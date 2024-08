Ruzomberok - Hajduk Split Tipp, Prognose, Quoten 8.8.2024

von SPORT1 Betting 07.08.2024 • 13:08 Uhr Ruzomberok - Hajduk Split Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Quali Wette | Wer bleibt im Rennen um die Gruppenphase?

Unser Ruzomberok - Hajduk Split Sportwetten Tipp zum Conference League Quali Spiel am 08.08.2024 lautet: Split wartet seit 14 Jahren auf das Erreichen einer UEFA-Gruppenphase. Im Wett Tipp heute dürften die Kroaten einen weiteren Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel machen.

In der dritten Qualifikationsrunde zur diesjährigen Conference-League-Gruppenphase kämpfen 60 Teams um 30 Plätze in den Playoffs. Dazu gehören auch der MFK Ruzomberok und Hajduk Split. Das Hinspiel zwischen beiden Vereinen steigt am frühen Donnerstagabend im Norden der Slowakei. Das Rückspiel wird dann in der kommenden Woche in der kroatischen Hafenstadt ausgetragen. Im ersten Duell schlagen sich die Wettquoten auf die Seite der Gäste.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen beim Ruzomberok Hajduk Split Tipp mit einer Quote von 1,65 bei Betano die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Ruzomberok vs Hajduk Split auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Split hat beim Marktwert klare Vorteile

In den letzten 4 Pflichtspielen kommt Ruzomberok nur auf ein Remis und ein Tor

Hajduk ist seit 6 Partien (3 Testspiele, 3 Pflichtspiele) ohne Niederlage

Ruzomberok vs Hajduk Split Quoten Analyse:

Beim Marktwert hat der kroatische Traditionsverein mit knapp über 50 Millionen Euro klar die Nase vorne. Denn der komplette Kader des slowakischen Pokalsiegers verpasst knapp die Marke von sieben Millionen Euro.

So gehen die Gastgeber trotz des Heimvorteils bei der Ruzomberok Hajduk Split Prognose als Außenseiter ins Rennen. Für einen Heimsieg bekommt ihr Quoten zwischen 4,00 und 4,30.

Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Sieg der Gäste bei den besten Buchmachern lediglich auf einen Höchstwert von 1,78.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ruzomberok vs Hajduk Split Prognose: Wer geht im Hinspiel ins Risiko?

Der MFK Ruzomberok ist auch in der Slowakei eher ein kleines Licht. Den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gab es mit dem Double in der Saison 2005/06. Seitdem war der zweite Platz in der Spielzeit 2021/22 das beste Ergebnis. Mit dem fünften Rang am Ende der abgelaufenen Spielzeit hätte die „Ruza“ eigentlich den Europapokal verpasst. Doch dafür gewann der Verein aus dem Norden des Landes mit einem 1:0 gegen Titelverteidiger Spartak Trnava zum zweiten Mal den nationalen Pokal. Damit durfte der „Mestsky Futbalovy Klub“ in der EL-Quali ran und gewann gegen Tobol aus Kasachstan daheim mit 5:2.

So konnte man sich zum Weiterkommen im Rückspiel eine 0:1-Pleite leisten. Danach verlor Ruzomberok aber knapp beide Duelle gegen Trabzonspor (0:2, 0:1) und wurde in die Conference League versetzt. Die Slowaken konnten mit dem Süper-Lig-Vertreter überraschend gut mithalten, ließen aber vor dem gegnerischen Tor die nötige Effizienz vermissen. Auch der Auftakt in die neue Liga-Saison verlief mit einem 1:1 daheim gegen Dukla Banska Bystrica nicht optimal. Bisher zog der Verein nur zweimal in eine UEFA-Playoff-Runde ein, konnte aber noch keine Gruppenphase erreichen.

Mit sechs Meisterschaften und 14 zweiten Plätzen ist Hajduk Split die Nummer 2 in Kroatien. Der letzte Titel stammt aus dem Jahr 2005. Seitdem ging der erste Platz am Ende der Saison in 19 Spielzeiten 18 Mal an den Erzrivalen Dinamo Zagreb. In diesem Jahr wollen es die „Bili“ aber nochmal wissen. Dafür wurde mit Gennaro Gattuso ein neuer namhafter Trainer verpflichtet. Zudem kehrte „Superstar“ Ivan Rakitic in diesem Sommer nach zahlreichen Jahren im Ausland in die Heimat zurück und wurde von den Hajduk-Fans im fortgeschrittenen Alter von 36 Jahren als neuer Heilsbringer gefeiert.

Der Pflichtspiel-Auftakt für den Verein von der Mittelmeerküste fand in der Conference-League-Quali gegen HB Torshavn statt. Nach einem 2:0-Heimsieg zog Hajduk durch ein 0:0 auf den Färöer Inseln im Rückspiel in die nächste Runde ein. Am vergangenen Wochenende glückte auch der Auftakt in der heimischen Liga mit einem 2:1-Heimerfolg gegen Slaven Belupo. Hier war Marko Livaja mit einem Tor und einem Assist der Mann des Tages. Bisher stand der Verein nur einmal in einer UEFA-Gruppenphase (Europa League 2010/11). In den letzten Spielzeiten war fünfmal in den Playoffs Endstation.

Ruzomberok - Hajduk Split Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ruzomberok: 0:1 Trabzonspor (A), 1:1 Dukla Banska Bystrica (H), 0:2 Trabzonspor (H), 0:1 Tobol (A), 5:2 Tobol (H)

Letzte 5 Spiele Hajduk Split: 2:1 Slaven Belupo (H), 0:0 HB Torshavn (A), 2:0 HB Torshavn (H), 1:0 Fenerbahce (A), 3:1 Rukh Vynnyky (A)

Letzte 5 Spiele Ruzomberok vs Hajduk Split: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Für Ruzomberok ist es der erste Vergleich mit einer kroatischen Mannschaft überhaupt. Hajduk Split hat in der Saison 2009/10 zum ersten Mal gegen einen Verein aus der Slowakei gespielt.

Damals schieden die Kroaten in der dritten Quali-Runde mit einem Auswärts-Remis (1:1) und einer Heimpleite (0:1) gegen den MSK Zilina aus. Der slowakische Pokalsieger ist 2024/25 seit drei internationalen Partien ohne eigenen Treffer.

Geht die Torflaute der „Ruza“ weiter, bekommt ihr, wie der Blick in die CrazyBuzzer App verrät, bei diesem Anbieter für den Tipp „Ruzomberok Unter 0,5 Tore“ eine Quote von 2,49.

Unser Ruzomberok - Hajduk Split Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Hajduk Split hat vor diesem Vergleich bei der Qualität und der internationalen Erfahrung klare Vorteile. Zudem sind die „Bili“ auch besser in die neue Saison gestartet. So sind die Kroaten zurecht schon im Hinspiel favorisiert.

Doch noch läuft unter Coach Gattuso nicht alles rund, wie auch das 0:0 bei HB Torshavn gezeigt hat. So droht auch dieses Mal ein enges Spiel mit wenigen Toren. Ein Remis sollte für die Gäste aber mindestens drin sein.