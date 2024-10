Schalke - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 05.10.2024

SPORT1 Betting 04.10.2024 • 11:00 Uhr Schalke - Hertha Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Ist Schalke bereit für das Top-Spiel?

Unser Schalke - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.10.2024 lautet: Inkonstante Berliner gastieren bei neu sortierten Knappen. Unter diesen Voraussetzungen wählen wir einen Wett Tipp heute mit Tor-Bezug.

S04-Interimstrainer Jakob Fimpel ist nur eine Lösung auf Zeit, das haben die Verantwortlichen in Gelsenkirchen kommuniziert. Ein zweiter Sieg in Serie ist für den 35-Jährigen in unserer Schalke Hertha Prognose aber keinesfalls ausgeschlossen und würde der gesamten Trainer-Thematik auf Schalke eine zusätzliche Dimension verleihen.

Das Heim-Debüt für Fimpel steht unter einem guten Stern. Unter Flutlicht und mit einem formstarken Moussa Sylla kann ein wechselhaft auftretendes Team aus Berlin durchaus bezwungen werden. Unseren Schalke Hertha Wett Tipp heute spielen wir auf „Schalke Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Schalke vs Hertha auf „Schalke Über 1,5 Tore“:

Das S04-Sturmduo, bestehend aus Moussa Sylla (6) und Kenan Karaman (4), kommt gemeinsam bereits auf 10 Saisontore.

Hertha kassierte zuletzt in 3 von 4 Zweitliga-Partien Über 1,5 Gegentore.

Im Schnitt erzielte S04 bislang 2,0 Tore pro Spieltag.

Schalke vs Hertha Quoten Analyse:

Unruhe rund um den Verein ist auf beiden Seiten ein Dauerthema. Ausgeglichener fallen dagegen die Schalke Hertha Quoten in den Sportwetten Apps aus. Die Knappen erreichen höchstens eine Siegquote von 2,30.

Während die Schalke Hertha Wettquoten für eine Punkteteilung bei circa 3,80 eingeordnet werden, gewinnt ihr mit einer Wette auf einen „Sieg Hertha“ das 2,80-Fache eures zuvor gewählten Einsatzes.

Schalke vs Hertha Prognose: Es braucht Zeit bei den Berlinern

Vor der aktuellen Spielzeit wurde Cristian Fiel als neuer Trainer der Alten Dame vorgestellt. Mit ihm kehrte ein neuer fußballerischer Ansatz in die deutsche Hauptstadt ein, deren Entwicklung offensichtlich noch mehr Zeit benötigt, ehe sie in voller Pracht auf dem Feld ersichtlich ist.

Gute Auftritte wie in Kaiserslautern (4:3) oder Nürnberg (2:0) wechselten sich bislang zu häufig mit fahrigen Begegnungen ab. Erst am vergangenen Wochenende bestätigte Hertha die fehlende Konstanz durch eine üble 1:4-Heimniederlage gegen Elversberg.

Die Berliner versuchen, ihre Gegner durch maximale Ballkontrolle in die Verzweiflung zu treiben. An guten Tagen funktioniert das - an schwächeren fehlt von Dominanz jegliche Spur. Für den Schalke Hertha Tipp könnte dies entscheidend sein.

Insbesondere im eigenen Abwehr-Drittel erlauben sich die Gäste fortwährend Fehler, die ihnen den Sieg, teilweise sogar die Punkte kosten. Über die letzten vier Zweitliga-Begegnungen kassierte Hertha neun Gegentore.

Schalke - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:1 Münster (A), 3:5 Darmstadt (H), 0:2 Karlsruhe (A), 2:1 Breda (H), 1:3 Köln (H).

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:4 Elversberg (H), 2:0 Nürnberg (A), 0:2 Düsseldorf (H), 2:2 Dresden (A), 4:3 Kaiserslautern (A).

Letzte 5 Spiele Schalke vs. Hertha: 2:5 (A), 1:2 (H), 5:2 (H), 1:2 (A), 1:2 (H).

Die hohe Anzahl an Gegentoren ist eines ambitionierten Zweitliga-Teams mit Aufstiegsambitionen nicht würdig und „Über 1,5 Gegentore“ in drei der vier vorangegangenen Begegnungen schon gar nicht.

Trotz der wechselhaften Leistungen rangiert die Alte Dame aktuell drei Zähler vor den Königsblauen. Schalke (17 Gegentore) war in der Verteidigung sogar noch anfälliger als Hertha (12 Gegentore).

Im Anschluss an die Trainerentlassung von Karel Geraerts reagierten die Knappen unter Interimstrainer Jakob Fimpel zumindest mit einem 2:1-Sieg gegen Preußen Münster.

Herausragender Akteur und zugleich Matchwinner dieser Begegnung war nicht zum ersten Mal Sommer-Neuzugang Moussa Sylla, der sich mit seinem Doppelpack an die Spitze der Torjägerliste gesetzt hat (6 Tore).

Die größte Unterstützung erhält er durch seinen Kapitän, Kenan Karaman, der ebenfalls bereits vier Saisontore verbuchen konnte. Gemeinsam werden die beiden Offensivspieler in der Schalke Hertha Prognose die Abwehr der Gäste auf die Probe stellen.

So seht ihr Schalke - Hertha im TV oder Stream:

05. Oktober 2024, 20.30 Uhr, VELTINS-Arena, Gelsenkirchen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Durchschnittlich erzielte S04 in sieben Liga-Spielen 2,0 Treffer pro Partie, womit unsere anvisierte Marke von „Schalke Über 1,5 Toren“ schon erreicht wäre.

Zu Hause erzielten die Knappen 64,2 Prozent ihrer Saisontreffer (9/14) und übertrafen in zwei von drei Liga-Heimspielen sogar die Grenze von „Über 2,5 erzielten Toren“, was sich positiv auf unseren Schalke Hertha Tipp auswirken könnte.

Schalke vs Hertha: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke: Heekeren, Aydin, Bulut, Kalas, Murkin, Mohr, Grüger, Schallenberg, Younes, Karaman, Sylla

Ersatzbank Schalke: Hoffmann, Kaminski, Sanchez, Donkor, Albutat, Tempelmann, Antwi-Adjei, Hamache, Lasme

Startelf Hertha: Ernst, Kenny, Leistner, Marton Dardai, Zeefuik, Cuisance, Demme, Maza, Thorsteinsson, Schuler, Scherhant

Ersatzbank Hertha: Gersbeck, Klemens, Lum, Sessa, Christensen, Palko Dardai, Niederlechner, Prevljak

Die Absicherung des eigenen Strafraums ist den Knappen hingegen nur selten gelungen. Schalke ließ bereits 17 Gegentreffer zu und steht bei 12,5 erwartbaren Gegentoren - einer der vier schwächsten Werte im Ligavergleich.

Unser Schalke - Hertha Tipp: Schalke Über 1,5 Tore

Die Spieler der Knappen werden sich im eigenen Stadion zerreißen und sich um die Gunst der eigenen Anhänger bemühen. Interimstrainer Jakob Fimpel dürfte ebenfalls enthusiastisch auf sein Heim-Debüt blicken und seinen Match-Plan auf seine beiden Top-Angreifer aufbauen.