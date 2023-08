Rostock - Osnabrück Tipp, Prognose & Quoten | 26.08.2023

Unser Rostock - Osnabrück Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.08.2023 lautet: Der VfL Osnabrück hat an den ersten drei Spieltagen stets für aufregende Partien gesorgt. Tore wurden in den Begegnungen der Lila-Weißen noch nicht vermisst.

Hansa Rostock musste sich am letzten Spieltag saisonübergreifend erstmals seit acht Ligaspielen geschlagen geben. Dennoch steht die Hansa-Kogge mit sechs Punkten aus drei Spieltagen erfreulich weit oben in der Tabelle (4.). Im Ostseestadion peilen die Hanseaten an, ihre Serie von vier ungeschlagenen Spielen gegen den VfL zu verlängern.

Der Aufsteiger aus Niedersachsen hat sich an den ersten drei Spieltagen noch nicht belohnen können. Tobias Schweinsteiger wartet somit weiterhin auf den ersten Sieg der Saison. Während der letzten sechs Zweitliga-Spielzeiten der Lila-Weißen gelang das spätestens am 4. Spieltag. Unser Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide treffen“ mit einer Quote von 2,20 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Rostock vs Osnabrück auf „Doppelte Chance 1X & Beide treffen“:

In allen 4 Pflichtspielen der Rostocker erzielten beide Mannschaften über ein erwartbares Tor im Spiel.

Durchschnittlich sah das Publikum an den ersten 3 Spieltagen 4 Tore pro Osnabrück-Spiel.

Rostock ist seit 4 direkten Duellen ungeschlagen.

Rostock vs Osnabrück Quoten Analyse:

Nach drei Spieltagen haben beide Mannschaften fünf Treffer auf ihrem Konto. Sowohl Rostock als auch der VfL Osnabrück haben in jedem Saisonspiel mindestens einen Treffer erzielt. Rostock konnte mit diesen Treffern fünf Punkte mehr als die Lila-Weißen sammeln.

Dementsprechend können wir die Favoritenrolle der Ostseestädter und Quoten bis 2,18 für einen Heimsieg nachvollziehen. Geht ihr beispielsweise mit einer Wette ohne Einzahlung auf einen Auswärtssieg, könnt ihr mit Wettquoten zwischen 3,00 und 3,30 kalkulieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rostock vs Osnabrück Prognose: Eine der anfälligsten Defensiven der Liga

Offensiv haben die Osnabrücker keinerlei Anpassungsschwierigkeiten gezeigt. Der VfL hat bisher in jedem Saisonspiel getroffen. Sogar am vergangenen Wochenende hielt ein 0:3-Rückstand den Aufsteiger nicht von zwei späten Treffern (86. und 88. Minute) ab.

Am Ende war die Leistung der Schweinsteiger-Elf erneut zu wenig für den ersten Saisonsieg. Der zwischenzeitliche Spielstand von 0:3 deutet bereits an: Osnabrück kriegt den eigenen Kasten einfach nicht verteidigt.

Im deutschen Unterhaus hat kein anderes Team mehr Gegentore als der VfL kassiert (7). Osnabrück ließ mit insgesamt 52 Schüssen (15.) deutlich zu viele Abschlüsse der Konkurrenz zu. So kann es passieren, dass die Niedersachsen trotz 4,8 xGA (11.) die meisten Gegentore der Liga kassiert haben (7).

Auf der anderen Seite sorgt die eigene Offensive zumindest kontinuierlich für spannende Begegnungen. Durchschnittlich fielen in Spielen des VfL vier Tore pro Partie. Kein Wunder, dass an allen drei Spieltagen jeweils beide Mannschaften mindestens ein Tor erzielten.

Rostock - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rostock: 1:2 Hannover (H), 3:0 n.E. FSV Frankfurt (A), 2:1 Elversberg (A), 2:0 Nürnberg (H), 2:1 Sevilla (H).

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 2:3 Nürnberg (H), 1:3 n.V. Köln (H), 1:1 Paderborn (A), 2:3 Karlsruhe (H), 1:0 Viktoria Köln (H).

Letzte 5 Spiele Rostock vs. Osnabrück: 2:1 (A), 1:1 (H), 1:1 (A), 2:0 (H), 1:2 (A).

In vielerlei Hinsicht ähneln sich die Statistiken beider Mannschaften. Beide Teams haben fünf Tore erzielt und im Schnitt 16 Schüsse pro Spiel abgegeben. Der Unterschied zwischen den erwartbaren Gegentoren der Kogge und des VfL Osnabrück liegt ebenfalls nur bei 0,4.

Allerdings liegen die Ostseestädter nach drei Spieltagen schon fünf Zähler über den Gästen von der Bremer Brücke. Im Gegensatz zum Aufsteiger haben die Hanseaten nur 35 Schüsse gegen sich zugelassen (3.) und sind mit drei Gegentoren die fünftbeste Defensive der Liga.

Wir erwarten dennoch ein torreiches Spiel und Tore auf beiden Seiten. Einer der Gründe ist, dass in den vier absolvierten Pflichtspielen der Hausherren stets beide Mannschaften über ein erwartbares Tor erzielen und in drei von vier Begegnungen beide Mannschaften das in mindestens einen Treffer pro Seite umwandeln konnten.

Die Lila-Weißen packen sogar noch eine Schippe drauf: Sie beendeten jedes Pflichtspiel dieser Saison mit Toren auf beiden Seiten. Haltet ihr es mit dem Buchmacher Bwin und setzt dort auf „Beide treffen: Ja“, könnt ihr diese Wette zu einer Quote von 1,63 spielen. Zusätzlich hat der Bookie diesen Bwin Bonus im Angebot.

Unser Rostock - Osnabrück Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide treffen

Beide Mannschaften erzielten vier ihrer fünf Treffer in der zweiten Halbzeit. Egal wie spät es auf der Uhr ist, bis zum Abpfiff sind beide Teams in der Lage zu treffen. Bisher hat Rostock den besseren Eindruck gemacht und fünf Zähler mehr auf dem Konto. Zudem haben die Ostseestädter nur eines der letzten acht Ligaspiele verloren und sind seit vier direkten Duellen gegen den VfL ungeschlagen.