FC Kopenhagen - Aarhus Tipp, Prognose & Quoten | 28.07.2024

von SPORT1 Betting 27.07.2024 • 14:00 Uhr FC Kopenhagen - Aarhus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Superliga Wette | Schaffen die Löwen den Hattrick?

Unser FC Kopenhagen - Aarhus Sportwetten Tipp zum Superliga Spiel am 28.07.2024 lautet: Der dänische Rekordmeister ist optimal in die neue Saison gestartet. Doch im Wett Tipp heute wartet mit dem Duell gegen AGF die bisher größte Herausforderung.

In der dänischen Superliga steht am Wochenende schon der zweite Spieltag der Saison 2024/25 an. Hier muss Aarhus mit seinem deutschen Trainer Uwe Rösler bei Rekordmeister Kopenhagen antreten. Beide Vereine waren mit ihrem Abschneiden in der Vorsaison nicht zufrieden und wollen sich in diesem Jahr verbessern. Die Wettquoten schlagen sich vor dem direkten Aufeinandertreffen klar auf die Seite der Gastgeber.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2.00 bei Oddset die Wette „Doppelte Chance 1/x & beide treffen“.

Darum tippen wir bei FC Kopenhagen vs Aarhus auf „DC 1/x & beide treffen“:

Aarhus konnte nur sieben von 49 Gastspielen bei den Löwen für sich entscheiden

Kopenhagen hat lediglich 2 der jüngsten 14 Duelle gegen AGF verloren

Bei dieser Paarung ging die Auswärtsmannschaft in den vergangenen 6 Vergleichen gerade 1-mal als Sieger vom Feld

FC Kopenhagen vs Aarhus Quoten Analyse:

Für die Buchmacher ist die Ausgangslage bei der FC Kopenhagen Aarhus Prognose ziemlich eindeutig. Für einen Sieg der Hausherren klettern die Quoten in den diversen Sportwetten Apps nur mit Not und Mühe auf einen Höchstwert von 1.50. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste den bis zu sechsfachen Wetteinsatz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC Kopenhagen vs Aarhus Prognose: Findet der FCK seine alte Heimstärke wieder?

Der FC Kopenhagen ist mit 15 Titeln dänischer Rekordmeister. In die vergangene Spielzeit waren die Löwen sogar als amtierender Doublesieger gegangen. Am Ende musste sich der FCK aber national mit dem dritten Platz begnügen. Dafür wurde der Verein in der Champions League in einer Gruppe mit den Bayern, Manchester United und Galatasaray überraschend Tabellenzweiter und zog ins Achtelfinale der Königsklasse ein. Dort hatte man aber dann keine Chance gegen Manchester City (1:3, 1:3).

In dieser Saison darf das „Byens Hold“ international nur in der Conference-League-Quali ran. Hier gewann der FCK am Donnerstag das Hinspiel beim FCB Magpies aus Gibraltar mit 3:0. Auch der Start in die neue Saison der Superliga ist geglückt. Am ersten Spieltag gab es ein 2:0 zu Gast bei Lyngby. Besonders treffsicher ist aktuell Stürmer Mohamed Elyounoussi, der in den letzten drei Pflichtspielen immer für seinen Verein einnetzen konnte. In der Vorsaison hatte die Mannschaft allerdings fünf Heimpleiten hinnehmen müssen.

Aarhus konnte schon fünfmal die Meisterschaft in Dänemark gewinnen. Der letzte Titel stammt allerdings aus dem Jahr 1986. Hinzu kommen neun Pokal-Erfolge. Doch auch hier konnte die Sammlung seit 1996 nicht mehr vergrößert werden. In den letzten Spielzeiten der Superliga waren zwei dritte Plätze das höchste der Gefühle. In der abgelaufenen Saison erreichte AGF zwar die Meisterrunde der besten sechs Teams, verpasste dort aber am Ende als Tabellenfünfter deutlich das internationale Geschäft.

Seit Juni 2022 wird die Mannschaft vom deutschen Trainer Uwe Rösler betreut. Der Coach hatte die abstiegsgefährdeten Weißen in seinem ersten Jahr gleich wieder unter die Top 3 der Liga geführt. In der Vorsaison erreichte die „Gymnastikforening“ mit Rösler das Pokalfinale, kassierte dort aber ein 0:1 gegen Silkeborg. Am vergangenen Wochenende war Aarhus mit einem 1:1 daheim gegen Meister Midtjylland in die neue Saison gestartet. Bei einem xG-Wert von 2,8 wären eigentlich sogar mehr Treffer möglich gewesen.

FC Kopenhagen - Aarhus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Kopenhagen: 3:0 Magpies (A), 2:0 Lyngby BK (A), 3:2 Sönderjysk Elitesport (H), 3:3 Viktoria Pilsen (A), 5:0 WSG Tirol (A)

Letzte 5 Spiele Aarhus: 1:1 Midtjylland (H), 2:1 Luton Town (A), 3:0 AC Horsens (A), 0:0 Braband (H), 3:2 Bröndby IF (A)

Letzte 5 Spiele FC Kopenhagen vs Aarhus: 2:3 (A), 3:2 (H), 1:2 (H), 1:1 (A), 4:3 (H)

Im dänischen Fußball gab es dieses Duell schon 93-mal. Kopenhagen führt die Statistik mit 47 Siegen zu 20 Niederlagen recht klar an. Zu Gast beim FCK ist der Unterschied noch deutlicher.

Aarhus konnte nur sieben von 49 Gastspielen bei den Löwen gewinnen (16U, 26N). In den letzten vier Superliga-Vergleichen kassierte AGF aber lediglich eine Pleite (2S, 1U). Davor hatten „Byens Hold“ sieben von zehn Aufeinandertreffen für sich entschieden (3U).

Bei dieser Paarung dürfen sich die Fans auf Tore freuen. Die Wette „Beide Teams treffen“ hätte in den vergangenen fünf Vergleichen immer Erfolg gehabt. Zudem fielen in 8 der letzten 10 Heimspiele von Kopenhagen gegen Aarhus immer mindestens 3 Tore.

So gibt es dieses Mal für den Tipp „Über 2,5 Tore“ bei Bet365 eine Quote von 1.60. Für Neu- und Bestandskunden hat der Anbieter aktuell den Bet365 Angebotscode parat.

Unser FC Kopenhagen - Aarhus Tipp: DC 1/x & beide treffen

Der Rekordmeister ist mit zwei Zu-null-Siegen optimal in die neue Saison gestartet. Nun wollen die Löwen den dritten Erfolg innerhalb einer Woche holen. Die Chancen gegen Aarhus stehen am Sonntag auch gar nicht so schlecht.

Der direkte Vergleich gegen AGF spricht recht klar für den FCK. Auch konnten die Männer von Coach Rösler nur eines ihrer letzten fünf Gastspiele in der Superliga gewinnen. Da das „Byens Hold“ aber in der abgelaufenen Spielzeit auch nicht besonders heimstark war, sichern wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab.