Regensburg - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 24.11.24

SPORT1 Betting 22.11.2024 • 23:00 Uhr Regensburg - Magdeburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Schafft der FCM den Turnaround?

Unser Regensburg - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.11.2024 lautet: Wir sehen leichte Vorteile bei den Gästen. Außerdem sollten in unserem Wett Tipp heute nicht allzu viele Tore fallen.

Am Sonntag kommt es im Rahmen des 13. Spieltags der 2. Bundesliga zum Aufeinandertreffen der beiden aktuell formschwächsten Teams. In unserer Regensburg Magdeburg Prognose ist es nicht einfach, einen Favoriten ausfindig zu machen, doch wenn wir es müssten, dann würden wir uns für die Gäste entscheiden.

Für uns ist aber klar, dass wir hier keine Siegwette anspielen, sondern uns viel lieber absichern. Da wir auch ein insgesamt torarmes Duell erwarten, entscheiden wir uns für den Regensburg Magdeburg Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore” mit einer Quote von 1,88 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Regensburg vs Magdeburg auf “Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore”:

Regensburg steht mit einer 2-1-9-Bilanz am Tabellenende.

Magdeburg ist mit einer 4-1-1-Bilanz das zweitbeste Auswärtsteam.

Der Jahn stellt mit 5 Toren die mit Abstand schwächste Offensive im Unterhaus.

Regensburg vs Magdeburg Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen diese Partie nicht so eng wie wir, sondern die Gäste in der etwas deutlicheren Favoritenrolle. Die Regensburg Magdeburg Quoten für den Tipp auf einen Auswärtssieg bleiben durchgängig unter der Marke von 2,00. Mit einer 1,95 liefert Bet-at-home aktuell eine der Höchstquoten.

Aktuell könnt ihr bei diesem Buchmacher den Bet-at-home Gutschein Code einlösen, um freies Wettguthaben zu erhalten. Für den Tipp auf einen Heimsieg erhaltet ihr dort eine Quote von 3,55. Die Regensburg Magdeburg Wettquoten für Wetten auf den Jahn bewegen sich bei den anderen Bookies im selben Bereich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Regensburg vs Magdeburg Prognose: Zähe Angelegenheit im Jahnstadion

Der Regensburger Höhenflug ist gestoppt - und er war nur kurz. Nach acht sieglosen Zweitliga-Spielen in Folge, von denen der Jahn sieben verlor und bei denen er in sieben Fällen noch nicht einmal ein Tor erzielen konnte, konnte er zunächst im DFB-Pokal und anschließend auch in der 2. Bundesliga triumphieren.

In typischer SSV-Manier wurden Fürth im Pokal und Elversberg in der Liga zu Hause jeweils mit 1:0 geschlagen. Auch die anderen beiden Siege im bisherigen Saisonverlauf wurden mit diesem Ergebnis und daheim eingefahren: 1:0 gegen Mitaufsteiger Ulm am zweiten Spieltag und 1:0 gegen Bochum in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Vor der Länderspielpause verlor der Jahn dann aber auch sein sechstes Zweitliga-Auswärtsspiel der Saison auf Schalke mit 0:2. Neun Mal an den ersten zwölf Spieltagen konnte der Aufsteiger somit nicht treffen - als bisher einzige Mannschaft in der Zweitliga-Historie. Insgesamt nur fünf Treffer nach zwölf Runden sind zudem eingestellter Negativrekord.

Mit außerdem nur sieben Punkten nach zwölf Spieltagen absolviert der Jahn seine schwächste Zweitliga-Saison der Klubgeschichte. Vier der letzten fünf Liga-Spiele hat er verloren. Man sieht: Es gibt nicht viel, was in unserem Regensburg Magdeburg Tipp für die Oberpfälzer spricht.

Regensburg - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:2 Schalke (A), 1:0 Elversberg (H), 1:0 Fürth (H), 3:8 Nürnberg (A), 0:3 Düsseldorf (H)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:0 Ulm (H), 2:2 Kaiserslautern (A), 0:3 Hannover (H), 1:3 HSV (A), 2:2 Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Regensburg vs. Magdeburg: 1:2 (H), 2:2 (H), 0:1 (A), 1:0 (H), 3:2 (A)

Die Gäste auf der anderen Seite waren bis einschließlich dem achten Spieltag ungeschlagen geblieben. Es folgten dann zwei Niederlagen in Serie, auf die wiederum nur zwei Remis folgten. Insgesamt ist der FCM seit fünf Zweitliga-Spielen sieglos. Kein anderer Klub aus dem Unterhaus wartet länger auf einen Dreier.

Zwischen den letzten beiden Länderspielpausen im Oktober und November holte sogar keine andere Mannschaft so wenige Zähler wie die Elbestädter, die in diesem Zeitraum nur zwei Punkte aus vier Partien sammeln konnten. Dennoch sehen wir in der Regensburg Magdeburg Prognose leichte Vorteile bei den Gästen.

Denn sie reisen als zweitbestes Auswärtsteam ins Jahnstadion, auch wenn sie zuletzt in der Fremde Federn lassen mussten. Nachdem der FCM die ersten vier Zweitliga-Auswärtsspiele dieser Saison alle gewonnen hatte, gab es zuletzt nur noch einen Punkt aus den letzten zwei Auswärts-Begegnungen.

Insofern wagen wir nicht den direkten Tipp auf einen Auswärtssieg, sondern sichern uns lieber ab. Wenn ihr auf die vollen drei Punkte der Elbestädter setzen wollt, dann raten wir dazu, dies im Rahmen einer Freebet zu tun. Wir bieten euch hierfür eine Übersicht über aktuellen Sportwetten ohne Einzahlung an.

So seht ihr Regensburg - Magdeburg im TV oder Stream:

24. November 2024, 13:30 Uhr, Jahnstadion, Regensburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Auch wenn es mittlerweile überall bekannt sein dürfte, wollen wir bei unserem Regensburg Magdeburg Tipp trotzdem noch einmal darauf hinweisen, dass die Partie live und exklusiv bei Sky im kostenpflichtigen Abo zu sehen ist. Alternativ lässt sich die Begegnung auch bei WOW streamen.

Unter ihrem Trainer Christian Titz haben die Magdeburger keines der drei Pflichtspiele gegen den Jahn verloren (2S, 1U). In den drei Duellen davor blieb noch stets der Jahn siegreich. Zuletzt begegneten sich die beiden Klubs in der ersten Runde des DFB-Pokals 2023/24, als der FCM auswärts mit 2:1 gewann.

Regensburg vs Magdeburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Regensburg: Gebhardt; Wurm, Bulic, Breunig; Pröger, Geipl, Hein, Viet, Ernst; Hottmann, Kühlwetter

Ersatzbank Regensburg: Pollersbeck, Bittroff, Eisenhuth, Kother Huth, Ganaus, Ochojski, Ziegele, Ouro-Tagba

Startelf Magdeburg: Reimann; Müller, Mathisen, Heber; Hercher, Krempicki, Gnaka, Loric; El Hankouri, Kaars, Burcu

Ersatzbank Magdeburg: Kruth, Amaechi, Ito, Leipertz, Marusic, Nadjombe, Teixeira, El-Zein, Nollenberger

Es gibt noch ein weiteres Argument für unsere Regensburg Magdeburg Prognose: Der FCM hat nämlich keines der letzten fünf Zweitliga-Spiele gegen einen Aufsteiger verloren. Es gab vielmehr zwei Siege und drei Remis sowie nur ein einziges Gegentor.

Auswärts haben die Elbestädter in der 2. Bundesliga überhaupt noch nie bei einem Aufsteiger eine Niederlage kassiert. In sechs solchen Partien gab es zwei Siege und vier Unentschieden.

Unser Regensburg - Magdeburg Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Es empfängt der Letzte der Formtabelle der letzten fünf Spieltage den Vorletzten in diesem Ranking. Keines der beiden Teams konnte in den vergangenen Wochen überzeugen. Dennoch sind es für uns die Gäste, die in diesem Match eher das Zeug zum Sieg haben. Die meisten Statistiken sprechen jedenfalls für sie. Allzu viele Treffer erwarten wir dabei nicht. Wir wären sogar keinesfalls überrascht, wenn in dieser Begegnung nur ein oder gar kein Tor fallen sollte.