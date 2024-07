USA - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 28.07.2024

von SPORT1 Betting 27.07.2024 • 14:00 Uhr USA - Deutschland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Olympia Damen Fußball Wette | Was ist gegen den Angstgegner drin?

Unser USA - Deutschland Sportwetten Tipp zum Olympia Damen Fußball Spiel am 28.07.2024 lautet: Die deutschen Damen sind mit einer starken Leistung ins Olympische Fußball-Turnier gestartet. Im Wett Tipp heute wartet nun aber ein ganz anderes Kaliber.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat am Donnerstag mit einem 3:0-Sieg gegen den letztjährigen WM-Halbfinalisten Australien einen optimalen Auftakt ins Olympische Fußballturnier gefeiert. Da bei Olympia 2024 in Paris aus den drei Gruppen auch die beiden besten Dritten eine Runde weiterkommen, steht die Truppe von Bundestrainer Horst Hrubesch schon mit einem Bein im Viertelfinale. Diese Ausgangslage dürfte der DFB-Auswahl wie gerufen kommen. Denn am Sonntag wartet in Marseille das schwere Spiel gegen Rekordweltmeister USA

Beim USA Deutschland Tipp spielen wir mit einer Quote von 1.80 bei Winamax die Wette Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore.

Darum tippen wir bei USA vs Deutschland auf „DC 1/x & Unter 3,5 Tore“:

Die DFB-Damen konnten nur 5 von 37 Länderspielen gegen die USA gewinnen

Die „Stars and Stripes“ sind nicht nur Rekord-Weltmeister sondern auch Olympia-Rekordgewinner

Die US-Auswahl ist seit 10 Spielen ungeschlagen und seit fünf Partien ohne Gegentor

USA vs Deutschland Quoten Analyse:

In der FIFA-Weltrangliste sind die DFB-Frauen (4.) knapp vor den US-Damen (5.) platziert. Die Qualität und die Erfolge bei großen Turnieren sprechen aber etwas mehr für die „Stars and Stripes“.

So schicken die besten Buchmacher bei der USA Deutschland Prognose die Auswahl von Bundestrainer Hrubesch als leichten Außenseiter ins Rennen. Für einen deutschen Sieg bekommt ihr Quoten im Schnitt von 3.22.

Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Erfolg der US-Girls nur auf einen Höchstwert von 2.20.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

USA vs Deutschland Prognose: Können die DFB-Damen befreit aufspielen?

Nach dem blamablen Achtelfinal-Aus bei der vergangenen Weltmeisterschaft stand bei den USA ein Umbruch an. Im Kader tauchten viele neue, junge Talente auf. Zudem wurde Emma Hayes, die zuvor lange erfolgreich bei Chelsea gearbeitet hatte, als neue Nationaltrainerin verpflichtet. Da die Engländerin ihr Amt erst im Mai 2024 antreten konnte, wurden die „Stars and Stripes“ beim Women‘s Gold Cup und dem SheBelieves-Cup noch von Interims-Trainerin Twila Kilgore betreut. Das funktionierte aber schon hervorragend, wie die Triumphe der USA in beiden Wettbewerben beweisen.

Die neue Trainerin sorgte gleich mal mit der Nicht-Nominierung von Star-Stürmerin Alex Morgan für Aufsehen. In den vier Testspielen unter Hayes gab es für den Rekordweltmeister drei Siege und ein Remis. Auch der Start ins Olympische Turnier lief mit einem 3:0 gegen Sambia wie geschmiert. Das Endergebnis hatte schon nach 25 Minuten Bestand. Insgesamt sind die US-Damen seit zehn Länderspielen ungeschlagen. Seit dem Aus bei der WM gab es nur zwei Pleiten (20S, 2U). Auch sind die USA seit fünf Länderspielen ohne Gegentor. Bei sieben Olympia-Teilnahmen holten die Fußballerinnen viermal Gold.

Bei der Generalprobe für Olympia (4:0 gegen Österreich) verletzte sich Lena Oberdorf so schwer, dass Bundestrainer Horst Hrubesch bei den Sommerspielen ohne die Mittelfeldspielerin auskommen muss. Im ersten Gruppenspiel gegen Australien stellte der Coach somit etwas überraschend Alexandra Popp auf die Sechserposition. An ihrer Seite spielte Janina Minge, die erst durch den Ausfall Oberdorfs in den Kader gerückt war. Das körperlich präsente Zentrum verlieh dem deutschen Spiel viel Stabilität. Zumal Marina Hegering und Kathrin Hendrich in der Innenverteidigung auch sicher standen.

Ohne ihre Kapitänin Sam Kerr (Chelsea) stellten die Matildas im Spiel nach vorne die DFB-Damen aber auch nicht vor große Herausforderungen. Zudem war die Abwehr der Australierinnen sehr wackelig. So gewannen die deutschen Frauen am Ende verdient mit 3:0. Die Vorlagen zu den ersten beiden Treffern kamen von Giulia Gwinn. Unter Trainer Hrubesch tritt Deutschland als Einheit auf. Nach diesem guten Start darf die DFB-Frauen-Auswahl, die bei vier von fünf Olympischen Turnieren einen Medaille holen konnte, auch dieses Mal auf Edelmetall hoffen.

USA - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele USA: 3:0 Sambia (H), 0:0 Costa Rica (H), 1:0 Mexiko (H), 3:0 Südkorea (H), 4:0 Südkorea (H)

Letzte 5 Spiele Deutschland: 3:0 Australien (H), 4:0 Österreich (H), 0:3 Island (A), 3:1 Polen (A), 4:1 Polen (H)

Letzte 5 Spiele USA vs Deutschland: 2:1 (H), 1:2 (H), 1:0 (H), 1:0 (H), 2:1 (H)

Mit 37 Duellen gehört diese Paarung schon zu den Klassikern des Frauenfußballs. Die USA gehören dabei sicher nicht zu den Lieblingsgegnern der DFB-Auswahl. Deutschland konnte nur in fünf von 37 Vergleichen den Platz als Sieger verlassen.

Hinzu kommen sieben Remis sowie sage und schreibe 25 Niederlagen. Den jüngsten der fünf Erfolge feierte die deutsche Nationalmannschaft im November 2022, als man ein Testspiel in Florida mit 2:1 gewann.

Bei Olympischen Spielen trafen beide Nationen bisher nur einmal aufeinander. 2004 in Athen setzten sich die USA im Halbfinale nach Verlängerung mit 2:1 durch. Auch bei den anderen vier Pflichtspielen, die alle bei Weltmeisterschaften ausgetragen wurden, haben die US-Frauen mit drei Siegen zu einer Pleite klar die Nase vorne.

Wie schon erwähnt, überzeugen die „Stars and Stripes“ aktuell auch vor allem durch ihre starke Defensive. So könnte die Wette „Beide Teams treffen - Nein“, für die es bei Bet-at-home eine Quote von 1.95 gibt, womöglich eine gute Alternative sein.

Noch leichter geht euch der Tipp sicher mit dem aktuellen Bet-at-home-Gutschein von der Hand.

Unser USA - Deutschland Tipp: DC 1/x & Unter 3,5 Tore

Beide Nationen sind mit einem 3:0-Sieg ins Olympische Turnier gestartet und werden am Ende auch die ersten beiden Plätze in der Gruppe unter sich ausmachen. Hier sehen wir die USA im direkten Duell aber etwas vorne.

Seit dem Umbruch sind die US-Damen in Topform. Auch der direkte Vergleich spricht gegen die DFB-Frauen. So trauen wir der Auswahl von Bundestrainer Horst Hrubesch nicht mehr als ein Remis zu. Da beide Mannschaften zuletzt auch sehr gut verteidigt haben, dürften zudem nicht mehr als 3,5 Tore fallen.