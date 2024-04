Regensburg - 1860 München Tipp, Prognose, Quoten | 14.04.

Unser Regensburg - 1860 München Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 14.04.2024 lautet: Das Saisonende naht! Der gastgebende Spitzenreiter ist der Favorit und steht in der Pflicht. In unserem Wett Tipp heute sichern wir uns dennoch lieber ab.

Der Fußball-Sonntag in der 3. Liga beginnt dieses Mal in Regensburg, wo der Tabellenführer SSV Jahn auf die Gäste von 1860 München trifft. Nach einer längeren Durststrecke meldete sich der Spitzenreiter zuletzt mit zwei Siegen zurück. Doch auch die Löwen konnten zuletzt nach längerer Zeit wieder mal gewinnen. Wir sehen die Regensburger zwar in der Favoritenrolle, doch auch weil sie zu Hause nicht zu den Top-Teams der 3. Liga gehören, sichern wir uns ab. Einige Treffer erwarten wir im Jahnstadion aber auch.

Deswegen entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,67 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Regensburg vs 1860 München auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Es ist das Duell des Spitzenreiters gegen den 14. der Tabelle.

Bereits das Hinspiel gewann Regensburg auswärts mit 1:0.

14 der bisherigen 16 Heimspiele des Jahn in dieser Saison endeten mit mindestens 2 Toren.

Regensburg vs 1860 München Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Buchmacher mag auf den ersten Blick etwas überraschen. Denn für Wetten auf einen Heimsieg des Spitzenreiters gegen den 14. der Tabelle gibt es Quoten von über 2,00. Ganze 19 Punkte trennen die beiden Klubs und weil der Jahn die Zähler für den Aufstieg braucht, ist ein Tipp auf den Heim-Dreier hier sicherlich eine Option.

Eine gewisse Vorsicht würden wir aus nachstehenden Gründen dennoch walten lassen und wer kann, sollte deshalb einen Tipp auf Regensburg im Rahmen einer Freebet ohne Einzahlung abgeben. Ein torreiches Match erwarten die Bookies im Übrigen nicht. Bereits für „Über 2,5 Tore“ gibt es Wettquoten bis 1,98.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Regensburg vs 1860 München Prognose: Leichte Vorteile für den Jahn

Platz 2 in der Auswärtstabelle und nur Rang 7 in der Heimtabelle ergibt in Summe die Spitzenposition in der 3. Liga. So jedenfalls sieht die Konstellation bei Jahn Regensburg aus. Vor allem nur der 7. Platz im Heim-Ranking ist für einen Tabellenführer eher ungewöhnlich. Zu Hause kommt der SSV auf eine 8-6-2-Bilanz bei 23:14 Toren.

Nach nur zwei Punkten aus drei Heimspielen konnten die Regensburger ihre letzte Heimpartie gegen Halle mit 2:0 gewinnen. Diesem Erfolg ließen sie eine Woche später einen wichtigen 3:1-Sieg bei Preußen Münster folgen, mit dem sie einerseits die Tabellenführung verteidigten und es andererseits verhinderten, von den Münsteranern überholt und auf Platz 3 zurückgeworfen zu werden.

Noch nach dem 24. Spieltag hatte der Jahn elf Punkte Vorsprung auf den aktuell Zweiten Ulm. Acht Runden später beträgt dieser Vorsprung nur noch einen Zähler. Schuld daran sind die insgesamt sechs sieglosen Spiele mit vier Niederlagen und nur zwei Remis, die es vor den beiden erwähnten Dreiern gegen Halle und Münster gab.

Auch deswegen würden wir einen Heimsieg am Sonntag, wenn möglich, nur im Rahmen einer Freiwette bzw. mit geringem Einsatz anspielen, wohlwissend, dass sich der SSV allen voran mit dem Erfolg in Münster eindrucksvoll zurückgemeldet hat. Da der Jahn zu den Teams mit den wenigsten Heim-Pleiten gehört (2) ist eine Absicherung über die Doppelte Chance jedenfalls nicht verkehrt.

Regensburg - 1860 München Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 3:1 Preußen Münster (A), 2:0 Halle (H), 0:1 Lübeck (A), 1:1 Ingolstadt (H), 1:3 Waldhof Mannheim (A)

Letzte 5 Spiele 1860 München: 3:1 Viktoria Köln (H), 0:1 Freiburg II (A), 1:2 Preußen Münster (H), 1:2 Dresden (A), 0:1 Ulm (H)

Letzte 5 Spiele Regensburg vs 1860 München: 1:0 (A), 2:0 (A), 1:1 (H), 1:1 (H), 0:1 (A)



Das Hinspiel in München hat Regensburg mit 1:0 gewonnen. Im Rückspiel erwarten wir mindestens einen Treffer mehr, denn schließlich sind in 14 der bisherigen 16 Heim-Partien des Jahn in dieser Spielzeit mindestens zwei Tore gefallen. Unseren Tipp geben wir dabei ganz bequem über die Happybet App ab.

Die Löwen von 1860 hatten zuletzt ein außerordentlich schwieriges Programm: Mit den Partien gegen Ulm, Münster und in Dresden trafen sie nacheinander auf die aktuell auf den Plätzen 2 bis 4 liegenden Teams der 3. Liga. Der TSV verlor nicht nur diese drei Begegnungen, sondern auch das anschließende Match bei Freiburg II.

Erst am vergangenen Wochenende gelang den Münchnern der Befreiungsschlag, als sie zu Hause Viktoria Köln mit 3:1 bezwingen konnten. Die letzten Monate der Sechziger liefen dabei in verschiedenen Phasen ab: Zum Ende des vergangenen Jahres gab es zunächst vier Pleiten in Serie.

Das Kalenderjahr 2024 begann man dann mit acht ungeschlagenen Partien in Folge, von denen fünf gewonnen wurden (3U), ehe dann wieder die eben erwähnte Serie aus vier Niederlagen am Stück folgte. War der Dreier gegen Köln nun wieder der Beginn einer positiven Serie? Auswärts haben die Löwen jedenfalls nur eines der letzten acht Spiele gewonnen (2U, 5N).

Unser Regensburg - 1860 München Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

Nach dem Statement-Sieg in Münster trauen wir dem Jahn einen Heimsieg gegen die Löwen durchaus zu. Gewisse Restzweifel bleiben aber, unter anderem deshalb, weil Regensburg die Hälfte seiner Heimspiele in dieser Saison nicht gewinnen konnte. Der TSV verlor vor dem letzten Sieg zwar viermal in Folge, dreimal davon aber gegen die Teams auf den Rängen 2 bis 4. Allerdings kassierten die Löwen alle diese Niederlagen mit nur einem Tor Unterschied. Deswegen macht die Absicherung durchaus Sinn und auch die Aufwertung über den Zusatz, dass es mindestens zwei Tore geben wird. Denn diese gab es in knapp 88 Prozent aller Jahn-Heimspiele in dieser Saison.