Red Bull Salzburg - SK Rapid Tipp, Prognose, Quoten 7.12.

Red Bull Salzburg - SK Rapid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Österreich Wette | Verpasst Salzburg die Meistergruppe?

Unser Red Bull Salzburg - SK Rapid Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 07.12.2024 lautet: Die beste Verteidigung der Liga lässt die Angreifer der Roten Bullen im Wett Tipp heute keine Sekunde aus den Augen.

Der eigene Anspruch im Lager der Salzburger ist es, in jedem Jahr die Meisterschaft zu holen. Davon sind die Gastgeber in dieser Saison jedoch weit entfernt. Elf Punkte fehlen der Mannschaft von Pepijn Lijnders (22) auf Tabellenführer Sturm Graz (33). Trotz des überraschend deutlichen Sieges im Nachholspiel gegen den TSV Hartberg (4:0) trauen wir der RB-Offensive in unserer Red Bull Salzburg Rapid Wien Prognose nicht.

Unter den Top-5-Mannschaften der österreichischen Bundesliga befindet sich mit den Gästen (18) nur ein Team, dem bisher weniger Treffer als Salzburg (21) gelungen sind. Im Red Bull Salzburg Rapid Wien Wett Tipp heute ziehen wir die Konsequenz und spielen bei Happybet eine Quote von 1,97 für “Red Bull Salzburg Unter 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Red Bull Salzburg vs SK Rapid auf “Red Bull Salzburg Unter 1,5 Tore”:

Rapid Wien kassierte in den letzten 10 Liga-Spielen jeweils “Unter 1,5 Gegentore”.

Salzburg erzielte in 5 der letzten 6 Liga-Begegnungen “Unter 1,5 Tore”.

Rapid Wien bietet die beste Verteidigung der österreichischen Bundesliga auf (13 Gegentore).

Red Bull Salzburg vs SK Rapid Quoten Analyse:

Die Red Bull Salzburg Rapid Wien Quoten sind mit Vorsicht zu genießen und sollten zu allererst eine Gratiswette auf den Plan rufen. Ein Heimsieg der Roten Bullen ermöglicht im Idealfall den zweifachen Gewinn.

Attraktiver fallen in unseren Augen die Red Bull Salzburg Rapid Wien Wettquoten für einen Erfolg der Grün-Weißen aus. Teilweise steigen die Siegquoten für die Rapidler bis in den Bereich von 3,75.

Red Bull Salzburg vs SK Rapid Prognose: Vizemeister in Not

Nach etlichen Jahren als Co-Trainer von Jürgen Klopp beim Liverpool FC (2018 - 2024) wurde Pepijn Lijnders im Sommer als neuer Trainer von RB Salzburg vorgestellt. Die Erwartungen an den 41-Jährigen waren und sind klar - eine Rückkehr an die Spitze der österreichischen Bundesliga.

Doch nachdem die Roten Bullen bereits in der abgelaufenen Saison vom Thron gestiegen sind, droht dem amtierenden Vizemeister zum zweiten Mal in Folge eine Spielzeit ohne Titel in der nationalen Meisterschaft.

Nach zuvor fünf sieglosen Liga-Spielen in Folge schoss sich Salzburg im Nachholspiel gegen den TSV Hartberg (4:0) zwar den Frust von der Seele, wird an diesem Wochenende aber auf einen wesentlich härteren Kontrahenten stoßen und sich mit altbekannten Problemen im Red Bull Salzburg SK Rapid Tipp auseinandersetzen müssen.

Viele Treffer sind den Hausherren in dieser Spielzeit noch nicht gelungen - zumindest wenn diese in Relation zu den Erwartungen gesetzt werden. Nur Rapid Wien (18) traf seltener ins gegnerische Tor als die Roten Bullen (21).

Red Bull Salzburg - SK Rapid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 4:0 TSV Hartberg (H), 1:1 TSV Hartberg (A), 0:5 Leverkusen (A), 1:2 LASK (H), 0:2 Linz (A).

Letzte 5 Spiele SK Rapid: 0:1 Linz (H), 1:1 Shamrock Rovers (H), 0:0 WSG Tirol (A), 2:0 Klagenfurt (H), 3:0 Petrocub Hincesti (A).

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg vs. SK Rapid: 2:3 (A), 0:2 (A), 1:1 (H), 1:0 (A), 2:0 (H).

Die Lijnders-Truppe erzielte bis zum jüngsten 4:0-Sieg gegen Hartberg in fünf aufeinanderfolgenden Liga-Spielen jeweils “Unter 1,5 Tore” in einer Paarung und blieb in drei Begegnungen sogar gänzlich ohne eigenen Treffer.

Rapid Wien bringt die beste Verteidigung im österreichischen Fußball mit in die Red Bull Arena (13 Gegentore), was die Red Bull Salzburg vs. SK Rapid Prognose logischerweise beeinflusst. Diesen Titel beanspruchen die Rapidler auch im Vergleich der erwartbaren Gegentreffer (14,7 xGA).

Ebenso wie im Team von Pepijn Lijnders hapert es bei der Auswahl von Robert Klauß zu oft an der Effektivität im Abschluss. Obwohl die Grün-Weißen die meisten erwartbaren Tore erzielt haben (29,1 xG), stehen sie aktuell bei nur 18 Saisontoren.

51 herausgespielte Großchancen sind in eine ganz andere Kategorie einzuordnen als die 37 erarbeiteten “Big Chances” der Salzburger (4.).

Trotz der Fahrlässigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse rangiert Rapid Wien (27) in der Tabelle vor den Gastgebern (22), was nur dank der herausragenden Verteidigung möglich ist und im Red Bull Salzburg Rapid Wien Tipp berücksichtigt werden sollte.

So seht ihr Red Bull Salzburg - SK Rapid im TV oder Stream:

07. Dezember 2024, 17 Uhr, Red Bull Arena, Salzburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Seit zehn Liga-Spielen hat die Mannschaft von Robert Klauß nicht mehr als ein Gegentor in einer Begegnung zugelassen. Sage und schreibe 13 der 15 Liga-Spiele wurden mit “Unter 1,5 Gegentoren” abgeschlossen.

Im Gegenzug gewannen die Rapidler in sieben Versuchen nur ein Auswärtsspiel, wobei sie insgesamt erst fünf Tore in der Ferne erzielen konnten.

Red Bull Salzburg vs SK Rapid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Red Bull Salzburg: Schlager - Capaldo, Piatkowski, Baidoo, Guindo, Bidstrup, Diambou, Clark, Gloukh, Nene, Ratkov

Ersatzbank Red Bull Salzburg: Zawieschitzky, Hamzic, Gadou, Kawamura, Bajcetic, Daghim, Yeo

Startelf SK Rapid: Hedl - Bolla, Schöller, Raux-Yao, Auer, Oswald, Grgic, Kaygun, Seidl, Bischof, Beljo

Ersatzbank SK Rapid: Gartler, Cvetkovic, Böckle, Borkeeiet, Sangare, Schaub, Burgstaller

Grundsätzlich haben die Roten Bullen ebenfalls eine starke Defensive, die mit 15,2 erwartbaren Gegentoren an zweiter Stelle rangiert (2.). Weniger Schüsse als die Lijnders-Elf hat kein anderer österreichischer Bundesligist erlaubt (116).

Das schreit förmlich nach einer torarmen Begegnung, die maximal zwei Tore beinhaltet. Für uns kommt in der Interwetten App sogar die Quote von 2,30 für “Unter 2,5 Tore” im Spiel in Frage.

Unser Red Bull Salzburg - SK Rapid Tipp: Red Bull Salzburg Unter 1,5 Tore

Bevor das Angriffsspiel der Hausherren nicht konstant bessere Ergebnisse hervorgerufen hat, behalten wir uns eine gewisse Skepsis gegenüber den Roten Bullen bei, die wir uns im Duell mit der besten Defensive zunutze machen.