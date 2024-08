Sandhausen - Osnabrück Tipp, Prognose & Quoten | 03.08.24

von SPORT1 Betting 03.08.2024 • 14:00 Uhr Sandhausen - Osnabrück Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Wer schnappt sich den ersten Dreier?

Unser Sandhausen - Osnabrück Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 03.08.2024 lautet: Der SVS will in diesem Jahr nicht vom Aufstieg sprechen, schielt aber mit einem Auge nach ganz oben. Zum Auftakt trauen wir den Hausherren im Wett Tipp heute mindestens ein Remis zu.

Auch die 3. Liga startet an diesem Wochenende in ihre neue Saison. Dabei kommt es am Samstag im Hardtwald Stadion zum Duell zwischen dem SV Sandhausen und dem VfL Osnabrück. Beide Vereine gehören aus Sicht der Bookies in dieser Spielzeit nicht zu den Top-Favoriten und bekommen für die Meisterschaft jeweils eine Quote von etwa 10.0 verpasst. Am 1. Spieltag schlagen sich die Wettquoten aber etwas mehr auf die Seite der Gastgeber.

Wir entscheiden uns beim Sandhausen Osnabrück Tipp mit einer Quote von 1.72 bei NEObet für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Sandhausen vs Osnabrück auf „DC 1X & Über 1,5 Tore“:

Der SVS ist in Liga 3 daheim gegen den VfL noch ungeschlagen.

Sandhausen gewann 5 der 6 Vorbereitungsspiele.

Die Lila-Weißen konnten in der Vorsaison lediglich 2 von 17 Gastspielen gewinnen.

Sandhausen vs Osnabrück Quoten Analyse:

Die Wettanbieter mit deutscher Lizenz rechnen bei der Sandhausen Osnabrück Prognose mit einer engen Kiste, berücksichtigen aber den Heimvorteil der Kurpfälzer. So sind die Hausherren mit Siegquoten von im Schnitt 2.18 leicht favorisiert. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier des VfL Wettquoten zwischen 2.85 und 3.00.

Sandhausen vs Osnabrück Prognose: Wer kommt besser aus der Sommerpause?

In der vergangenen Spielzeit peilte Sandhausen mit vielen erfahrenen Spielern den direkten Wiederaufstieg an. Dieser Plan ging aber schief. Dabei versuchten sich mit Danny Galm, Jens Keller und Gerhard Kleppinger 2023/24 gleich drei Trainer am Hardtwald. Trotzdem reichte es am Ende nur für einen enttäuschenden 8. Platz. Der Rückstand auf den Relegationsrang hatte sieben Punkte betragen. Im Verein hat man nun die Lehren aus dem Vorjahr gezogen.

Mit Sreto Ristic wurde ein neuer Coach verpflichtet, der schon drei Jahre als Spieler beim SVS unter Vertrag gestanden und dabei mit seiner Art viele Sympathien erworben hatte. Zudem setzen die Verantwortlichen nun viel mehr auf stresserprobte Profis. Das Wort „Aufstieg“ ist erst einmal aus dem Vokabular verschwunden. Ristic setzt auf ein 4-3-3-System und stellte zuletzt fünf der elf Neuen in die Startelf. Nach fünf Siegen in der Vorbereitung ging lediglich das letzte Testspiel gegen Unterhaching (0:1) verloren.

Als Aufsteiger wollte Osnabrück in der vergangenen Saison eigentlich in der 2. Bundesliga die Klasse halten. Doch schon nach der Hinrunde war der VfL mit gerade einmal neun Punkten ziemlich abgeschlagen. In der zweiten Saisonhälfte kamen unter Coach Uwe Koschinat dann immerhin 19 Zähler hinzu. Die reichten am Ende aber nicht, um den direkten Wiederabstieg zu vermeiden. Schließlich hatten vier Punkte auf den Relegationsrang gefehlt. Nun will sich der Verein in drei Jahren wieder in der 2. Liga etablieren. Der Umbruch fiel mit 20 Abgängen groß aus.

Trotzdem bilden die verbliebenen Spieler das Herz der neuen Elf. Trainer Koschinat durfte auch bleiben und soll den Neuaufbau in der 3. Liga verantworten. Die Vorbereitung verlief zunächst eigentlich ganz ordentlich. Doch im letzten Testspiel setzte es eine bittere 1:5-Pleite gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig. Hier ließen die Lila-Weißen die nötige Zweikampfhärte und Widerstandskraft vermissen. Zudem gab es erneut große Deckungslücken sowie Nachteile in puncto Schnelligkeit. Der Einsatz von Mittelstürmer Joel Zwarts ist noch fraglich. Sturmpartner Erik Engelhardt steckt dagegen im Formtief.

Sandhausen - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sandhausen: 0:1 Unterhaching (H), 2:1 Mamelodi Sundowns (H), 4:1 Astoria Walldorf (H), 7:0 Zuzenhausen (A), 8:0 Mühlhausen (A)

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 1:1 Bersenbrück (A), 2:1 Hertha BSC (H), 1:3 St. Pauli (A), 0:4 Schalke (H), 1:1 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Sandhausen vs Osnabrück: 3:0 (H), 1:2 (A), 3:1 (A), 0:1 (H), 1:2 (A)



Beide Vereine trafen je viermal in Liga 2 und Liga 3 aufeinander. Osnabrück hat mit vier Siegen, bei drei Niederlagen sowie einem Remis knapp die Nase vorne. Am Hardtwald konnte der VfL in vier Versuchen aber nur einmal gewinnen (1U, 2N).

In der 3. Liga ist der SVS sogar noch ohne Heimpleite gegen die Lila-Weißen (1S, 1U). In der letzten gemeinsamen Saison (2020/21, 2. Bundesliga) gewann jeweils das Heimteam. Sandhausen hat in den vergangenen 12 Spielen vor eigenem Publikum stets das erste Tor erzielt.

Unser Sandhausen - Osnabrück Tipp: „DC 1X & Über 1,5 Tore“

Uns geht es ähnlich wie den Bookies. Wir erwarten auch ein ganz enges Duell, sehen die Hausherren aber leicht vorne. Das begründet sich unter anderem mit dem Heimvorteil und der Tatsache, dass der SVS in Liga 3 gegen den VfL daheim noch ungeschlagen ist.

Auch hat Sandhausen in der Vorbereitung eine bessere Form an den Tag gelegt und ist stärker einzuschätzen als im Vorjahr. So trauen wir den Kurpfälzern mindestens ein Remis zu. Dabei dürften auch ein paar Tore fallen.