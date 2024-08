Red Bull Salzburg - Dynamo Kiew Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 26.08.2024 • 11:00 Uhr Red Bull Salzburg - Dynamo Kiew Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Playoffs Wette | Gelingt Kiew ein Comeback?

Unser Red Bull Salzburg - Dynamo Kiew Sportwetten Tipp zum Champions League Playoffs Spiel am 27.08.2024 lautet: Kiew vergab im Hinspiel mehrere Chancen und traf unter anderem den Pfosten. Im Wett Tipp heute für das Rückspiel in Salzburg erwarten wir Torjubel auf beiden Seiten.

Den „Bullen“ ist ein grandioser Saisonstart geglückt. Red Bull Salzburg gewann bislang jedes Liga-Spiel (3S), setzte sich im ÖFB-Cup souverän mit 6:0 gegen den FC Dornbirn durch und blieb in drei CL-Qualifikationsspielen ungeschlagen (2S, 1U). Die Red Bull Salzburg Dynamo Kiew Prognose deutet auf eine Fortsetzung dieser Serie hin.

Die Ukrainer zu unterschätzen, wäre jedoch ein großer Fehler. Dynamo Kiew wäre im Hinspiel durchaus in der Lage gewesen, ein besseres Ergebnis zu erzielen, scheiterte aber an der Chancenverwertung. Unser Red Bull Salzburg Dynamo Kiew Wett Tipp heute lautet deshalb: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,87 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Red Bull Salzburg vs Dynamo Kiew auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Im Hinspiel hatten beide Mannschaften „Über 1,5 erwartbare Tore“ auf dem Konto.

Salzburg erzielte in 5 von 6 Pflichtspielen „Über 1,5 Tore“.

Dynamo Kiew hat in 6 von 7 Pflichtspielen getroffen.

Red Bull Salzburg vs Dynamo Kiew Quoten Analyse:

Geht ihr aus dem Hinspiel mit dem ähnlichen Gefühl wie die deutschen Wettanbieter heraus, werden euch die Red Bull Salzburg Dynamo Kiew Quoten nicht großartig überraschen. Die Bullen sind mit Quoten bis 1,55 der klare Favorit.

Den Gästen werden Red Bull Salzburg Dynamo Kiew Wettquoten bis 5,70 gewährt, sodass bei einem „Sieg Dynamo Kiew“ durchaus von einer Value-Wette gesprochen werden kann.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Red Bull Salzburg vs Dynamo Kiew Prognose: Lehren aus dem Hinspiel

Beide Mannschaften traten im Hinspiel mit einer 4-3-3-Formation auf und lieferten den Zuschauern ein attraktives Fußballspiel. Abwartendes Verhalten zeigte keines der Teams. Salzburg und Kiew gingen aufs Ganze, wobei die Bullen das bessere Ende auf ihrer Seite hatten (2:0):

Dabei hätte ein anderes Endergebnis niemanden überrascht. RBL lag nach der gesamten Spielzeit bei 2,27 erwartbaren Toren, hätte sich über ein Gegentor der Bilo-Syn (1,74 xG) aber nicht beschweren können.

Gemeinsam kamen beide Kontrahenten im ersten Duell auf insgesamt 29 Abschlüsse. Hier lag Salzburg, ebenso wie in einigen anderen Kategorien, einen Hauch vor den offiziellen Gastgebern (16:13).

Die Zahl der erspielten Großchancen war hingegen identisch (3:3) und das Aluminium rettete die Mannschaft von Pepijn Lijnders vor einem zwischenzeitlichen Gegentor. Nutzen die Ukrainer im Red Bull Salzburg Dynamo Kiew Tipp die Chancen, könnte mit einem Sportwetten Bonus in einer Wette auf „Dynamo Kiew Über 1,5 Tore“ ein grandioser Value herausschauen.

Red Bull Salzburg - Dynamo Kiew Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 2:0 Dynamo Kiew (A), 1:0 LASK (A), 3:3 Twente (A), 5:1 BW Linz (H), 2:1 Twente (H).

Letzte 5 Spiele Dynamo Kiew: 0:2 Red Bull Salzburg (H), 3:1 Karpaty Lemberg (A), 2:0 Glasgow Rangers (A), 2:1 Veres Rivne (A), 1:1 Glasgow Rangers (H).

Letzte Spiele Red Bull Salzburg vs. Dynamo Kiew: 2:0 (A).

Dynamo Kiew wird im zweiten Vergleich nicht weniger angriffslustig auftreten und versuchen, den 0:2-Rückstand aufzuholen. Bisher überzeugten die Gäste in ihren Pflichtspielen und erzielten in sechs der sieben Partien mindestens einen Treffer.

Besonders in der zweiten Qualifikationsrunde hinterließ der ukrainische Vertreter einen nachhaltigen Eindruck und schlug Partizan Belgrad in beiden Duellen (6:2, 3:0). Neun Treffer in zwei Aufeinandertreffen gegen die serbische Mannschaft sollten nicht übersehen werden.

Eine Runde später nahmen sich die Schützlinge von Oleksandr Shovkovskyi die Glasgow Rangers vor. Gegen diese reichte es im Hinspiel zwar nur zu einem 1:1, doch in der Ferne errangen die Ukrainer dann einen starken 2:0-Sieg.

Das Angriffsspiel der Gäste ist in der Red Bull Salzburg Dynamo Kiew Prognose die Stärke, keine Frage. Defensiv hat Dynamo Kiew aber nur selten ein Gegentor verhindert. Immer wieder öffneten sich Lücken in der letzten Kette, sodass Dynamo Kiew in fünf von sieben Pflichtspielen mindestens ein Gegentor hinnehmen musste.

Die Verteidigung der Bullen scheint sich in den letzten beiden Pflichtspielen (2:0 vs. Dynamo Kiew, 1:0 vs. LASK) gefangen zu haben, ein Gegentor ist aber nicht auszuschließen.

So seht ihr Red Bull Salzburg - Dynamo Kiew im TV oder Stream:

27. August, 21.00 Uhr, Red Bull Arena, Salzburg

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Dafür reicht bereits ein Blick auf die letzte Qualifikationsrunde der Königsklasse. In dieser trennte sich RBS mit 3:3 im Rückspiel von Twente und zog durch einen 2:1-Sieg im ersten Duell in die Playoffs ein.

Nach sieben Pflichtspielen hat Pepijn Lijnders noch eine Menge Arbeit mit seiner Truppe vor sich. Salzburg ließ in vier von sieben Partien mindestens ein Gegentor zu, gegen Twente (3:3) und den GAK (3:2) sogar „Über 1,5 Gegentore“.

Red Bull Salzburg vs Dynamo Kiew: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Red Bull Salzburg: Blaswich, Dedic, Baidoo, Piatkowski, Terzic, Kjaergaard, Gourna-Douath, Bidstrup, Nene, Yeo, Gloukh

Ersatzbank Red Bull Salzburg: Schlager, Hamzic, Mellberg, Okoh, Van der Brempt, Diambou, Capaldo, Lukic, Daghim, Ratkov, Diakite

Startelf Dynamo Kiew: Bushchan, Karaev, Popov, Mykhavko, Dubinchak, Pikahlyonok, Brazkho, Shaparenko, Yarmolenko, Vanat, Kabaev

Ersatzbank Dynamo Kiew: Neshcheret, Ceballos, Bolivar, Vivcharenko, Tymchyk, Mykhaylenko, Andriyevskyi, Lonwijk, Rubchynskyi, Bragaru, Voloshyn, Supryaga

Die hohe Relevanz dieser Begegnung für beide Vereine wurde auch im Liga-Alltag deutlich. Sowohl RB Salzburg als auch Dynamo Kiew verschoben ihre Begegnungen im nationalen Wettbewerb, um eine optimale Vorbereitung auf das Rückspiel zu gewährleisten.

Salzburg hat es bis jetzt hervorragend geschafft, den Ausfall von Karim Konate aufzufangen. Der 20-Tore-Mann aus der Vorsaison laboriert weiterhin an einer Knieverletzung und wird auch im Rückspiel fehlen.

Unser Red Bull Salzburg - Dynamo Kiew Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Neutrale Beobachter sind bereits im Hinspiel voll auf ihre Kosten gekommen und sahen eine offensiv geführte Begegnung. Diese Hoffnung tragen wir auch in unseren Red Bull Salzburg Dynamo Kiew Tipp und gehen zusätzlich von einer besseren Chancenverwertung der Gäste aus.