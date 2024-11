Roter Stern Belgrad - Barcelona Tipp, Prognose, Quoten

SPORT1 Betting 05.11.2024 • 12:00 Uhr Roter Stern Belgrad - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wie viele Tore erzielen die Gäste?

Unser Roter Stern Belgrad - Barcelona Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 06.11.2024 lautet: Die Ausgangslage im Wett Tipp heute ist glasklar. Ein Erfolg der Gäste steht nicht in Frage. Dabei dürfte die Offensiv-Maschine auch wieder heiß laufen.

Sechs Teams haben in der aktuellen Champions-League-Tabelle nach drei Spieltagen noch null Punkte auf dem Konto. Dazu gehört auch Roter Stern Belgrad. Der serbische Serienmeister kassierte in dieser Saison der Königsklasse Niederlagen gegen Benfica (1:2), Inter Mailand (0:4) und AS Monaco (1:5). Am Mittwoch ist laut der Roter Stern Belgrad Barcelona Prognose keine Besserung zu erwarten. Denn im Heimspiel gegen die Mannschaft von Coach Hansi Flick sind die Rot-Weißen die haushohen Außenseiter.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,67 bei Bet365 den Roter Stern Belgrad Barcelona Wett Tipp heute “Sieg Barcelona & Barcelona Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Roter Stern Belgrad vs Barcelona auf “Sieg Barcelona & Barcelona Über 2,5 Tore”:

Der Marktwert spricht überdeutlich für Barca

Barca kommt in 12 Liga-Spielen auf 40 Tore und in 3 CL-Partien auf 10 Treffer

Belgrad hat in dieser Saison der Königsklasse schon 11 Gegentore kassiert



Roter Stern Belgrad vs Barcelona Quoten Analyse:

Schaut man vor der Partie auf die Roter Stern Belgrad vs Barcelona Quoten, steht uns wohl ein einseitiges Duell bevor. Der Marktwert unterstützt diese Einschätzung. Hier liegt Barca mit 944 Millionen Euro zu gerade mal 78 Mio. Euro bei den Serben haushoch vorne.

So müsst ihr euch für einen Sieg der Gäste in den besten Sportwetten Apps mit einer Höchstquote von 1,19 begnügen. Dafür bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren Roter Stern Belgrad vs Barcelona Wettquoten im Schnitt von 14,0.

Roter Stern Belgrad vs Barcelona Prognose: Wie lange können die Hausherren mithalten?

In der vergangenen Saison sicherte sich Roter Stern in Serbien die siebte Meisterschaft in Folge. Zudem konnte der Verein aus Belgrad zum vierten Mal hintereinander den heimischen Pokal gewinnen. Auch in diesem Jahr liegen die Rot-Weißen auf Kurs. Zwölf der ersten 13 Spiele hat “Crvena Zvezda” gewonnen (1U), bei einem Torverhältnis von 43:8. Damit hat der Serienmeister schon wieder zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger und noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Bei Coach Vladan Milojevic, der die Mannschaft seit Dezember 2023 betreut, ist Offensive Trumpf. So haben die “Crveno-beli” in sieben von 13 Liga-Partien vier Tore oder mehr erzielt. Topscorer mit neun Treffern ist Cherif Ndiaye. Den Hauptwettbewerb der Champions League hat der Verein zum vierten Mal erreicht. In der Königsklasse tun sich die Serben vor dem Roter Stern Belgrad Barcelona Tipp mit nur zwei Siegen aus 21 Spielen (2U, 17N) allerdings grundsätzlich schwer. Die letzten sieben CL-Partien gingen alle verloren. Schaut man auf alle Europapokal-Spiele gab es in den vergangenen 22 Heimspielen immerhin nur fünf Niederlagen (12S, 5U).

Schon der Start von Hansi Flick in Barcelona war sehr erfolgreich. Am dritten La-Liga-Spieltag haben die Blaugrana die Tabellenführung übernommen und bauen ihren Vorsprung seitdem kontinuierlich aus. Doch mit dem 4:1 in der Königsklasse gegen die Bayern und dem 4:0 in der Liga bei Real Madrid ist der deutsche Coach endgültig bei Barca angekommen und wurde in Spanien auch schon zweimal zum “Trainer des Monats” gewählt. Flick hat sich durch seine Art und sein Auftreten großen Respekt verschafft. Viele Spieler sind unter dem ehemaligen Bundestrainer wieder in Bestform.

So führt beispielsweise Robert Lewandowski, der im Vorjahr unter Vorgänger Xavi phasenweise im Tief steckte, die Torjägerliste der spanischen Liga mit 14 Treffern an. Raphinha kommt mit sechs Treffern in La Liga schon auf so viele Tore wie in der kompletten Saison 2023/24. 40 Tore sind der zweihöchste Wert in der Liga-Historie der Katalanen nach zwölf Spielen seit der Saison 1950/51 (42). Damit ist der FCB das torgefährlichste Team Europas. In der Königsklasse können die Blaugrana in dieser Saison die beste “Shot Conversion” (41,7 Prozent) vorweisen.

Roter Stern Belgrad - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Roter Stern Belgrad: 3:0 Vojvodina (H), 7:0 Tekstilac Odzaci (A), 5:1 Spartak Subotica (A), 1:5 AS Monaco (A), 5:1 Radnicki Nis (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 3:1 Espanyol Barcelona (H), 4:0 Real Madrid (A), 4:1 Bayern München (H), 5:1 FC Sevilla (H), 3:0 Deportivo Alaves (A)

Letzte 5 Spiele Roter Stern Belgrad vs Barcelona: 1:1 (H), 1:3 (A), 1:2 (A), 2:4 (H), 1:0 (H)



Beide Vereine standen sich schon neunmal gegenüber. Die ersten fünf Duelle wurden Anfang der 60er Jahre im UEFA-Pokal ausgetragen. Dann folgten noch vier Vergleiche in den 80er und 90er Jahren im Europapokal der Pokalsieger.

Barca hat mit sechs Siegen zu zwei Niederlagen die Nase vorne (1U). Besonders zu Gast bei den Katalanen ist die Bilanz mit vier Heimsiegen und 10:3 Toren mehr als nur eindeutig.

Barca-Angreifer Raphinha kommt auf sieben Tore in seinen letzten fünf Champions-League-Spielen. So muss man den Brasilianer auch am Mittwoch auf dem Zettel haben.

Laut Roter Stern Belgrad Barcelona Prognose gibt es für den Tipp “Raphinha trifft” bei Merkur Bets eine Quote von 2,00. Was der Bookie alles zu bieten hat und wie er sich im Vergleich mit der Konkurrenz schlägt, verrät euch der Merkur Bets Test.

Roter Stern Belgrad vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Roter Stern Belgrad: Ilic - Rodic, Djiga, Spajic, Seol - Elsnik, Krunic - Milson, Maksimovic, Silas - Ndiaye

Ersatzbank Roter Stern Belgrad: Gutesa (Tor), Drkusic, Lekovic, Milosavljevic, Dalcio, Sljivic, Ilic, Radonjic, Katai, Prutsev, Kanga

Startelf Barcelona: Pena - Kounde, Cubarsí, Martinez, Balde - Lopez, De Jong - Yamal, Olmo, Fati - Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Astralaga, Szczesny (Tor), Dominguez, G. Martin, Pablo Torre, Pau Victor, Fermin, Gavi, Fort, Casado, Raphinha, Casado, Pedri

Bei den Hausherren fallen Ivanic, Mimovic, Olayinka und Radonjic sicher aus. Die Einsätze von Duarte und Glazer stehen noch auf der Kippe.

Barca reist ohne Araujo, Bernal, Christensen, García, Ter Stegen und Torres nach Belgrad. Die Auswirkung der Verletztenlisten auf die Roter Stern Belgrad Barcelona Prognose dürfte sich in Grenzen halten.

Unser Roter Stern Belgrad - Barcelona Tipp: Sieg Barcelona & Barcelona Über 2,5 Tore

Der FC Barcelona ist aktuell in einer sensationellen Form und eilt von Sieg zu Sieg. So ist das Gastspiel gegen den serbischen Meister nicht mehr als eine Pflichtaufgabe. Denn während Belgrad die heimische Liga nach Belieben dominiert, können die “Roten Sterne” in der Königsklasse nur selten mithalten.

So spricht auch hier alles für einen Sieg der Gäste, bei dem die Offensive der Katalanen um Lewandowski, Lamine Yamal und Raphinha wieder für einige Treffer sorgt.