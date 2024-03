Schalke - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 31.03.2024

Unser Schalke - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 31.03.2024 lautet: Die schwachen Gelsenkirchener erwarten in einem spannenden Spiel die zuletzt furios aufspielenden Karlsruher. Wir sehen die Gäste im Wett Tipp heute als klaren Favorit.

Die Schalker kommen nicht aus dem Tabellenkeller heraus und sind weiterhin akut vom Abstieg in die 3. Liga bedroht. Mit dem KSC reist nun ein Team an, das in den vergangenen Spielen vor allem in der Offensive kaum aufzuhalten war und die wacklige Verteidigung der Königsblauen vor einige Probleme stellen dürfte.

Unser Wett Tipp heute lautet daher: „Sieg Karlsruhe“ mit einer Quote von 2,85 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Schalke vs Karlsruhe auf „Sieg Karlsruhe“:

Der KSC erzielte in 3 der letzten 4 Spiele mindestens 4 Treffer.

Schalke fing sich in den letzten 4 Spielen im Schnitt 3 Gegentreffer ein.

Karlsruhe verlor nur 2 der letzten 14 Partien.

Schalke vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen tatsächlich die Schalker als leichten Favoriten ins Duell mit dem KSC gehen, was wohl vor allem an den soliden Leistungen vor heimischen Publikum in den vergangenen Spielen liegt. So steht auf dem Drei-Weg-Markt eine Schalker Quote von 2,35 einer Karlsruher Quote von 2,85 gegenüber, die wir einfach zu verlockend finden, um sie nicht zu nutzen.

Dass durchaus mit einigen Toren in der Partie zu rechnen ist, zeigt die recht geringe Quote bei Tipwin in Höhe von 1,58 für eine „Über 2,5 Tore"-Wette.

Schalke vs Karlsruhe Prognose: Kann Schalke das 5. Heimspiel in Folge ohne Niederlage bestreiten?

Die Schalker spielen eine Spielzeit zum Vergessen und könnten am Ende tatsächlich den Gang in die 3. Liga antreten müssen, sollte im letzten Saisondrittel nicht eine gewaltige Leistungssteigerung stattfinden. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt gerade einmal drei Zähler, zudem stellen die Knappen die schwächste Verteidigung der gesamten Liga und mussten den Ball schon 54 Mal aus dem eigenen Netz fischen.

Dass mit dem KSC nun die zweitbeste Offensive der 2. Bundesliga anreist, dürfte dem einen oder anderen Fan der Schalker noch weitere Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Ein wenig Hoffnung dürfen derweil die ordentlichen Auftritte im eigenen Stadion machen. In den letzten vier Spielen konnten drei Siege und ein Remis erkämpft werden.

Dass diese Serie gegen den KSC aufrechterhalten werden kann, wagen wir jedoch zu bezweifeln. Die Mannen von Trainer Christian Eichner konnten in den letzten vier Spielen zwei 4:0-Siege sowie ein beeindruckendes 7:0-Schützenfest gegen Magdeburg feiern.

Mit Igor Matanovic (11 Treffer) und Budu Zivzivadze (10 Treffer) kommen die beiden Mittelstürmer im bevorzugten 4-4-2-Spielsystem in der Saison auf eine zweistellige Torausbeute. Bester Vorlagengeber ist Routinier Sebastian Jung, der auf sieben Assists in der laufenden Spielzeit kommt.

Schalke - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:5 Hertha (A), 3:3 Paderborn (H), 3:1 St. Pauli (H), 0:3 Magdeburg (A), 1:0 Wehen Wiesbaden (H).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 7:0 Magdeburg (H), 0:1 Holstein Kiel (A), 4:0 Greuther Fürth (H), 4:0 1. FC Kaiserslautern (A), 2:2 Fortuna Düsseldorf (H).

Letzte 5 Spiele Schalke vs. Karlsruhe: 0:3 (A), 1:1 (A), 1:2 (H), 2:0 (A), 2:0 (H).

Werfen wir gemeinsam einen Blick auf den direkten Vergleich der beiden Rivalen, um uns eine noch bessere Übersicht über das anstehende Duell zu verschaffen! In den fünf Duellen in der 2. Bundesliga zwischen Schalke und Karlsruhe konnte der Klub aus Gelsenkirchen keinen Sieg einfahren und verlor drei Mal. Das letzte Heimspiel wurde in der Saison 2021/22 mit 1:2 abgegeben.

In den insgesamt 52 gespielten Duellen zwischen den beiden Teams fielen im Schnitt 2,7 Tore pro Partie. In den letzten drei Spielen konnte der KSC immer mindestens einen Treffer erzielen, während die Knappen im Hinspiel in dieser Saison 0:3 unterlagen.

Wer ein ähnliches Ergebnis im kommenden Match erwartet, könnte mit einer „KSC gewinnt zu Null"-Wette richtig absahnen, so liegt die Quote dafür bei Betway bei 5,75.

Unser Schalke - Karlsruhe Tipp: Sieg Karlsruhe

In zwölf der letzten 14 Spiele erzielten die Karlsruher mindestens zwei Treffer, was für eine konstant gefährliche Offensive spricht. Dass die enorm wackelige Defensive der Schalker diesem Ansturm standhalten kann, sehen wir als recht unwahrscheinlich an.