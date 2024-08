Regensburg - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 18.08.2024

SPORT1 Betting 17.08.2024 • 08:00 Uhr Regensburg - Bochum Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB-Pokal Wette | Schlagen die Neuzugänge sofort zu?

Unser Regensburg - Bochum Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 18.08.2024 lautet: Dem VfL Bochum ist eine phänomenale Generalprobe gegen den französischen Erstligisten Le Havre (6:0) geglückt. Für den Wett Tipp heute hat dieser Sieg die letzten Restzweifel ausgeräumt.

Gemeinsam mit Peter Zeidler strebt der VfL Bochum eine ruhigere Saison als noch im letzten Jahr an. Der neue Trainer hat eine Vergangenheit in der RB-Schule. Er favorisiert ein Spielsystem mit einer engen Mittelfeldraute, setzt auf Intensität und schnelles Umschalten. Diese veränderte Spielanlage wird im DFB-Pokal erstmals auf eine Pflichtspiel-Probe gestellt.

Zu Gast beim Zweitliga-Aufsteiger zeigt die Regensburg Bochum Prognose der Buchmacher in Richtung des Bundesligisten. Wir schließen uns dieser Tendenz an und wählen in unserem Regensburg Bochum Wett Tipp heute eine Quote von 1,78 bei NEObet für „Sieg Bochum“.

Darum tippen wir bei Regensburg vs Bochum auf „Sieg Bochum“:

Bochum gewann die letzten beiden Duelle mit insgesamt 7:1 Toren.

Regensburg kam an den ersten beiden Zweitliga-Spieltagen auf nur 1,1 erwartbare Tore (17.).

Regensburg leistete sich bislang die meisten Fouls pro Spiel (19,5) - Standards waren letztes Jahr eine Stärke der Bochumer (14 Tore).

Regensburg vs Bochum Quoten Analyse:

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit erhält Jahn Regensburg bei Bwin Sportwetten eine Quote von 3,70. Dementsprechend deutlich favorisieren die Wettanbieter in ihren Regensburg Bochum Wettquoten den Bundesligisten.

Der VfL hat eine beachtenswerte Vorbereitung hingelegt und zum Abschluss ein wahres Offensivfeuerwerk gegen Le Havre (6:0) gezeigt. Die Favoritenrolle mit Siegquoten von unter 1,90 hat sich die Elf von Peter Zeidler redlich verdient.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Regensburg vs Bochum Prognose: Bereit für das erste Pflichtspiel

Beim VfL Bochum wurden über den Sommer hinweg einige Veränderungen vorgenommen. Ehemalige Stützen, wie zum Beispiel Kevin Stöger (Gladbach) und Patrick Osterhage (Freiburg) verließen den Verein und in Peter Zeidler wurde ein neuer Trainer installiert.

Untätig blieb der VfL auf dem Transfermarkt aber ebenfalls nicht. Unter anderem kam mit Dani de Wit ein torgefährlicher Mittelfeldspieler von AZ Alkmaar. Zudem wurde erst kürzlich der Sturm durch die Leihe von Myron Boadu (AS Monaco) verstärkt.

Der 62-jährige Zeidler hat seine Wurzeln in der RB-Trainerschule, was auf dem Feld deutlich zu erkennen ist. Bochum agierte in der Vorbereitung aus einem 4-4-2 System mit enger Raute, suchte schnellstmöglich den Weg in die Spitze und nahm immer besser die neue Identität an.

Zum Abschluss der Vorbereitung gönnte der Bundesligist seinen Anhängern einen echten Leckerbissen und gewann mit 6:0 gegen Le Havre. Dort kam auch Myron Boadu zu seinem ersten Einsatz und jubelte nach seiner Einwechslung direkt über den ersten Treffer für den VfL.

Regensburg - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 1:0 Ulm (H), 0:2 Hannover (A), 0:1 BW Linz (H), 2:2 Eltersdorf (H), 2:0 DJK Vilzing (A)

Letzte 5 Spiele Bochum: 6:0 Le Havre (A), 1:3 Spezia (H), 1:1 Magdeburg (A), 1:0 Aachen (A), 5:1 SSVg Velbert (A), 3:1 RW Ahlen (A)

Letzte 5 Spiele Regensburg vs. Bochum: 1:5 (A), 0:2 (H), 3:2 (A), 3:1 (H), 2:1 (H)

Die Bochumer sind bereit für das erste Pflichtspiel. Anzeichen von übrig gebliebenem Rost aus der Vorbereitung gab es keine. Im Regensburg Bochum Tipp geben wir den Hausherren daher keinen Vorteil wegen des früheren Saisonstarts.

Der Auftakt gegen Hannover ging für den Jahn in die Hose (0:2) und 2,80 zugelassene erwartbare Gegentore lieferten den Beweis für erste Anpassungsschwierigkeiten an das neue Niveau.

Eine Woche später wurde Mitaufsteiger Ulm knapp mit 1:0 bezwungen. Von seinem Angriff sah Trainer Joe Enochs bislang kaum Torraumszenen, was nach zwei Spieltagen in den zweitwenigsten erwartbaren Toren der 2. Bundesliga resultiert (1,1 xG).

Wir nehmen das zum Anlass für eine alternative Wette. Empfehlenswert ist es, eine Sportwette mit Startguthaben zu verwenden und auf „Regensburg Unter 0,5 Tore“ zu Quoten von circa 2,90 zu setzen.

Unser Regensburg - Bochum Tipp: „Sieg Bochum“

In den letzten Spielzeiten hat Regensburg keine großen Überraschungen im Pokal geliefert. Im vergangenen Jahr flog der Jahn bereits in der ersten Runde gegen Magdeburg (1:2) aus dem Wettbewerb. Auch in diesem Jahr geben wir dem Zweitliga-Aufsteiger kein zweites Pokalspiel.