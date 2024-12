Red Bull Salzburg - PSG Tipp, Prognose, Quoten 10.12.2024

SPORT1 Betting 09.12.2024 • 11:58 Uhr Red Bull Salzburg - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Kann PSG auf internationaler Ebene punkten?

Unser Red Bull Salzburg - PSG Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 10.12.2024 lautet: Bei den Recken aus der französischen Hauptstadt kriselte es zuletzt, ob in unserem Wett Tipp heute die Kehrtwende vollzogen werden kann, bleibt abzuwarten.

Sowohl Red Bull Salzburg als auch PSG haben bisweilen in der Königsklasse nicht wirklich überzeugen können und stehen vor dem Aus. Beide Konkurrenten waren auch vor dem wichtigen direkten Duell in den heimischen Ligen nicht siegreich. Salzburg teilte trotz zweimaliger Führung die Punkte mit dem SK Rapid. Die Franzosen dominierten hingegen in Auxerre, kamen aber dennoch nicht über ein torloses Remis hinaus. In unserer Red Bull Salzburg Prognose räumen wir den Recken aus Frankreich dennoch Vorteile ein. Spielerisch verfügen die Pariser über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen.

In unserem Red Bull Salzburg PSG Wett Tipp heute spielen wir “Sieg PSG & Beide Teams treffen” zu einer Quote von 2,50 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Red Bull Salzburg vs PSG auf “Sieg PSG & Beide Teams treffen”:

PSG zeichnet sich durch mehr als den 4-fachen Kader-Marktwert der Österreicher aus.

Die Franzosen kassierten in beiden CL-Auswärtsspielen mindestens ein Gegentor.

RB Salzburg ging in der Königsklasse zu Hause zweimal leer aus.

Red Bull Salzburg vs PSG Quoten Analyse:

Sofern sich das Augenmerk zum klassischen Drei-Weg-Markt richtet, wird recht schnell deutlich, dass die Gäste aus Frankreich als Favorit auf drei Punkte fungieren und mit durchschnittlichen Red Bull Salzburg PSG Quoten in Höhe von 1,30 bewertet sind.

Darüber hinaus gehen die Bookies, darunter auch Wettanbieter mit schneller Auszahlung , von einem offensiv geführten Kräftemessen aus und tendieren zu drei oder mehr Toren. Dieser Spielausgang wird mit durchschnittlichen Red Bull Salzburg PSG Wettquoten in Höhe von durchschnittlich 1,37 bewertet. Bet365 bietet seinen deutschen Kunden die Chance, ihre Wetten steuerfrei abzuschließen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Red Bull Salzburg vs PSG Prognose: Kassieren die Mozartstädter die dritte CL-Heimpleite?

Die Kicker aus der Mozartstadt boten bisweilen in der Vorrunde der Königsklasse eine alles andere als starke Vorstellung und holten nur einen mageren Sieg. Dieser sprang beimüberraschenden 3:1 gegen Feyenoord Rotterdam heraus. Auf der anderen Seite stehen satte vier Niederlagen zu Buche. Mit nur drei erbeuteten Punkten rangieren die Salzburger auf dem 32. Platz und drohen damit, die Qualifikationsspiele zu verpassen.

Auf heimischem Boden gingen bisher beide Ansetzungen in der Champions League verloren. Vor allem defensiv standen die Österreicher zu Hause auf sehr wackeligen Beinen und kassierten in zwei CL-Spielen sechs Gegentore.

In der heimischen Liga konnte der einstige österreichische Serienmeister nicht überzeugen und holte nur einen Triumph in den vergangenen sieben Liga-Duellen (4U, 2N). Die Mozartstädter verpassten nur in einem der bisherigen sieben Heimspiele in der österreichischen Bundesliga einen eigenen Treffer.

Darüber hinaus erzielte der Angriff auf heimischem Boden satte 16 Tore. In unserem Red Bull Salzburg PSG Tipp dürfte auch diesmal mit Toren zu rechnen sein.

Red Bull Salzburg - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 2:2 SK Rapid Wien (H), 4:0 TSV Hartberg (H), 1:1 TSV Hartberg (A), 0:5 Leverkusen (A), 1:2 LASK Linz (H).

Letzte 5 Spiele PSG: 0:0 AJ Auxerre (A), 1:1 FC Nantes (H), 0:1 FC Bayern (A), 3:0 FC Toulouse (H), 4:2 SCO Angers (A).

Letzte Spiele Red Bull Salzburg vs. PSG: 2:0 (H), 1:3 (A).

Traditionsbuchmacher Bet365 fungiert als Sponsor der Königsklasse und stellt im Rahmen seines Bet365 CL-Ticket-Gewinnspiels jeden Spieltag eines von zehn Ticket-Paaren in Aussicht.

Die Schützlinge aus der französischen Hauptstadt starteten mit einem knappen 1:0 gegen FC Girona in die Königsklasse. Im Anschluss konnten die Leistungen jedoch nicht aufrechterhalten werden. Nur ein Punkt resultierte aus den vergangenen vier Duellen in der Champions League.

Somit wanderten erst vier Punkte auf das Konto der Elf von Trainer Luis Enrique. Bei nur noch drei ausstehenden Duellen stehen die Pariser kurz vor dem Aus, zumal die kommenden Gegner mit Manchester City und dem VfB Stuttgart alles andere als einfach sind.

In unserer Red Bull Salzburg PSG Prognose sind die Franzosen schon fast zum Siegen verdammt. Die bisherigen Auswärtsspiele in der Königsklasse machen jedoch keinen Mut. Beide gingen nämlich bei Arsenal (0:2) und in der Münchner Allianz Arena (0:1) verloren. Die Salzburger sind jedoch nicht mit dem FCB und den Gunners auf einer Wellenlänge.

Dass PSG auswärts punkten kann, stellte es eindrucksvoll in der Ligue 1 unter Beweis. In der Fremde resultierten vier Siege und drei Remis. Die Offensive erzielte pro Auswärtsspiel im Durchschnitt 2,3 Tore. Um das Maximum aus dem Red Bull Salzburg PSG Tipp herauszuholen, könnte sich die Nutzung des Interwetten Neukundenbonus anbieten. Der Bookie gewährt bis zu 100 Euro gratis Wettguthaben. Dieses wird in mehreren Schritten freigespielt.

So seht ihr Red Bull Salzburg - PSG im TV oder Stream:

10. Dezember 2024, 21:00 Uhr, Red Bull Arena, Salzburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Das Match zwischen beiden Konkurrenten wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Sky hat sich die Übertragungsrechte gesichert.

Wer somit die Paarung verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender.

Red Bull Salzburg vs PSG: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Red Bull Salzburg: A. Schlager - Capaldo, Gadou, S. Baidoo, Guindo - Bidstrup, Bajcetic, Yeo, Gloukh, Nene - Ratkov

Ersatzbank Red Bull Salzburg: Hamzic, Kawamura, Dedic, Diambou, Gourna-Douath, Clark, Daghim

Startelf PSG: G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery - K.-I. Lee, Goncalo Ramos, B. Barcola

Ersatzbank PSG: Safonov, Lucas Beraldo, Skriniar, Zague, Joao Neves, Doue, Asensio, Dembele, Kolo Muani

Die Salzburger haben eine ganze Reihe von verletzten Spielern zu beklagen. Dazu zählen unter anderem Janis Blaswich (TW), Kamil Piatkowski (IV), Aleksa Terzic (LV), Leandro Morgalla (RV), Maurits Kjaergaard (ZM) und Karim Konate (MS). Vor allem der Ausfall des Mittelstürmers ist schwer zu verkraften. Es gibt nämlich auf der Neuner-Position kaum adäquaten Ersatz. Als bester Angreifer in den eigenen Reihen fungiert Oscar Gloukh (OM). Der Mittelfeldakteur erzielte in der Liga sechs Tore, wartet aber in der Königsklasse weiterhin auf den ersten Treffer.

Bis auf den gesperrten Ousmane Dembele (RA) stehen PSG-Trainer Luis Enrique sämtliche Spieler in der Stammformation zur Verfügung. In der Offensive sind die Augen auf den erst 22-jährigen Bradley Barcola gerichtet. Der Rechtsaußen erzielte in der Liga schon zehn Tore und will in unserer Red Bull Salzburg PSG Prognose seinen ersten CL-Treffer erzielen.

Unser Red Bull Salzburg - PSG Tipp: Sieg PSG & Beide Teams treffen

Die Rollen sind bereits vor dem Kickoff deutlich verteilt. Die Gäste aus Frankreich gelten als Favorit in diesem Match und verfügen über einen deutlich besseren Kader. Darüber hinaus haben die Hausherren aus der Mozartstadt mit zahlreichen Ausfällen in sämtlichen Mannschaftsteilen zu kämpfen.

Wir rechnen mit einem torreichen Match, das am Ende zu einem knappen Auswärtssieg führt.