U, 6N).

Barcelona hat in jedem der letzten 8 Pflichtspiele mindestens doppelt getroffen.

Barca hat 10 der letzten 11 Pflichtspiel-Duelle mit RSSS gewonnen.



Real Sociedad vs Barcelona Quoten Analyse:

Gemäß den Real Sociedad Barcelona Quoten, die von den Wettanbietern auf den Markt geworfen werden, kann es in diesem Duell eigentlich keinen anderen Sieger geben als die Gäste. Wer auf die Katalanen setzt, der muss sich mit Höchstquoten um 1,68 begnügen. Wetten auf einen Sieg von RSSS sind dagegen mit Quoten bis 4,90 verbunden.

Zumindest einen Treffer trauen die Bookies dem Gastgeber zu. Die Real Sociedad Barcelona Wettquoten für “Beide Teams treffen” liegen im Schnitt bei 1,63. Interessant erscheint der Tipp darauf, dass Barca mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnt. Damit kann man Quoten bis 2,74 erreichen. Ein Sportwetten Bonus macht einen Tipp in diesem Fall einfacher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Sociedad vs Barcelona Prognose: Barca marschiert weiter

Real Sociedad und die Heimspiele - das ist etwas, was in den vergangenen Wochen und Monaten keine von Erfolg gekrönte Kombination war. Mit einer Heimniederlage hatte sich der Klub aus San Sebastian aus der Vorsaison verabschiedet. In dieser Spielzeit bestritt RSSS bereits sieben Pflichtspiele auf heimischem Rasen.

Nur die Heimpartie gegen den FC Valencia, der in der Tabelle von La Liga mit einer 1-4-6-Bilanz auf dem letzten Platz steht, konnte gewonnen werden. In den verbleibenden sechs Heimspielen gab es nur noch ein Remis und fünf Niederlagen. Mit einer 1-1-4-Bilanz und 6:9 Toren ist man das schlechteste Heimteam in Spaniens höchster Spielklasse.

Insofern bietet sich auch der nüchterne Real Sociedad Barcelona Tipp “Sieg Barcelona” durchaus an. Nachdem RSSS daheim zuletzt gegen Osasuna mit 0:2 verlor und auch die Königlichen von Real Madrid in dieser Saison dort schon mit diesem Ergebnis gewonnen haben, lässt sich auch über die eingangs angesprochene Handicap-Wette nachdenken.

Für den Tipp “Sieg Barcelona HC -1″ gibt es bei NEO.bet, einem der mittlerweile vielen Sportwetten Anbieter mit PayPal, aktuell die Höchstquote von 2,74. Die Generalprobe für den Schlagabtausch am Sonntag hat Real Sociedad verpatzt. Am vierten Spieltag der Europa League gab es eine 1:2-Pleite bei Viktoria Pilsen - schon die zweite im laufenden Wettbewerb (1S, 1U).

Real Sociedad - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 1:2 Viktoria Pilsen (A), 2:0 FC Sevilla (A), 0:2 Osasuna (H), 2:1 Maccabi Tel Aviv (A), 1:0 Girona (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 5:2 Roter Stern Belgrad (A), 3:1 Espanyol (H), 4:0 Real Madrid (A), 4:1 Bayern (H), 5:1 Sevilla

Letzte 5 Spiele Real Sociedad vs Barcelona: 0:2 (A), 0:1 (H), 2:1 (A), 0:1 (A), 1:4 (A)



Der FC Barcelona gab sich hingegen keine Blöße und gewann am vierten Spieltag der Champions League mit 5:2 bei Roter Stern Belgrad. Es war nach dem 5:1 gegen den FC Sevilla, dem 4:1 gegen die Bayern, dem 4:0 im Clasico bei Real Madrid und dem 3:1 im Derby gegen Espanyol die nächste Machtdemonstration der Blaugrana.

Die Aufzählung ist nicht abschließend. Schon vor den eben erwähnten Partien fuhren die Katalanen deutliche Siege ein. In den 16 Pflichtspielen, die die Schützlinge von Hansi Flick in dieser Saison absolvierten, trafen sie nur zwei Mal nicht mindestens doppelt. Anders formuliert: In 14 von 16 Pflichtspielen erzielte Barca mindestens zwei eigene Tore.

Zuletzt gelangen ihnen in acht Pflichtspielen in Folge mindestens zwei eigene Treffer und in den letzten sieben Partien sogar mindestens drei eigene Tore. Das sind beeindruckende Zahlen, die unsere Real Sociedad Barcelona Prognose weiter untermauern. An den bisherigen zwölf La-Liga-Spieltagen erzielte Barca 40 Tore.

Zum Vergleich: Die beiden Klubs aus Madrid, namentlich Real (21) und Atletico (18), die hinter Barcelona auf den Rängen zwei und drei stehen, kommen zusammengenommen nur auf 39 Tore. Auswärts haben die Blaugrana sechs ihrer bisherigen sieben La-Liga-Partien in dieser Saison gewonnen und dabei 22 Tore erzielt - im Schnitt also mehr als drei Treffer pro Auswärtsspiel.

So seht ihr Real Sociedad - Barcelona im TV oder Stream:

10. November 2024, 21 Uhr, Reale Arena, San Sebastian

Übertragung Stream: DAZN



Wenn ihr bei eurem Real Sociedad Barcelona Tipp live und in Farbe mitfiebern wollt, dann kommt ihr an einem Abo bei DAZN nicht vorbei. Der Anbieter hält die Rechte an der La-Liga-Saison 2024/25 und zeigt diese Begegnung exklusiv im Stream.

Zehn der letzten elf direkten Aufeinandertreffen haben die Katalanen gewonnen (eines im Elfmeterschießen im Supercup, 1N). In San Sebastian blieben sie bei sieben der letzten acht Auswärtsfahrten siegreich (1U).

Real Sociedad vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Pacheco, Lopez; Zubimendi, Kubo, Brais, Sucic, Gomez; Oyarzabal

Ersatzbank Real Sociedad: Marrero, Becker, Odriozola, Elustondo, Sadiq, Munoz, Olasagasti, Gonzalez, Oskarsson, Magunacelaya, Martin

Startelf Barcelona: Pena; Kounde, Dominguez, Martinez, Martin; De Jong, Casado, Yamal, Pedri, Raphinha; Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Szczesny, Olmo, Fati, Balde, Gavi, Victor, Torre, Fort, Astralaga, Lopez

Verheimlichen wollen wir bei unserer Real Sociedad Barcelona Prognose nicht, dass die Gastgeber an den ersten zwölf La Liga-Spieltagen erst zehn Gegentreffer und damit im Schnitt weniger als einen pro Partie kassiert haben. Nur zwei Klubs haben bislang weniger Gegentore schlucken müssen.

Doch nun kommt die mit Abstand beste Offensive nicht nur Spaniens, sondern Europas in die Reale Arena und es ist davon auszugehen, dass weitere Gegentreffer bei RSSS hinzukommen werden.

Unser Real Sociedad - Barcelona Tipp: “Barcelona Über 1,5 Tore”

Die Katalanen sind im Moment einfach nicht zu stoppen. Ihre letzten sieben Pflichtspiele haben sie mit insgesamt 29:5 Toren allesamt gewonnen. Mit Real Sociedad treffen sie nicht nur auf das heimschwächste Team in La Liga, sondern auf einen Gegner, den sie in den letzten elf direkten Duellen zehn Mal bezwingen konnten. Wir gehen davon aus, dass die Blaugrana auch am Sonntag ihre Muskeln spielen lassen werden.