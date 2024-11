Saints - Falcons Tipp, Prognose & Quoten | 10.11.2024

Unser Saints - Falcons Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 10.11.2024 lautet: New Orleans hat Head Coach Dennis Allen nach seinem 2-7 Start entlassen, wird im Wett Tipp heute aber nicht um eine weitere Niederlage herumkommen.

Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison geben wir eine Saints Falcons Prognose ab. Im Vergleich zum ersten Duell (36:30-Sieg der Falcons nach Overtime) haben sich die Saints bereits aus dem Playoff-Rennen verabschiedet. Spätestens im Anschluss an den Trade von Mashon Lattimore stehen die Zeichen auf Rebuild.

In die entgegengesetzte Richtung ist Atlanta unterwegs. Die Falcons gewannen zuletzt fünf von sechs Begegnungen und setzten sich an die Spitze der NFC South. Für den Saints Falcons Wett Tipp heute haben wir bei Bet-at-home eine Quote von 1,88 für “Falcons Über 24,5 Punkte” gewählt.